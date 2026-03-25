拒絕當職場鬼故事主角 7個管理盲點讓妳成地雷主管

編輯/李明真撰文

明明妳也曾是那個在茶水間吐槽主管的小薯條，怎麼一轉身換了位置，卻發現下屬看妳的眼神充滿了「敬而遠之」的客氣。當上主管不代表要變身成冷酷的教官，更不是要拿著擴音器隨時展現權威。很多時候，地雷主管並不是真的心腸壞，而是掉進了那些自以為是、卻讓團隊心累到想集體登出的管理黑洞。想要在職場上活成大家心中那個「既專業又有質感」的靈魂人物，妳得先學會精準避雷。

別讓妳的辦公室變成下屬的生存挑戰賽，這裡有七個讓管理品質瞬間崩壞的地雷盲點，看清楚了，避開它們，妳的職場氣場直接拉滿。

迷戀微管理的小細節控

有些主管恨不得連下屬回信的標點符號都要親自審核，這種「控制慾爆棚」的行為，其實是在告訴團隊：我不信任你們。當妳把所有的精力都花在叮嚀那些芝麻綠豆大的小事，不僅會讓自己累到爆肝，還會扼殺下屬的成長空間。聰明的妳應該學會抓大放小，給出清楚的終點線，至於路要怎麼走，留點空白給他們發揮，妳會發現收穫的驚喜比妳親自操刀還要多。

功勞歸自己過錯推給下屬

這是地雷主管排行榜的萬年冠軍。開會報告時，所有的好成績都是因為妳領導有方；一旦項目出包，就把下屬推出去當擋箭牌。這種行為就像是穿了一件華麗卻透風的國王新衣，大家心裡都清楚得很。一個有格調的主管，應該是那個在暴風雨來臨時站最前面，而在慶功宴時默默退到後方把舞台讓給團隊的人。這種「肩膀」才是一個人散發高級感的關鍵。

開會報告時，一旦項目出包，就把下屬推出去當擋箭牌。這種行為就像是穿了一件華麗卻透風的國王新衣，大家心裡都清楚得很。圖/123RF圖庫

把下班後的私訊當成理所當然

雖然現在通訊軟體很方便，但別忘了，妳的下屬也有自己的追劇時間與鹹酥雞時光。如果妳習慣在半夜或週末傳訊息交辦那些「其實明天再說也沒差」的雜事，這就是在透支妳的人情帳戶。這種隱形的壓力會讓團隊對工作產生生理性厭惡。練習尊重彼此的邊界感，除非天塌下來，否則請把妳的靈感與需求存草稿，等上班時間再發射。

缺乏共情能力的冰冷機器人

有些主管覺得進了辦公室就該只有KPI與進度，完全忽略下屬也是有血有肉有情緒的凡人。當同事家裡出了狀況或是心情低落時，如果妳只會冷冰冰地問「那報表什麼時候交」，那妳在他們心目中的形象大概就跟家裡的掃地機器人沒兩樣。適時的關心與體諒，並不會讓妳顯得軟弱，反而會讓團隊因為感受到妳的溫度，而更願意為妳赴湯蹈火。

有些主管覺得進了辦公室就該只有KPI與進度，只會追進度跟指責，完全忽略下屬也是有血有肉有情緒的凡人。圖/123RF圖庫

畫餅大師卻不給實質資源

整天在那裡聊公司的宏偉願景、未來的分紅加薪，結果下屬反應預算不足或人手不夠時，妳只會回一句「我們要共體時艱」。這種光說不練的行為就像是畫了一張米其林大餐的照片，卻叫大家啃乾麵包。別把下屬當傻瓜，與其畫那些遙不可及的大餅，不如實際幫他們爭取一套更好用的軟體，或是多一個工讀生名額，實際的支援才是最有效的激勵。

別把下屬當傻瓜，與其瘋狂增加工作跟畫大餅，不如實際幫他們爭取一套更好用的軟體，或是多一個工讀生名額，實際支援才是最有效的激勵。圖/123RF圖庫

雙標現場與情緒化管理

昨天心情好就什麼都好，今天跟另一半吵架就看誰都不順眼，這種「氣候難測」的管理風格，會讓團隊每天上班都像在拆炸彈，心好累。更不用說對特定的人有差別待遇，那簡直是職場宮鬥劇的導火線。保持穩定的情緒輸出，對事不對人，是作為主管最基本的修養。當妳能成為一個情緒穩定的座標，團隊才能安心地圍繞著妳運作。

拒絕聽取不同聲音

如果妳開會只是為了找人來複讀妳的指令，那妳乾脆對著鏡子講話就好了。有些主管只要聽到不同的意見，就會反射性地反駁甚至面露不悅，久而久之，大家就學會了沈默。一個進步的團隊需要多元的聲音，即使那個建議聽起來很刺耳。學會閉上嘴巴傾聽，甚至感謝那些敢於挑戰妳觀點的同事，這份氣度會讓妳的管理深度從地下室直升頂樓。

其實管理不是一種壓迫，而是一場優雅的集體創作。當妳能避開這些讓人生厭的盲點，妳就不再是那個讓人想逃避的老闆，而是大家真心想跟隨的職場領路人。

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