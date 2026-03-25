無印良品買什麼最值得？2026必買10款清單曝光，從居家到美妝一次入坑

2026-03-25 10:58 女子漾／編輯周意軒
無印良品買什麼最值得？2026必買10款清單曝光，從居家到美妝一次入坑　圖片來源：女子漾編輯拍攝
無印良品買什麼最值得？2026必買10款清單曝光，從居家到美妝一次入坑　圖片來源：女子漾編輯拍攝

每年一到春夏，無印良品就會默默變成「最容易失手的地方」。今年2026新品主打「回歸素材與日常」，不再只是好看，而是從穿著、生活到飲食，全方位升級你的生活質感。這篇直接幫你整理出最值得入手的必買清單，無論你是MUJI老粉還是剛入坑，照著買基本不會踩雷。

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涼感服飾系列：棉麻服飾

2026年無印最強主打就是「涼感穿搭」，完全是為台灣夏天量身打造。採用100%純棉涼感素材，摸起來滑順又清爽，不會黏在身上，穿一整天也不悶熱。價格落在790～1390元之間，算是高CP值基本款。如果你是怕熱體質，這系列真的會買了回不去。

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百搭服飾系列：春夏棉T

主打「價格親民、天天都能穿」的T恤系列，以透氣又親膚的材質打造，成為不少人衣櫃裡最不需要思考就會拿起來穿的基本款。憑藉舒適度與實穿性，2025年全系列年銷量突破70萬件，也再次證明無印良品在日常服飾市場的穩定吸引力。

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必買包款：輕量＋撥水真的會愛上

無印包包的魅力在於「簡單但耐用」。今年主打撥水加工抗撕裂包款，輕量又耐用，通勤、旅行都能用。還有水洗棉托特包，價格親民又好搭，幾乎是女生衣櫃必備。

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涼夏配件：涼感袖套+摺疊傘

很多人不知道，無印的配件其實超好用。像是可折疊寬簷帽、UV400太陽眼鏡、涼感袖套，全部都是「低調但很強」的存在。大推摺疊傘輕巧好攜帶，尤其陽傘還做到UPF50+，真的不是只有好看而已。

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無印收納神器：小空間救星真的不是說說

無印良品最強的，還是收納。2026推出可堆疊竹材收納、壁掛家具、可折疊收納箱，不只好看，還真的實用。尤其折疊收納箱可以收納又能搬運，對租屋族來說根本神物。

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居家織品與家具：春夏寢織系列

今年春夏，無印良品以「降溫睡眠體驗」為核心，推出兩大寢織系列。凹凸織薄被與寢織系列透過縱向凹凸織法，減少布料與肌膚的接觸面積，帶來更加清爽透氣的使用感受，除了薄被、床包與枕套外，今年更延伸推出居家用的凹凸織前開拖鞋，讓整體居家舒適度再升級，售價190至1,590元。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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另一款涼感寢織系列則選用100%純棉素材，並透過特殊加工讓布面更加平滑，利用與肌膚接觸時的熱傳導效果，帶來自然涼感。系列涵蓋涼感薄被、薄墊、枕頭套，以及多用途靠枕與大型坐墊等多樣品項，滿足不同生活情境需求，售價290至1,790元。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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美妝必備：桌上型LED化妝鏡

採用三段式亮度調整、接近自然光的LED燈源設計，搭配磁吸式5倍放大鏡，讓日常上妝更加細緻精準。貼心的是，底座還可放置手機，邊化妝邊追劇或看教學都很方便。支援USB-C充電，預計於2026年5月正式上架。

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美妝必備：涼感洗沐與身體噴霧系列

全新改版，添加新涼感成份，達到「瞬間清涼」且同時能「長效舒爽」的使用感受，新增身體去角質霜，讓夏日涼感更升級。全系列包含沐浴乳、洗髮精、去角質霜和身體噴霧。

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女性生理清潔：私密護理系列

考量台灣悶熱潮濕的氣候特性，台灣無印良品今夏特別推出女性專用的私密肌清潔用品與貼身衣物手洗精。產品主打溫和潔淨力，能有效去除經血等污漬，同時維持衣物的潔淨與柔軟觸感；亦適用於蕾絲、絲綢等細緻材質，降低縮水與變形的風險，讓日常清潔更安心、省心。

