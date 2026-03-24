如果愛情可以訂閱，你還會選擇現實嗎？

如果可以訂製心目中的男友，你會怎麼做？

又或者是，你可以同時跟無數個男友一起約會，又不會被說是渣女，那種感覺不錯吧？

這種事情怎麼可能發生？ 但是它的確是發生了。

它發生在韓劇《訂閱男友》裡。

在這一齣輕鬆浪漫、帶點奇幻與未來感，到虛擬世界去跟喜歡的對象談戀愛的戲劇，想想是不是讓人臉紅心跳、胸口小鹿亂撞，恨不得馬上學習戲裡面的女主角，開始訂閱自己的男朋友？

想起來真是讓人整個人都像要燒起來了。

（官方海報）

在這一齣戲劇裡面，徐未來是條漫的編輯，因為工作上的關係，她得到了訂閱男友的試用品。沒想到，在這個沉浸式的體驗當中，許久沒有動靜的感情世界，又開始起波瀾了。

而在現實生活當中，未來跟朴慶南兩人互有好感。

雖然未來一開始不知道，但在客製化的訂閱男友當中，她竟然將客製化的男友形塑成了慶南的模樣，這一點倒是讓人還蠻驚喜的。

在這個虛擬世界裡，客製化的男友比現實中的男主角還要更溫柔、更貼心，如果一不小心的話，說不定會直接留在那個虛擬世界裡，根本不想出來了。

在看的時候，總是會忍不住想：

如果有了訂閱男友，那還需要現實中的愛情嗎？假設在現實當中找不到適合的對象，那麼跟虛擬的男友談戀愛也不錯。

但是虛擬男友的時數如果到了，不續約的話，就無法再跟男友談戀愛了。這樣的交往，還有意義嗎？

即使明知道在現實中，男友是個會呼吸、會心跳，而且有溫度的人，但交往卻充滿不確定性；而在虛擬世界當中，或許會受傷、或許會哭泣，但因為其實早就知道結局，反而變得願意痛痛快快地愛上一場。

（Netflix）

《訂閱男友》裡面的男友們也有不少大咖男星，這對影迷來說也是一個小小的驚喜。

說穿了，訂閱男友就是一口氣給你滿滿的浪漫氛圍， 讓你整個人都沉醉在粉紅色的愛情泡泡當中，特別是在沉浸世界裡。

就像裡面有一段提到，雖然有些劇情我們可能會嫌它老套，但所謂的老套，會不會其實是經典，所以百看不厭？

比如戲裡面尹松所畫的「霸道總裁」類型的《理想男子》，不管是不是老套，其實都滿足了讀者的胃口。

而《訂閱男友》裡，未來透過虛擬世界進入訂閱男友的情境，和那麼多男友談戀愛，也算是滿足了影迷那些渴望愛情的心理。

現實中的愛情，有時候過於殘酷，所以我們從故事裡尋找一片溫柔，至少平衡一下心靈。

故事歸故事，我們還是在這個現實世界，不管挑戰是什麼。

有時，多年後再來看逝去的戀情，也不過是人生中的一筆記錄而已。

如果，

你也喜歡這種帶點粉紅色、帶點心動、又能讓人暫時放下現實的故事，

《璀璨戀影01：星光灑落的蛻變時刻》正是你現在需要的那一種愛情。

你不用馬上相信愛情，但，可以先從一個故事開始。

博客來：《璀璨戀影01：星光灑落的蛻變時刻》