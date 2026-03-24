2026-03-24 10:02 網路溫度計DailyView
2026縣市長選舉怎麼投？網友最在意5大條件 從政資歷影響力僅次政黨
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
2026年九合一選舉將於11月28日登場，除了部分縣市首長力拚連任之外，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等人因任期屆滿，誰能在同黨陣營中順利「接棒」也成為外界話題焦點。
從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看近三個月（2025/12/12～2026/3/11）「2026縣市長選舉」網路熱門關鍵字，可以看到「接棒、徵召、提名、出戰、勝出、脫穎而出、出線、脫黨」等字詞，顯示各黨佈局與人選之爭已逐漸升溫。
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近期藍綠白三大陣營陸續啟動黨內初選與徵召提名，地方首長人選成為網友關注焦點。其中，國民黨台中市長初選由立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔競逐，民進黨則確定由立委何欣純代表出戰；高雄市方面，民進黨由立委賴瑞隆出線，預計對決國民黨候選人柯志恩；民眾黨則徵召黃國昌與張啟楷，分別參選新北市長與嘉義市長，整體選戰布局逐步成形。
不只黨內競爭激烈，「脫黨參選」也成為選舉討論的另一焦點。先前國民黨立委徐欣瑩宣布參與新竹縣長黨內初選後，曾有民眾反映接獲民調電話，內容提及徐欣瑩是否已脫離政黨參選，引發討論。隨後徐欣瑩辦公室發言人徐維遠已出面闢謠，強調徐欣瑩已正式登記參與黨內初選，「脫黨參選」的說法毫無根據。
隨著各地縣市長選戰逐漸升溫，地方首長人選也牽動選民對城市未來發展的期待。究竟民眾在投票時最看重哪些條件？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察近一年（2025/3/12～2026/3/11）網路討論聲量，我們整理出網友熱議的「選縣市長五大考慮因素」，一窺民眾評估候選人的主要指標。
翻攝FB／好立委 楊瓊瓔、江啟臣、何欣純
從網路聲量觀察可見，除了政黨色彩與是否獲地方派系支持外，選民對於「從政與專業背景」的重視程度也很高。觀察過往政治發展，不少具備中央部會歷練的政治人物，在轉戰地方首長後，往往展現較為穩健的施政基礎。
以行政院新聞局長出身的政治人物為例，前台中市長胡志強、現任外交部長林佳龍，以及前桃園市長鄭文燦，皆曾在中央體系負責政策溝通與對外說明，累積豐富行政經驗，後續在地方執政期間也展現一定成效；現任桃園市副市長蘇俊賓同樣擁有此背景，其行政歷練與公共溝通能力，被外界視為有助於施政推展。
在此脈絡下，立法院副院長江啟臣具備相同經歷，他曾於2010至2011年間擔任行政院新聞局長，負責政府發言與政策溝通，期間正值兩岸簽署ECFA，需統籌對外說明與輿論回應，同時推動政府資訊傳播的數位化轉型。其後擔任立法委員、國民黨主席，並於2024年當選立法院副院長，長期參與外交及國防事務，也投入國會外交與地方建設推動，累積中央與地方不同層面的治理經驗。
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相較之下，2026年有意角逐台中市長的另外兩位人選，則展現不同的政治養成路徑。楊瓊瓔已擔任七屆立法委員，並於2018年盧秀燕當選市長後受邀出任副市長，補足其從民意代表轉向行政官員的歷練；何欣純以穩固的基層實力見長，2020年立委選舉以14萬9千餘票成為台中市及全台最高票立委，2024年在選情相對不利的情況下仍成功連任，凸顯長期經營地方的動員與服務能力。
此外，從《網路溫度計DailyView》立法委員口碑月榜觀察可見，江啟臣以35,481筆網路聲量、好評影響力2.84居於領先地位，不僅超越同黨立委楊瓊瓔的23,357筆聲量與好評影響力2.59，也明顯拉開與民進黨立委何欣純（網路聲量16,785筆、好評影響力2.55）的差距。
此外，近期國民黨內包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新北市參選人李四川、台南市長參選人謝龍介，及高雄市長參選人柯志恩等人相繼表態支持，進一步推升江啟臣在黨內初選的聲勢。江啟臣不僅在初選中呼聲看漲，也被外界視為下一屆台中市長的熱門參選人之一。
從整體選情觀察，候選人的競爭優勢不僅來自單一面向，而是多種政治資歷的綜合體現。無論是中央行政歷練、地方治理經驗，或長期經營基層所累積的支持度，都會在選戰中發揮影響力，也成為選民評估縣市長人選時的重要參考依據。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2025年12月12日至2026年3月11日、2025年3月12日至2026年3月11日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2026縣市長選舉』、『選縣市長考慮因素』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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