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無印零食推薦：甜點控真的會失控

以「補充肌膚所需營養」為核心概念開發，添加膳食纖維、膠原蛋白與乳酸菌等成分，針對現代人日常容易攝取不足的營養需求進行調配。不僅擁有如同果汁般清爽順口的風味，也讓日常補給與保養自然融入生活。今年同步推出全新「鐵質果凍飲（梅子口味）」，在輕鬆飲用中補充所需營養。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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#無印包包 #無印良品

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

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陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

2026-03-16 15:31 女子漾／編輯張念慈
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博

近年陸劇除了古裝權謀、甜寵愛情持續霸屏，古裝女星的顏值與儀態也始終是觀眾熱議焦點。不少人氣小花雖然話題高、作品多，但一換上古裝就容易被說「現代感太重」，少了幾分古韻。不過，也有一些女星只要披上古裝、盤起髮髻，整個人氣質立刻不一樣，甚至被網友直接封為「天選古裝美人」。

從「無網紅感」的王楚然，到被讚像從畫裡走出來的劉亦菲，以下整理出 11位話題度超高的天選古裝女神。有人靠儀態封神，有人靠古典氣質出圈，也有人憑一個角色就成了觀眾心中的古裝代表。

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天選古裝女神1：王楚然

王楚然。圖片來源：微博
王楚然。圖片來源：微博

王楚然是新生代小花裡，古裝儀態最常被稱讚的一位。近年許多95後女星雖然演出古偶作品人氣高，但常被說像「現代人在演古裝」，王楚然卻幾乎沒有這類爭議。

她早年在《將軍在上》、《清平樂》雖然不是主角，但古裝扮相已經擁有很高討論度，尤其《清平樂》裡飾演貴妃時，更被誇「貴氣天成」，無論站姿、坐姿都很有韻味，像從宋代仕女圖裡走出來。近年的《成何體統》、《柳舟記》也進一步強化她的古裝形象，清冷中帶點英氣的氣質，讓不少網友直呼想看她「古裝半永久」。

王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站
王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神2：陳都靈

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

陳都靈因《長月燼明》女二一角爆火後，除了顏值，最常被提及的就是她的古典氣質。她的天鵝頸、挺拔身姿，加上動作舒展自然，讓人有種自帶古裝濾鏡的感覺。

她的成長背景也被認為形塑了這份獨特氣質，從小學鋼琴、家庭環境偏高知，都讓她身上多了一種較少見的書卷感。追完《長月燼明》之後，不少觀眾也認為她不只外型有記憶點，演技同樣進步明顯，從「校園女神」到古裝虐戀角色，眼神戲和哭戲都更細膩。

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

天選古裝女神3：楊紫

《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo
《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo

楊紫的外型其實並不是典型的古典美人，也不是第一眼就驚艷的類型，但她在古裝劇中的角色塑造能力非常強。

從《香蜜沉沉燼如霜》的錦覓、《沉香如屑》的顏淡，到《長相思》的小夭，楊紫幾乎每個古裝角色都擁有很高的代入感。尤其在《長相思》中，她前期以男裝身分「玟小六」登場，表演完全沒有包袱，後期回歸大王姬身份後，虐戀戲份又展現出細膩情緒，因此獲得不少觀眾好評。

楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視
楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視

天選古裝女神4：宋祖兒

《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站
《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站

宋祖兒被視為95後古裝美人代表之一，從《九州縹緲錄》到《無憂渡》，再到《折腰》的三國風造型，幾乎沒有失手。

更難得的是，宋祖兒不只時裝扮相亮眼，古裝表現更是特別出色。她在《表妹萬福》新造型美出新高度，完全就是從古畫中走出的傾城美人！網友普遍認為，她穿上古裝時會有一種靈動又不失端莊的氣質，既不單薄，也不會太現代。

