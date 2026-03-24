2026-03-24 11:43 女子漾／編輯王廷羽
看完《逐玉》出不來？田曦薇7部古裝陸劇推薦，從甜妹變狠角色反差魅力無法擋！
近年古裝陸劇新生代女演員中，田曦薇的討論度持續攀升！擁有高辨識度大眼與甜美梨窩的她，從早期的古裝甜寵劇，到近期霸榜話題的《逐玉》中撐起命運與權謀的女主角，每一次亮相都展現出不同層次的魅力。這篇女子漾特別整理田曦薇古裝陸劇盤點，如果你也是因為《逐玉》被她圈粉，不妨一起回顧她過往演過的古裝角色，看她如何一步步從甜系女主進化成更有力量的存在！
文章目錄
田曦薇古裝陸劇1.《逐玉》
田曦薇古裝陸劇1.《逐玉》
樊長玉：亂世之中最有骨氣的女主
《逐玉》劇情簡介
《逐玉》改編自晉江文學城作家團子來襲的同名小說，故事講述屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）與落難侯爺謝徵（張凌赫 飾）的命運相遇。父母早逝的樊長玉為了守住家業扛起生活重擔，而謝徵則因宮廷陰謀死裡逃生，只能隱姓埋名、隱藏身分，兩人在困境中相遇並決定成婚，原本只是權宜之計的婚姻，卻在相處之中逐漸產生感情。隨著戰亂爆發，兩人被迫分離，各自踏上不同的人生道路。當樊長玉提刀走上戰場、謝徵恢復將軍身分後，兩人在烽火中再次重逢，也一同揭開多年陰謀與塵封的真相。
田曦薇古裝陸劇2.《大奉打更人》
田曦薇古裝陸劇2.《大奉打更人》
臨安公主：驕縱傲嬌卻愛得純粹的皇家嬌娃
《大奉打更人》劇情簡介
改編自賣報小郎君的同名爆款小說，故事講述現代警校畢業的許七安（王鶴棣 飾）意外穿越到大奉王朝，成為一名打更人，憑藉現代刑偵知識屢破奇案的故事。田曦薇飾演的臨安公主，性格驕縱任性、傲嬌愛面子，但實則心思單純、敢愛敢恨，遇到許七安後，兩人展開了一段充滿歡喜冤家色彩的甜蜜互動，臨安也從原本不諳世事的公主，在經歷朝堂風波中逐漸成長，成為男主身邊溫暖且堅定的存在。
田曦薇古裝陸劇3.《子夜歸》
田曦薇古裝陸劇3.《子夜歸》
武禎：白天是紈絝縣主，夜晚是捉妖首領的雙面御姐
《子夜歸》劇情簡介
改編自扶華的小說《梅夫人寵妻日常》，是一部帶有奇幻色彩的志怪古裝劇，田曦薇飾演的女主角武禎，擁有極具反差的雙重身分：白天，她是風流不羈、愛好玩樂的紈絝縣主；到了夜晚，她則化身為百妖之首，帶領手下維護長安城夜間的安寧。男主角梅逐雨（許凱 飾）則是看似孤傲實則純情的捉妖師，兩人在日與夜的交錯、人與妖的界線中展開了一段充滿懸疑與宿命感的奇幻虐戀，田曦薇在此劇中徹底展現了又颯又霸氣的御姐魅力。
田曦薇古裝陸劇4.《花轎喜事》
田曦薇古裝陸劇4.《花轎喜事》
李玉湖：武館千金誤嫁豪門的甜美俠女
《花轎喜事》劇情簡介
改編自席絹經典小說《上錯花轎嫁對郎》，田曦薇飾演揚州武館館長之女李玉湖，性格古靈精怪、不拘小節且身手不凡，在同一天出嫁時，因一場大雨與富商千金杜冰雁同在一座廟內避雨，慌亂之中兩人竟然上錯了花轎。李玉湖誤打誤撞嫁給了齊府的三少爺齊天磊（敖瑞鵬 飾），面對宅門內的腹黑少爺與家族宅鬥，不會詩書只會拳腳的她，憑藉著俠義心腸與直率本性，與齊天磊聯手拆穿宅門陰謀，譜出一段先婚後愛、笑料百出的甜蜜良緣。
田曦薇古裝陸劇5.《卿卿日常》
田曦薇古裝陸劇5.《卿卿日常》
李薇：靠「吃」征服人心的元氣吃貨
《卿卿日常》劇情簡介
改編自多木木多的小說《清穿日常》，由白敬亭、田曦薇領銜主演。故事背景設定在架空的九川，講述各川適婚女子齊聚新川選秀。來自霽川的李薇（田曦薇 飾）只想努力落選回老家安度餘生，卻意外被賜婚給不受寵的新川六少主尹崢（白敬亭 飾）。李薇性格樂天活潑、心思單純，並且是個不折不扣的「吃貨」。在與尹崢相處的過程中，她用美食與溫暖治癒了對方，兩人從互相防備到彼此相知相守。田曦薇將李薇的甜美可愛演繹得淋漓盡致，堪稱是她的「甜妹」巔峰代表作。
田曦薇古裝陸劇6.《錦繡南歌》
田曦薇古裝陸劇6.《錦繡南歌》
陸婉：從溫婉千金走向黑化的悲情女配
《錦繡南歌》劇情簡介
由李沁、秦昊主演的古裝言情劇，這是田曦薇較早期的古裝作品，她在劇中飾演大反派陸遠的親妹妹陸婉。前期的陸婉是個才情兼備、溫婉善良的大家閨秀，與竟陵王以琴會友。然而，在哥哥伏法、家破人亡後，原本天真無邪的她為了復仇被迫投靠黑衣人，走上了黑化之路，利用自己的知己身分在竟陵王身邊設局。雖然是配角，但田曦薇成功演繹出角色前後期的巨大反差，讓觀眾看到她駕馭悲情與腹黑角色的深厚潛力。
田曦薇古裝陸劇7.《田耕紀》
田曦薇古裝陸劇7.《田耕紀》
連蔓兒：智鬥極品親戚的古代搞錢小能手
《田耕紀》劇情簡介
改編自弱顏的小說《重生小地主》，由曾舜晞、田曦薇主演的古裝種田輕喜劇。田曦薇飾演現代女孩連蔓兒，意外進入古代農村的虛擬遊戲中，成為連家農戶的女兒，面對重男輕女的長輩和各種自私自利的「極品親戚」，她沒有選擇忍氣吞聲，而是機智反擊。在遇到神秘的落難男主角沈諾（曾舜晞 飾）後，兩人結伴同行，一起智鬥親戚、種田經營、發家致富。田曦薇將連蔓兒精明幹練、古靈精怪又充滿煙火氣的特質完美呈現，帶給觀眾滿滿的療癒與爽感。
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