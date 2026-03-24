2026-03-24 12:18 司徒建銘
「寶藏女孩」葉芷妤Jane 6/13來台舉辦生日會！許願好好照顧粉絲心意全「包中」
超人氣華裔泰籍女神葉芷妤Jane正式宣布生日會第一站就是選台北！1月才在台北舉辦「Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei」粉絲見面會後，開賣當下火速完售，讓不少買不到票的粉絲揪心不已，紛紛在社群上請求能以其他活動形式再次訪台，當中最被期待就是生日會，這件事也讓寵粉的Jane放在心中，即將於6/19過生日的Jane，終於確認生日會行程，而第一站「葉芷妤：Jane Yeh Birthday Tour 2026 」就選在6/13（六）PM16：00於台北的Westar（台北市漢中街116號8樓）舉行，第二站6/20於曼谷，第三站則是6/27於青島。
被盛讚是「寶藏女孩」的Jane，會演、會唱、會舞，因熟悉華語文化，能以流利中文與粉絲互動，作品更是受到大家肯定，她也是Netflix原創泰劇「瘋狂獨角獸Mad Unicorn」女主角，近期作品則是正在Netflix熱播的泰劇「轉學來的女生：重啟The Reset」的單元主角，不光如此，Jane也參與「女鬼橋」系列導演奚岳隆最新恐怖新作「無形Phantom」的演出，與金鐘獎迷你劇集影帝鳳小岳合作，工作行程馬不停蹄的Jane，曾創下一周來回飛台、泰三次的紀錄，雖然累，但聽到生日會確認落實時，小妮子立刻精神抖擻大喊：「沒問題！我可以！為了我的粉絲，我真的可以！」。而她不但已經開始著手準備精彩舞台內容，更花心思親自參與企劃，因為Jane說：「因為我懂粉絲需要什麼，他們的心意，我都知道。」。
即將於6/19（五）過27歲生日，葉芷妤Jane面對自己首次來台北與粉絲慶生，心情繼期待又緊張，可愛巧合是她的生日剛好逢端午節，因此她搞笑說：「除了吃蛋糕、吹蠟燭外，我也想用粽子慶生，聽說粽子有『包中』的意思，希望吃了粽子後，我能好好照顧到我的粉絲，傳遞的心意讓粉絲全『包中』！緊張原因是，我有太多的東西想要給粉絲看，有唱歌、有舞蹈，當然也有很多話想說，想分享我最近更多的工作，所以我怕會不會嚴重超時，讓大家不能準時回家？」。
在各地擁有超多粉絲溺愛的Jane也預告，將會準備超豐富的舞台內容，用最棒的演出謝謝所有粉絲溺愛！「葉芷妤：Jane Yeh Birthday Tour 2026 in Taipei」生日會，時間訂於6/13（六）PM16：00於「Ｗestar（台北市漢中街116號8樓）」舉辦，福利上，Jane將與全場粉絲進行合照，包括「1：1」、「1：4」、「1：8」，還有MINITALK、手遞親簽海報、親簽海報、親簽拍立得、典藏海報、紀念邀請卡與HI-TOUCH等。啟售時間 4/3（五）PM12：00全台7-Eleven 門市ibon機台 及 ibon 售票系統，更多「葉芷妤：Jane Yeh Birthday Tour 2026 in Taipei」生日會活動詳情，請上主辦單位YIWO官方IG查詢。
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