《折腰》劇照。《折腰》官方微博
《折腰》劇照。《折腰》官方微博

天選古裝女神5：李沁

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

李沁向來被認為是把古典韻味刻在骨子裡的女星。她穿起古裝時體態優雅，既能演霸氣角色，也能駕馭清冷、靈動類型，無論是《慶餘年》、《楚喬傳》這類架空劇，還是《如懿傳》的清宮劇、《新紅樓夢》的古典風，她都能自然切換。

像《如懿傳》中的寒香見，就是典型的清冷孤傲；《新紅樓夢》裡的薛寶釵，則展現出端莊大氣的一面。網友常說她儀態板正得像學過禮儀，而這種不刻意卻很穩的古典感，也正是李沁在古裝劇裡最迷人的地方。

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

天選古裝女神6：楊冪

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

楊冪一直都是許多觀眾心中的古裝美人代表。她的五官明媚，大眼與櫻桃嘴的組合，在古裝造型中顯得特別靈動秀氣，演出的古裝角色至今仍讓人印象深刻。

像是在《仙劍奇俠傳三》中，她飾演古靈精怪的唐雪見，活潑靈動的個性與古裝造型十分契合，彷彿從遊戲角色裡走出來；而在《美人心計》中，她飾演的莫雪鳶則多了一份沉穩與心思，展現出不同層次的角色魅力，後來演出《三生三世十里桃花》的白淺，也再度創造出新的經典角色。

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

天選古裝女神7：趙麗穎

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

趙麗穎常被形容可愛，但其實她在古裝劇裡的美，一直是被低估的。她的圓潤鵝蛋臉非常上鏡，從《花千骨》的小骨，到《知否》的明蘭、《楚喬傳》的楚喬，再到《與鳳行》的沈璃，每部作品的古裝感都不一樣，卻都能成立。

《楚喬傳》裡她是霸氣俠女，《青雲志》則演出古靈精怪的碧瑤，《蜀山戰紀》的玉無心又帶有亦正亦邪的複雜感。她的優勢不只在長相，而是很強的可塑性，讓她能在古裝劇裡不斷切換形象。

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

天選古裝女神8：劉詩詩

劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站
劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站

劉詩詩幾乎是「古裝儀態教科書」的代名詞。她是公認的儀態天花板，因為芭蕾出身，一般明星少有她這樣的身段與體態，一舉一動都顯得特別優雅。

《步步驚心》裡的若曦，是不少觀眾心中的經典；《女醫明妃傳》的談允賢、《一念關山》的任如意，也展現出她能在不同類型古裝角色中切換而不違和。網友形容，看劉詩詩穿古裝，就像看一幅會動的工筆畫。

劉詩詩。圖片來源：微博
劉詩詩。圖片來源：微博

天選古裝女神9：劉亦菲

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

若要說真正的「天選古人」，劉亦菲幾乎是最常被點名的一位。她出道至今演過的古裝劇不論是《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《仙劍奇俠傳》、《夢華錄》幾部作品，卻幾乎部部成經典。

無論是王語嫣的溫婉、趙靈兒的靈動、小龍女的清冷，還是趙盼兒的颯爽，都讓觀眾印象深刻。她本身的長相古典、氣質清冷，常被形容像畫中仙女，甚至有導演直言，劉亦菲只要站在那裡，就已經像古人。

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

天選古裝女神10：白鹿

白鹿。圖片來源：微博
白鹿。圖片來源：微博

白鹿被網友認為是近年深受喜愛的古裝女神之一，從《周生如故》的漼時宜、《長月燼明》的黎蘇蘇，到《寧安如夢》的姜雪寧，都展現出相當強的古裝可塑性。

白鹿幾乎沒有太多被批評的古裝妝造，從《周生如故》到《長月燼明》，再到接下來的《白月梵星》、《臨江仙》和《唐宮奇案》，每次釋出古裝造型時，總能引發討論。

白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站
白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神11：迪麗熱巴

迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站
迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站

