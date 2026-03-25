2026-03-25 12:34 女子漾／編輯Wendi
《21世紀大君夫人》4大要角海報+人設公開！IU眼神銳利氣場全開邊佑錫深情內斂壓抑內心！
「全能女神」IU、「國民善宰」邊佑錫領銜主演的全新韓劇《21世紀大君夫人》引爆外界期待，劇情舞台設定在現代王室，講述財閥千金、攝政大君聯手展開充滿謀略心機與權貴爭霸的「契約婚姻」。隨著近日《21世紀大君夫人》主角海報與人設曝光，魯常泫、孔升妍飾演的關鍵人物也加入這場複雜的情感糾葛，4人將在奢華壓抑的宮廷中譜出翻轉命運的精采逆襲，讓我們趕快來看看吧！
《21世紀大君夫人》要角海報+人設1：成熙周 / IU 飾演
財閥集團CASTLE次女千金「成熙周」含著金湯匙出世，擁有令人羨慕的亮麗美貌和聰慧伶俐，加上不服輸的強大氣場，看似擁有一切，然而「成熙周」卻被平民與私生女身分箝制，這讓她意識到必須奮力爭取自己的婚姻。
儘管「成熙周」收穫CASTLE美妝集團CEO、「最佳企業家獎」…頭銜，但這些在婚姻市場上都無用武之地，她將目光鎖定在全國最優秀準新郎之一，就是與自己處境相似，卻做出不同選擇的「理安大君李莞」，目標成為大君夫人，2人因各取所需締結契約婚姻。
《21世紀大君夫人》要角海報+人設2：理安大君李莞 / 邊佑錫 飾演
「理安大君李莞」是「喜宗大王」次子，也是「宣宗」唯一胞弟。由於「喜宗大王」時刻提防著自己的兒子，加之身處於王權風暴中心，因此「理安大君李莞」選擇隱藏體內的火花，過起如大海般深沉的生活，他刻意壓抑勝負欲，極力克制沸騰性情。
然而「喜宗大王」駕崩後，兄長「宣宗」意外崩逝，繼位的姪子「潤」年僅5歲，「理安大君李莞」因此展開攝政生涯，他在同時遇見「成熙周」，一個與他背景相似，卻做出截然不同選擇的女人，2人的契約婚姻，令向來習慣隱藏內心的「理安大君李莞」發生前所未有的轉變。
《21世紀大君夫人》要角海報+人設3：閔鄭祐 / 魯常泫 飾演
閔氏家族世代活躍於政壇，政三代「閔鄭祐」承襲爺爺、父親之路成為總理，憑著無可挑剔的優異家世、卓越才智、高帥外型和溫柔魅力，榮登《女人們最想嫁的男人》排行榜冠軍，然而在外界的高度關注之下，只有從小一起長大的摯友「理安大君李莞」能讓他坦誠相待。
「閔鄭祐」偷偷暗戀著王立學校前後輩「成熙周」，他時常在內心想著「如果理安大君李莞沒有成熙周就好了」、「如果那僅是一場政治聯姻就好了」、「如果他們離婚就好了」…，這樣或許「閔鄭祐」與「理安大君李莞」之間的友誼還能延續下去。
《21世紀大君夫人》要角海報+人設4：尹苡廊 / 孔升妍 飾演
「尹苡廊」天生麗質、優雅高貴，其家族曾誕育4名王妃，因此被視為「完美王妃首選」，「尹苡廊」沒有進入成均館大學，而是到皇家學院就讀，儘管她已有未婚夫世子，但目光總是不由自主地被小叔「理安大君李莞」給深深吸引。
偶爾「尹苡廊」心裡會升起大逆不道的想法：「如果理安大君是世子呢？如果他不是大君而是世子，如果他不是她的小叔；而是她的丈夫會如何？每當心意變得迫切時，「尹苡廊」便會想起王妃的宿命，那就是成為王的女人、成為眾女子們的偶像，成為歷史的一部分。因此，「理安大君李莞」絕對不能成為王，「尹苡廊」暗暗說道：「如果早知道你會成為王，我當初就不會放棄了。」
《21世紀大君夫人》CP海報+首播時間：
《21世紀大君夫人》4大要角海報呈現出奢華壓抑的宮廷氛圍，背景結合傳統山水屏風與現代西服造型，衝突感十足，暗示著在21世紀現代王室當中，將展開權力鬥爭與雙強愛戀的宿命。
「成熙周」（IU / 李知恩 飾）身著優雅白裙，眼神透著堅毅與清冷，完美詮釋出身財閥千金的貴氣與束縛；「理安大君李莞」（邊佑錫 飾）則以挺拔身姿守候在側，溫潤神色下隱藏著深沉心思，《21世紀大君夫人》定檔於4月10日首播，粉絲們敬請鎖定吧！
《21世紀大君夫人》最新預告