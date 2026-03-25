《孟漢娜》20週年回歸！麥莉希拉真情告白引爆回憶殺 Disney+盤點8部世代神劇，《歌舞青春》《少年魔法師》全上榜。圖片來源：翻攝網路

20年前的今天，一個普通女孩戴上金色假髮站上舞台，開啟了屬於整整一個世代的流行記憶。2026年，《孟漢娜》迎來20週年，麥莉希拉帶著全新特輯重返觀眾眼前，正式宣告「Hannahversary」到來。

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為慶祝這個里程碑，Disney++ 同步推出8部陪伴成長的經典作品。那些旋律、那些角色、那些曾經以為早已遠去的青春，其實一直都在，只要熟悉的主題曲響起，你就會明白：我們從來沒有真正長大離開。

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以下盤點八部Disney+世代神劇，一起回味童年吧！

《孟漢娜》｜20週年

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一頂金色假髮，曾是無數人青春的開關。2026年，《孟漢娜》迎來20週年，麥莉希拉推出《孟漢娜 20週年特輯》，在現場觀眾面前錄製，由知名Podcast主持人亞歷山德拉·庫珀領銜，完整重現史都華家的經典場景與更衣室空間。

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特輯不只回顧經典橋段，更收錄未曝光幕後片段與現場演唱，席琳娜·戈梅茲驚喜現身，與麥莉的重聚成為最大亮點之一。麥莉也在節目中坦言，《孟漢娜》早已不只是作品，而是她與粉絲共同走過的人生記憶。這次回歸，不是為了話題，而是一場真正獻給粉絲的情書。

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《歌舞青春》｜20週年

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同樣迎來20週年的《歌舞青春》，依舊是許多人心中無可取代的青春符號。故事描繪籃球明星特洛伊與學霸女孩凱碧，兩人試圖打破高中校園裡根深蒂固的社交階級、追尋舞台夢想的歷程。

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從〈Breaking Free〉到〈We're All In This Together〉，這些旋律早已成為全球共同語言，招牌的「野貓隊舞步」在20年後的今天還在社群媒體上被翻跳。現在就藉此一窺當時的收視神話，重溫屬於自己的「青春主題曲」。

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《汽車總動員》｜20週年

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表面看似熱血競速，《汽車總動員》其實講的是一段關於人生節奏的成長旅程。從一心只想衝向終點、追逐名聲的閃電麥坤，到學會放慢腳步、珍惜身邊的人與關係，他的轉變讓這部動畫不只是娛樂，更是一堂關於初心與選擇的課。也正因如此，「閃電麥坤」與「拖線」這對性格迥異卻彼此陪伴的搭檔，在20年後依然留在觀眾心中。

值得一提的是，F1傳奇車手如麥可·舒馬克與路易斯·漢米頓都曾參與配音，讓這部動畫在娛樂之外，也多了一層真實世界的連結。

《穿著 Prada 的惡魔》｜20週年

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睽違20年，《穿著 Prada 的惡魔》女魔頭米蘭達回來了！續作預告在 24 小時內突破超過 2.22 億次觀看，相信讓粉絲們更加震驚的是主角群的凍齡神顏。

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還記得當時安海瑟薇飾演的安德莉亞，一名莽莽撞撞、初到紐約的菜鳥，每天應付上司米蘭達的瘋狂需求，數度崩潰哭泣、甚至失去了自己的生活，然而她也逐漸從中成長、贏得米蘭達的信任。兒時印象深刻的或許是電影中的漂亮服裝，不過20年後進入職場的我們，是否更能體會安德莉亞的堅韌與不易？

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《少年魔法師》｜19週年

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如果童年曾經幻想過自己擁有魔法，那多半來自《少年魔法師》。艾莉絲·魯索在平凡生活與魔法世界之間切換，那種「有秘密卻不能說」的青春感，跨越了所有年齡。

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將近 20 年後，席琳娜·戈梅茲從魔法少女走成了奧斯卡金牌製作人，甚至在《孟漢娜 20 週年特輯》帶來驚喜現身，但艾莉絲·魯索的靈魂，永遠停在那個魔法訓練室裡等你回來。

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《我愛夏莉》｜16週年

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2010 年，姊姊泰蒂開始為還是嬰兒的妹妹夏莉錄下成長影片，沒有複雜劇情，只有鄧肯一家人最真實的日常溫度，每集結尾那句「Good Luck Charlie」至今仍是許多人心裡最有安全感的聲音。

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而今年年初，粉絲們驚喜發現影集裡的「預知夢情節」竟已到來！劇中鄧肯夫婦夢見夏莉在2026 年 1 月 7 日長成了一個翹課、染髮、頂嘴的叛逆少女，浮誇爆笑的情節在社群上經典重現，讓粉絲們直呼：《我愛夏莉》絕對是最看不膩的迪士尼作品之一！

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《小查與寇弟的頂級生活》｜21週年

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住在飯店裡長大的雙胞胎兄弟，讓整棟建築永遠充滿混亂與笑聲。《小查與寇弟的頂級生活》讓「住在飯店裡長大」這件最不日常的事，變成最有共鳴的童年幻想。

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21年過去，那種無所顧忌闖禍卻被包容的少年感，仍然讓人懷念，也提醒著我們曾經那麼自由。

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《檸檬大嘴巴》｜15週年

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不同於傳統校園電影，《檸檬大嘴巴》選擇講述「不被看見的人」。五個被標籤為邊緣人的學生，用龐克和搖滾說出了那個年代最真實的青少年處境：家庭、階級、發聲的權利。

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主題曲〈Determinate〉在 Spotify 突破 1.4 億播放；演員陣容中的娜歐蜜·史考特後來成為迪士尼真人版《阿拉丁》的茉莉公主，海莉·清子則成為 LGBTQ+ 社群的重要文化聲音。當年選擇不拍續集，反而讓它停在最完美的位置。

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當《孟漢娜》再度響起熟悉旋律，當《歌舞青春》的舞步再次在社群被翻跳，我們才發現，那些曾經以為已經過去的青春，其實從未離開。或許我們變得更成熟、更現實，但那些故事依然存在，有些東西，不會隨時間消失，只會變成你的一部分。