迪麗熱巴自從《三生三世十里桃花》白鳳九一角之後，她就逐漸成為不少觀眾心目中的古裝代表人物。

後續《三生三世枕上書》、《長歌行》、《與君初相識》等作品，熱度都相當高。近年迪麗熱巴接連主演時裝劇後，再度接下古裝大劇《慕胥辭》，劇中將飾演美艷鬼王，目前釋出的造型評價也不錯。

迪麗熱巴。圖片來源：中視提供
迪麗熱巴。圖片來源：中視提供

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2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
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最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

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4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

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2026-03-17 15:29 女子漾／編輯王廷羽
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自從《難哄》播出後，「桑延 × 溫以凡」之間那種不說出口卻滿溢的喜歡，早已成為無數人心中最難忘的純愛代表。那段長達11年的暗戀與重逢，不只停在劇裡，也悄悄延伸成觀眾心裡放不下的情緒餘韻。

如今，這對讓人走不出來的CP確定二搭回歸！女子漾除了帶大家搶先看《快把我老闆帶走》劇情簡介，也一起回顧《難哄》五個讓人反覆重刷的高甜名場面，已經對新劇迫不及待了！

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二搭成真！《快把我老闆帶走》戀愛公式大翻轉

夢回《難哄》！白敬亭章若楠將再度合作都市奇幻劇《快把我老闆帶走》，並由《難哄》原班團隊操刀，改編自作家葉斐然同名小說。這次不再延續過往甜寵劇常見的「男強女弱」設定，而是直接顛覆角色關係，打造全新的戀愛視角。

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在劇中，章若楠飾演的姜筱意原本只是被壓榨的職場設計師，卻在意外闖入平行時空後，人生一夕翻轉，成為掌握權力的霸道女總裁；相對地，白敬亭飾演的葉臻則從高高在上的毒舌老闆跌落現實，淪為在職場中掙扎求生的底層打工人。當兩人的身份徹底對調，過去的階級與權力關係被打破，也迫使彼此重新理解對方的處境。

隨著劇情推進，兩人從最初的不適應與對立，逐漸轉為理解與靠近，在現實壓力與情感拉扯中建立新的連結。這段關係不再只是單純的甜寵，而是多了成長與現實感的層次，也難怪網友直言，這不只是CP二搭，而是一次真正意義上的「戀愛升級版2.0」。

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從《難哄》走不出來？5個名場面一秒喚醒戀愛記憶

《難哄》名場面1：那場大雨裡的分開，是他們最痛的開始

傾盆大雨中，溫以凡站在路邊忍著眼淚說出選擇，桑延則站在原地聽著她親手把兩人的未來切斷。雨水混著眼淚，誰都沒有回頭，卻也誰都沒有真的放下。這一幕之所以讓人難忘，是因為那種「明明還愛，卻不得不放手」的無力感太真實，直接把觀眾拉進這段長達11年的錯過。

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《難哄》名場面2：跨年夜人海重逢，那句「新年快樂」太曖昧

男女主角多年後再見面，是在人潮洶湧的跨年夜，溫以凡在工作車上看到熟悉的身影，卻不敢確認，而當倒數結束，她轉身撞上桑延的瞬間，時間彷彿靜止。他戴著口罩，眼神卻停在她身上，只淡淡說了一句「新年快樂」就離開。那一刻，她甚至不確定那句話是不是對自己說的，正因為這種若有似無的情緒，才讓這場重逢比任何擁抱都更讓人心動。

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《難哄》名場面3：雨中撐傘告白，「這麼多年我還是只喜歡妳」

這場雨中告白，另不少觀眾印象深刻，桑延替她撐傘、圍上圍巾，語氣平靜卻壓著多年情緒說出：「這麼多年，我還是只喜歡妳。」沒有鋪陳、沒有試探，就像一個人終於把心底藏最久的那句話說出口，除了告白之外，也把過去所有的等待與不甘，一次交代清楚。

