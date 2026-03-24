2026-03-24 09:01 享民頭條
跟著節氣來拜拜 讓妳整年自帶主角光環
編輯/鄭欣宜撰文
妳是不是也覺得，每次進廟拜拜都像是在抽盲盒，能不能抽到好運全看心情。其實老祖宗留下來的二十四節氣，就是神明給我們的「開運班表」。如果妳還在不分季節地求大發利市，那就像是在冬天點冰沙一樣，雖然不是不行，但總覺得缺了點靈感。要把日子過得精緻，連求好運都要講究「季節限定」，只要在對的時間找對神明開會，妳的願望清單達成率可能大幅上升。
別再盲目跟風了，掌握這六個關鍵節氣的拜拜重點，讓妳的運勢就像開了濾鏡一樣，怎麼看都順眼。
立春時節要去舊迎新
作為一年的開頭，立春就像是妳年度計劃的啟動儀式。這時候最適合去拜土地公（福德正神），祂就像是妳生活圈的地下里長，管得最細。記得準備一些甜甜的發糕或紅龜粿，象徵這一年都能甜甜蜜蜜、發財順利。在立春拜拜時，重點不在於妳求了多少錢，而是要把去年那些倒霉的灰塵通通拍掉，告訴神明妳已經準備好迎接全新的挑戰，這種「清爽感」就是好運的基礎。
清明不只掃墓還要補財庫
大家對清明的印象通常是祭祖，但其實這也是一年中補財庫的黃金時段。在民俗上，清明前後的氣場最為特殊，妳可以去拜財神爺，請祂幫妳巡視一下財庫有沒有漏洞。建議帶些圓形的水果，象徵事事圓滿。這時候的求法要很有條理，不是大喊「我要發財」，而是要請神明保佑妳的開銷都能花在刀口上，畢竟省下來的錢才是妳實打實的本錢。
立夏就是要拜出好人緣
夏天到了，人的火氣也容易跟著升級。立夏這段時間，妳需要的是平穩的情緒跟爆棚的人緣。建議去拜註生娘娘，雖然祂們主掌生育，但其實對於保佑女性平安、心情愉快也算靈驗。如果妳是上班族，這時候求個「貴人運」最合適。帶上一束鮮花去供奉，讓妳的磁場也跟著花香一起綻放，當妳看起來神清氣爽，那些小人或許就會退散。
立秋要記得收割成果
當第一陣涼風吹過，就代表收穫的季節來了。立秋時節，妳應該去拜拜感謝神明這半年的照顧，這是一種「售後服務」的概念。這時候最適合去求官運或事業運，拜關聖帝君或文昌帝君都很不錯。妳要跟神明報告妳上半年的進度，並請祂給妳下半年的續航力。記得準備一些象徵結果的堅果類供品，代表妳的努力都能「結出果實」，而不是空歡喜一場。
冬至是一場運勢的大洗牌
冬至這天，大家都在吃湯圓，但虔誠的女孩或許會去拜拜。冬至是陰陽交替的關鍵點，妳可以去拜保生大帝或家附近的守護神，祈求身體健康。因為身體才是本錢，這時候拜拜可以順便幫家人點個光明燈，幫未來的一年預約好位置。吃湯圓時記得雙數，象徵圓圓滿滿，把好運全部吞進肚子裡。
大寒要幫明年卡個好位
在大寒這個一年中最冷的節氣，重點在於「潛伏與準備」。這時候妳要去拜謝太歲或者是去補運。不要等到農曆初一才去擠破頭，大寒時節先去跟神明打個照面，預約明年的好運額度，這就是所謂的搶佔先機。妳可以帶一些乾貨或者是耐放的供品，象徵妳的福氣也能長長久久。這時候的拜拜心態要沉穩，就像是在為明年的爆發做最後的熱身。
其實拜拜不是一種迷信，而是一種讓心靈重新對焦的儀式。當妳能跟著大地的節奏去生活、去祈求，妳會發現自己不再那麼焦慮，因為妳知道在對的時間，總有那股隱形的力量在背後撐著妳。
享民頭條提醒您：此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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