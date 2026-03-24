2026-03-24 15:13 女子漾／編輯ANDREA
看不見的傷比瘀青更難痊癒！永和國中霸凌事件：為何會發生如此令人心痛事件？
瘀青會消退，傷口會結痂，但在眾目睽睽之下被剝奪尊嚴的創傷，卻可能伴隨一個孩子一生，永和某國中女學生遭逼跪、圍毆的事件，不僅是一則令人心碎的社會新聞，更是重擊我們教育與社會安全網的一記警鐘。
整個事件來龍去脈
據警方與校方初步調查，整起事件的起因源於學生之間的言語糾紛。受害的國中女學生（化名：小安）與同校學姊（化名：小玲）在日前發生口角後，被小玲以「談判」為由，約至校外的地點碰面。
然而，小安隻身赴約後，卻遭遇小玲等約10名學生的包圍。在眾人持械脅迫與恐嚇下，小安不僅被迫當眾下跪道歉，更遭到無情的肢體暴力對待，期間甚至有人持球棒狠砸她的後腦勺。令人髮指的是，施暴過程被在場的加害者拍下，並上傳至Threads等社群平台四處散布，試圖進一步公開羞辱小安。
校方說法：嚴正否認「吃案」，已啟動專案調查
影片曝光後，網路上群情激憤，甚至有網友爆料指控校方明知此事卻試圖「吃案」、禁止學生公開討論，對此，校方緊急發聲明澄清，強調絕對沒有掩蓋事實。
校方表示，在得知事件發生後已立即依規定完成校安通報，並於3月22日下午陪同小安前往醫院驗傷，當晚由家長與校方人員陪同至派出所報案。校方指出，涉案的部分學生原本就是校內的「輔導重點對象」，目前已依《校園霸凌防制準則》成立專案調查小組。對於施暴學生的偏差行為，校方承諾將召開獎懲委員會依情節輕重予以處分，後續也會由學務、輔導團隊共同介入，提供行為矯正。
教育局說法：暴力行為「絕不寬貸」
針對此起嚴重的校園暴力案，新北市教育局表達了高度重視，並祭出「絕不寬貸」的嚴正聲明，教育局強調，對於任何涉及學生暴力、羞辱或恐嚇的行為，官方絕對抱持零容忍態度。
教育局已責成校方嚴格依法啟動調查與處理機制，並要求校方首要任務是加強對受害小安的保護。同時，教育局也指示學校必須對加害學生進行深度的輔導及親師溝通，並全面強化校內的法治教育、網路素養及同儕互動宣導，從根本防堵校園霸凌的發生。
目前最新狀況與後續處理
1.警政與司法介入： 永和警分局獲報後迅速展開偵辦，已將涉案的10名少年全數通知到案說明。全案訊後已移送少年法庭審理。若施暴行為經評估達重大犯罪程度，法院亦可能裁定移送刑事庭論罪。
2.緊急下架影片防二度傷害： 針對網路上流傳的霸凌影片，警方已透過刑事系統要求社群平台業者盡速下架。警方也嚴正呼籲民眾切勿轉傳相關影像，散布他人受辱畫面不僅會對受害者造成嚴重的二度傷害，轉傳者自身也可能觸犯《兒少法》或構成公然侮辱、妨害秘密等法律責任。
3.心理創傷修復： 教育局與校方已同步啟動輔導機制，將為小安提供專業的心理諮商與創傷修復，陪伴她與家長度過這段艱難的時期，並持續追蹤加害學生的身心狀態與人際互動，避免類案再生。
在看似平靜的校園與日漸完善的法規下，
為何這樣極端且殘忍的暴力事件仍不斷上演？
1.衝突解決能力的匱乏
這起事件的導火線，據悉僅是學生間的「言語糾紛」。這凸顯出現代青少年在面對人際摩擦時，嚴重缺乏健康的應對機制。
非黑即白的極端反應： 當孩子不知道如何透過溝通、妥協或尋求成年人協助來解決誤會時，最原始的「暴力」與「脅迫」就成了他們唯一會使用的工具。
2.缺乏同理心教育：
加害者在施暴當下，往往無法（或拒絕）感知受害者的痛苦。當教育過於側重學科成績，而忽略了品格與情緒教育時，便容易培養出缺乏同理心、無法共情他人痛苦的孩子。
3. 系統性的漏接：
家庭與教育現場的無力感
沒有一個孩子天生就是霸凌者，每一次的暴力事件背後，往往伴隨著長期的系統性漏接。
家庭功能的缺位：
許多行為偏差的學生，背後可能隱藏著被忽視、缺乏陪伴，甚至本身就處於充滿暴力原生家庭的困境。當孩子在家庭中無法獲得足夠的關愛與正確的價值觀引導，便容易向外尋求不良同儕的認同。
教育現場的管教困境：
學校雖有輔導機制，但第一線教師面臨著龐大的行政壓力與嚴格的管教紅線。對於已經嚴重邊緣化、屢勸不聽的學生，學校的輔導資源往往顯得杯水車薪，缺乏具備實質威嚇力與矯正效果的介入手段。
4. 數位時代的「無期徒刑」：為何看不見的傷更難痊癒？
這起事件中最令人不忍的，是受害者所承受的心理創傷被數位化、永久化了。
虛擬世界的反覆鞭笞：
實體的毆打或許只有幾分鐘，但只要影片在網路上流傳一天，受害者就等於在公眾面前被反覆羞辱。這種「隨時可能被看見、被討論」的恐懼，會徹底摧毀孩子對世界的安全感與信任感。
PTSD與重返社會的障礙：
看不見的心理創傷包括嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD）、憂鬱、社交恐懼等。這些「看不見的傷」需要極長期的專業心理諮商與陪伴，遠比頭部的腫脹或身上的瘀青更難以治癒。
「勇敢說不，霸凌止步」、「友善校園有正義，拒絕霸凌無畏懼」及「1953陪你勇敢，不再旁觀」
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