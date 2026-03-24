2026-03-24 10:18 女子漾／編輯許智捷
《隱身的名字》為何爆紅？ 揭東亞家庭「為你好」的窒息真相 5大看點+劇情簡介一次看
2026年陸劇市場再出現一部話題黑馬。由倪妮、閆妮領銜主演的女性懸疑劇《隱身的名字》，自3月18日開播後迅速引爆討論，不只因為「雕塑藏屍案」的驚悚設定，更因為劇中對女性處境的刻畫過於真實，讓觀眾直呼「不是在看劇，是在看人生」。
這部由曾執導《夢華錄》、《不完美受害人》的導演楊陽操刀的新作，改編自易難同名小說，以雙線敘事交織出一場橫跨二十年的女性命運交錯，也讓《隱身的名字》成為近期最具討論度的女性題材陸劇之一。
以下整理五大劇情看點，追劇之前先預習一下吧！
劇情簡介
該劇圍繞任小名（倪妮 飾）青春時期的日記被丈夫劉瀟然（保劍鋒 飾）竊取並出版一事展開，進而牽引出這本日記背後層層揭開、令人動容的故事。
隨著任小名重返過去，她與舊友柏庶（劉雅瑟 飾）、母親任美艷（閆妮 飾）、啟蒙老師周老師（董潔 飾），以及柏庶的母親葛文君（劉敏濤 飾）等多位女性的命運逐漸交織，在彼此牽動與碰撞之中，勾勒出一段段看似平凡卻極具重量的女性情感與生命軌跡。
《隱身的名字》看點1. 一場「被奪走的人生」 身份錯位與奪還
故事的起點，看似荒謬卻令人不寒而慄。倪妮飾演的任小名，某天發現自己年少時寫下的私密日記，竟被丈夫竊取並出版成暢銷書，甚至連作者名字都被替換。她不只失去了創作，也逐漸失去了「作為自己」的存在感。
劇情從「名字被奪走」這個極具象徵性的設定出發，延伸出女性在婚姻與社會中被消音、被取代的處境。任小名的反擊，不只是為了奪回作品，更是奪回自我。
《隱身的名字》看點2. 二十年前的雕塑藏屍案 把懸疑拉進人性深處
在追查日記被竊的過程中，任小名意外將線索牽回二十年前的一起舊案。
書中描寫的殺人手法，竟與當年「校園雕塑藏屍案」高度吻合，一具被封進雕塑的無名女屍，逐漸牽出被掩蓋已久的真相。隨著調查深入，案件不再只是找兇手，而是揭開整個社會選擇沉默的黑暗面。
《隱身的名字》看點3. 東亞家庭縮影 突破性的毀滅式母愛
本劇最強張力，來自倪妮與閆妮的對手戲。
閆妮飾演的母親任美艷，是一個強勢又矛盾的角色。她用謊言與控制保護女兒，卻也同時將女兒困在自己建構的世界裡。兩人之間既是親情，也是對抗。
這種「為你好」卻造成傷害的母女關係，被不少觀眾形容為最真實也最窒息的東亞家庭縮影。
《隱身的名字》看點4. 雙時空敘事的頂級影視美學 視覺與情緒同步壓迫
導演楊陽延續其擅長的敘事風格，透過過去與現在的交錯剪輯，讓整體氛圍充滿壓迫感。
過去的西北小城，畫面偏向昏黃與粗礪，帶有一種封閉與沉重的宿命感；現代都市則以冷色調呈現，營造出疏離與壓抑。這種視覺上的時空跳躍，讓觀眾在看戲時像是在拼湊兩張完全不同的拼圖，極具藝術美感。
《隱身的名字》看點5. 女性群像的「相互救贖」
與過往女性題材不同，《隱身的名字》並沒有落入情感競爭的套路。
無論是劉雅瑟飾演的柏庶，還是劉敏濤飾演的權威型母親角色，女性之間的關係更接近「對抗體制」而非彼此對立。當真相逐步浮現，這些角色也逐漸形成一種微妙的連結。
這種從「各自掙扎」到「共同面對」的轉變，也讓整部劇的情感層次更為厚實。
EP01「隱身的名字」
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