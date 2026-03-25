2026-03-25 10:58 女子漾／編輯周意軒
無印良品買什麼最值得？2026必買10款清單曝光，從居家到美妝一次入坑
每年一到春夏，無印良品就會默默變成「最容易失手的地方」。今年2026新品主打「回歸素材與日常」，不再只是好看，而是從穿著、生活到飲食，全方位升級你的生活質感。這篇直接幫你整理出最值得入手的必買清單，無論你是MUJI老粉還是剛入坑，照著買基本不會踩雷。
文章目錄
涼感服飾系列：棉麻服飾
2026年無印最強主打就是「涼感穿搭」，完全是為台灣夏天量身打造。採用100%純棉涼感素材，摸起來滑順又清爽，不會黏在身上，穿一整天也不悶熱。價格落在790～1390元之間，算是高CP值基本款。如果你是怕熱體質，這系列真的會買了回不去。
百搭服飾系列：春夏棉T
主打「價格親民、天天都能穿」的T恤系列，以透氣又親膚的材質打造，成為不少人衣櫃裡最不需要思考就會拿起來穿的基本款。憑藉舒適度與實穿性，2025年全系列年銷量突破70萬件，也再次證明無印良品在日常服飾市場的穩定吸引力。
必買包款：輕量＋撥水真的會愛上
無印包包的魅力在於「簡單但耐用」。今年主打撥水加工抗撕裂包款，輕量又耐用，通勤、旅行都能用。還有水洗棉托特包，價格親民又好搭，幾乎是女生衣櫃必備。
涼夏配件：涼感袖套+摺疊傘
很多人不知道，無印的配件其實超好用。像是可折疊寬簷帽、UV400太陽眼鏡、涼感袖套，全部都是「低調但很強」的存在。大推摺疊傘輕巧好攜帶，尤其陽傘還做到UPF50+，真的不是只有好看而已。
無印收納神器：小空間救星真的不是說說
無印良品最強的，還是收納。2026推出可堆疊竹材收納、壁掛家具、可折疊收納箱，不只好看，還真的實用。尤其折疊收納箱可以收納又能搬運，對租屋族來說根本神物。
居家織品與家具：春夏寢織系列
今年春夏，無印良品以「降溫睡眠體驗」為核心，推出兩大寢織系列。凹凸織薄被與寢織系列透過縱向凹凸織法，減少布料與肌膚的接觸面積，帶來更加清爽透氣的使用感受，除了薄被、床包與枕套外，今年更延伸推出居家用的凹凸織前開拖鞋，讓整體居家舒適度再升級，售價190至1,590元。
另一款涼感寢織系列則選用100%純棉素材，並透過特殊加工讓布面更加平滑，利用與肌膚接觸時的熱傳導效果，帶來自然涼感。系列涵蓋涼感薄被、薄墊、枕頭套，以及多用途靠枕與大型坐墊等多樣品項，滿足不同生活情境需求，售價290至1,790元。
美妝必備：桌上型LED化妝鏡
採用三段式亮度調整、接近自然光的LED燈源設計，搭配磁吸式5倍放大鏡，讓日常上妝更加細緻精準。貼心的是，底座還可放置手機，邊化妝邊追劇或看教學都很方便。支援USB-C充電，預計於2026年5月正式上架。
美妝必備：涼感洗沐與身體噴霧系列
全新改版，添加新涼感成份，達到「瞬間清涼」且同時能「長效舒爽」的使用感受，新增身體去角質霜，讓夏日涼感更升級。全系列包含沐浴乳、洗髮精、去角質霜和身體噴霧。
女性生理清潔：私密護理系列
考量台灣悶熱潮濕的氣候特性，台灣無印良品今夏特別推出女性專用的私密肌清潔用品與貼身衣物手洗精。產品主打溫和潔淨力，能有效去除經血等污漬，同時維持衣物的潔淨與柔軟觸感；亦適用於蕾絲、絲綢等細緻材質，降低縮水與變形的風險，讓日常清潔更安心、省心。
無印零食推薦：甜點控真的會失控
以「補充肌膚所需營養」為核心概念開發，添加膳食纖維、膠原蛋白與乳酸菌等成分，針對現代人日常容易攝取不足的營養需求進行調配。不僅擁有如同果汁般清爽順口的風味，也讓日常補給與保養自然融入生活。今年同步推出全新「鐵質果凍飲（梅子口味）」，在輕鬆飲用中補充所需營養。