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《難哄》名場面4：摩天輪頂端的親吻，幼稚卻最認真的浪漫

兩人在一起後的約會，看似普通的水族館與摩天輪，卻藏著最深的用心，原本怕高的桑延，因為聽說「在摩天輪頂端接吻可以一輩子在一起」，硬是拉著溫以凡再坐一次。當摩天輪升到最高點，他低頭親下去的那一刻，畫面乾淨又純粹，像是把愛情變成一個可以相信的約定。那不是偶像劇式浪漫，而是「我願意為妳做這種小事」的心動。

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《難哄》名場面5：夢遊抱住他那一刻，藏不住的喜歡全曝光

《難哄》最曖昧、也最讓人心跳失控的，是溫以凡夢遊的那幾場戲，她在無意識中走向桑延，靠在他胸口、甚至踮腳親他，醒來卻什麼都不記得。反而是桑延，一邊慌張一邊克制，整晚不敢動。這些橋段之所以讓人印象深刻，是因為它把「說不出口的愛」變成了身體的本能反應，也讓觀眾看見主覺的真實心境：原來她早就愛了，只是不敢承認。

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配偶贈與不是免稅嗎？怎麼最後還要繳遺產稅？

配偶贈與不是免稅嗎？怎麼最後還要繳遺產稅？

2026-03-20 08:00 廖嘉紅

這則財政部新聞真正震撼的，不是條文，而是與我們預期的落差。

王董在兒子出生時買了多張保單，自己當要保人。

113 年 6 月，為了資產規劃，把要保人改成太太。

當時保單價值準備金 1,000 萬。

因為是＃配偶間贈與：

✔ 不計入贈與總額

✔ 不用繳贈與稅

當下看起來，一切安全落地。

多數人會在這裡下結論—規劃完成了！

---

沒想到， 114 年 11 月，王董過世。

距離保單變更要保人不到 2 年。

依《遺產及贈與稅法》第 15 條規定，死亡前 2 年內贈與給配偶或法定繼承人，必須併回遺產總額課徵遺產稅

而且不是用當初的 1,000 萬，而是死亡當天的時價 1,100 萬。

整筆金額，全數計入遺產總額重新計算。

原本以為完成的安排，在制度眼中，其實還沒真正完成。

------

📌這件事揭露了，傳承規劃最常見的三個錯誤。

1️⃣把「＃免贈與稅」當成「＃免遺產稅」。

配偶間不課贈與稅，只是第一層。

兩年內死亡的拉回條款，是第二層。

如果只看到當下省了多少，卻沒有把時間門檻算進去，那只是做了一半。

2️⃣只做動作，沒有模擬風險。

改要保人、贈與股票、不動產移轉，很多家庭把這些當成完成式。

👉卻很少問：

如果 1 年內發生事情會怎樣？

2 年內呢？

5 年後呢？

傳承規劃不是完成動作，而是預演制度在不同時間點的反應。

3️⃣忽略「時間」是最昂貴的變數。

很多人以為，這類條款只會影響高齡者。

但現實更殘酷的是—風險從來不只屬於高齡。

55 歲，很多人還在事業高峰，還在規劃退休、布局資產、談下一步藍圖。

R姐親身經歷過，前夫 55 歲壯年，一場車禍，人就走了。

我們永遠不知道，明天與意外，誰會先來。

我們也都看過大S的新聞，只因一場流感引發急性肺炎。

------

在大家意想不到的時間點離開。制度不會因為你還年輕、不會因為你看起來強壯、也不會因為你計畫很多年後才退休，就幫你延後那兩年的門檻。

這也是為什麼，傳承規劃越早開始，風險越小。如果所有安排都在高齡才開始，很多制度條款就會變成壓力；但如果在健康、時間充裕時就開始規劃，很多制度限制反而可以變成工具。傳承規劃其實很像種樹。

越早種，越有時間長成大樹；臨時才種，就很難遮風避雨。

📌所以這則新聞真正提醒我們的是：

傳承規劃，不只看身分，還要看時間。不只看當下有沒有課稅，還要看制度會不會在關鍵時刻把它拉回來重算。如果制度還能拉回來，那代表風險還在！

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

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廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

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