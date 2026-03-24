2026-03-24 13:00 女子漾／編輯王廷羽
EXO演唱會王者回歸！台北小巨蛋+高雄3場開唱，搶票時間、VIP福利一次看
韓流王者真的回來啦！南韓頂級男團 EXO 終於宣布啟動第六次巡演《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》！這次超級寵粉，直接從北到南全面開唱，台北小巨蛋連唱兩天、高雄巨蛋再加碼一場，消息一出真的讓所有 EXO-L 激動到不行！這篇女子漾整理《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》演唱會懶人包，大家準備好搶票啦！
文章目錄
EXO回來了！那些年我們一起追的K-POP天團
EXO回來了！那些年我們一起追的K-POP天團
只要提到 K-POP 王者，絕對不能不提 EXO！從出道以來就以超強的世界觀與高完成度的舞台魅力收服大家的心。不管是〈Growl〉、〈Call Me Baby〉還是〈Love Shot〉，每一首都是聽到前奏就會跟著舞動的經典神曲！他們不僅橫掃各大獎項，更是我們心中的「韓流三代團代表」，影響力早就從音樂紅到時尚、影視與全球粉絲圈。
這次巡演名稱《EXhOrizon》代表著「地平線之外的全新篇章」，這場華麗的回歸舞台，正是 EXO 開心宣告邁入下一階段的最佳證明。對粉絲們而言，這場演唱會充滿了欣賞精彩表演的喜悅，同時也是我們久違的情感重聚，意義真的超級非凡！
EXO《EXhOrizon》台北＋高雄演唱會資訊一次看
EXO《EXhOrizon》台北＋高雄演唱會資訊一次看
EXO PLANET #6 – EXhOrizon（台北場）演出日期：2026 年 5 月 9 日（六）、5 月 10 日（日）
演出地點：台北小巨蛋
票價資訊：NTD$ 7,290（VIP套票） / 5,990 / 4,990 / 3,990 / 2,990 / 800
EXO PLANET #6 – EXhOrizon（高雄場）演出日期：2026 年 7 月 18 日（六）
演出地點：高雄巨蛋
票價資訊：NTD$ 7,290（VIP套票） / 5,990 / 5,490 / 4,990 / 3,990 / 2,990
離 EXO 更近一步！VIP 夢幻專屬特權大公開
離 EXO 更近一步！VIP 夢幻專屬特權大公開
這次的 VIP 套票真的把粉絲體驗拉到滿分！能參加超級期待的 SOUNDCHECK（彩排）活動，同時享有優先入場資格、搶先購買限量周邊，更能把專屬紀念吊牌與掛繩帶回家收藏！簡單來說，從進場到應援，你都能比別人更靠近 EXO 一步，享受滿滿的尊榮感。
EXO 演唱會搶票時間、售票方式總整理
EXO 演唱會搶票時間、售票方式總整理
1.Weverse EXO-L 會員登記
登記時間：2026 年 3 月 24 日(二) 11:00 至 3 月 26 日(四) 11:00
2.Weverse EXO-L 會員預售
台北場：2026 年 4 月 1 日(三) 10:00 – 23:59
高雄場：2026 年 4 月 1 日(三) 12:00 – 23:59
3.Live Nation會員預售
售票時間：2026 年 4 月 2 日(四) 11:00 – 23:59
售票平台：Live Nation官網
4.全面開賣
售票時間：2026 年 4 月 3 日(五) 11:00
EXO 王者回歸！必聽歌曲推薦
EXO 王者回歸！必聽歌曲推薦
〈Growl〉
〈Call Me Baby〉
〈Overdose〉
〈初雪〉
〈Monster〉
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