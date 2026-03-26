2026-03-26 08:00 廖嘉紅
先生走了，我們才知道要繳1600萬的遺產稅！
先生走了，我們才知道要繳1600萬的遺產稅！
是很多家庭，在那一刻才發現—「原來有資產，不代表準備好傳承！」
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👩 黃太太跟我說：
「我這輩子沒有管過錢，只知道老公說我們很穩。直到他走了，我才發現，原來要守住這份穩定，比我想的還要難。」
「我一直以為我們很穩。」
黃先生過世後，她一個人走進國稅局，才發現
👉 現金：不夠繳＃遺產稅
而用股票或不動產抵繳遺產稅又非常不划算。
她愣住了。那一刻，不是沒有資產，而是沒有準備—可以馬上動用的現金。
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後來她來找Ｒ姐：
我只問她一個問題：
👉「妳知道，其實妳有一個權利，還沒用嗎？」
這個權利叫做—＃夫妻剩餘財產差額分配請求權
簡單講一句人話：
👉 婚後累積的財產，不是全部算在先生遺產裡
👉 配偶有權平分二人婚後財產的差額
而這一半，不用課遺產稅，所以遺產稅可以大量下降。
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她看著試算結果，紅著眼眶說：「不是錢的問題，是那份『我有被好好照顧』的安心感。這個安排，是他最後留給我的溫柔。」
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但這裡，Ｒ姐一定要幫你停一下。
⚠ 很多人做到這一步，就以為結束了。
其實，真正的問題才剛開始。
因為一年內要實際將一半的財產過戶到配偶名下，否則國稅局會要求補繳遺產稅。
💥 但請記得：「選擇什麼財產來分，很關鍵！」
⚠ 若選錯房產，未來賣屋可能多繳上百萬土地增值稅
📉 曾有位太太選了40年前的土地作為請求權標的
結果賣屋時，土地增值稅暴增到435萬比省下來的遺產稅還多出300萬！
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👉 重點，夫妻差額分配請求，不是讓稅消失
而是—把遺產稅，從這一次，延到下一次
當資產回到太太名下之後
如果沒有再做規劃—未來同一筆資產
👉 還是要再繳一次遺產稅
很多家庭最後變成：
✔ 第一次有稅
✔ 第二次還是有稅
甚至累積起來更多
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再講一個更現實的問題
👉 很多人以為問題是「稅太多」
其實真正的問題是——
👉 沒有準備好用什麼繳稅
你可以有房子可以有股票甚至資產上億但只要那一刻
👉 拿不出現金
你就會被迫做決定：
👉 用不對的時間賣資產
👉 或甚至用低價把不動產抵繳出去
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所以真正成熟的傳承規劃，包含兩件事：
✔ 合法節稅
✔ 不被稅逼著做錯決定
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如果你看到這裡，你應該已經意識到一件事——問題從來不是資產多不多
而是：
👉 當那一天真的發生，現金在哪裡？
👉 這筆稅，是誰來承擔？
這兩個問題，如果你現在答不出來，
那就代表👉 這件事，不能再等。
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】
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