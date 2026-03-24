在戲劇裡收藏一句好話

戲劇《逐玉》劇情截圖

新年的煙火總是漫天綻放；亮得讓黑夜來不及沉靜，便被一聲聲綻裂的光所覆蓋。老屋簷下，卻靜靜安放著另一種光。

兩張歷經歲月的臉，在忽明忽滅之間顯得格外柔軟。老先生像藏了什麼秘密似的，從口袋裡摸出一只手鐲，動作有些笨拙，又帶著小心翼翼。他牽起老伴的手，把手鐲慢慢套上去，輕聲說：「謝謝你又陪了我一年。」那句話輕得幾乎被煙火聲吞沒，卻在那一刻，讓時間微微停頓。

老太太笑了，帶點驚喜，又帶點熟悉的嗔怪：「你個死老頭，還有這心思哪。」她嘴上嫌叨著，另一隻手卻忍不住撫摸那只手鐲，像是確認什麼似的。

「人越老，應該有心。」他說。

她笑得更開了：「要不，我找你做老伴呢。」

這樣的對語，不是什麼驚天動地的情話，甚至有些老派，有些古拙。可偏偏，就是這樣的話，讓人願意相信，一段婚姻走過的，不只是歲月，還有被記得的心。

也許我們都愛聽好話。但慢慢會發現，「好話」並不只是甜。

有些話說得漂亮，卻像拋光過的石頭，光滑而冷，拿在手裡沒有重量；

有些話甚至帶著計算，像精準投遞的糖，甜得剛好，，卻讓人遲疑它的來處。

反倒是那些不夠完美的句子，因為帶著真實與笨拙，反而長久停留在心裡。

例如：在《父母愛情》這部戲裡，老年的江德福對妻子安傑說：「這輩子，跟你過，值了。」

一個「值」字，像是把一生的爭執、磨合與體諒，都輕輕收進去。那不是討好，而是一種回望——即使重來，仍願意再次選擇的篤定。

於是我慢慢明白，好話之所以動人，不在於它「好聽」，而在於它是否承載了時間。

那位在煙火下遞出手鐲的老先生，說的不是一句熟練的情話，而是日子裡反覆練習出的溫柔；那位說「值了」的丈夫，也不是在讚美，而是在歲月之後，替一段人生作答。

反過來看，我們之所以不會說好話，或許不是因為不懂詞彙，而是還沒有學會如何安放自己的內心，也尚未習慣讓人靠近。

太多時候，我們學會的是修飾，而不是表達；學會的是禮貌，而不是關係。於是話語變得整齊，卻失去了溫度；變得得體，卻也慢慢失去靠近他人的能力。

也因此，有些話，即使說得再正確，也無法落進心裡。

也許我們無法像戲劇那樣，在煙火最盛的時候說出恰好的句子；也未必能在一生的盡頭，用一個字概括所有的情感。但或許可以，在某個尋常的日子裡，留下一句不那麼完美、卻真實的話。

那樣的話，不一定會被寫進劇本，

卻可能，被某個人，好好地記上一輩子。