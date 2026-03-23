2026-03-23 18:00 睿忒
滑順又輕鬆的合作曲〈moonboy〉！JVKE 邀 SOMI 合唱讓人聽了超舒服！
Hi there，在前陣子以〈her〉(2024) 再度引發了一陣話題的JVKE，其實一直都有在持續發行新作品，而他在這個月初所釋出的新歌〈moonboy〉(2026) 找來了JEON SOMI전소미(全昭彌) 合唱，整首歌的氣氛非常地自然流暢，在此之前我根本沒想過有天會聽到這兩副聲音搭配起來，更沒想過這兩副好歌喉竟然會這麼地適配，光是聲音的契合度就已經讓人感到很享受了，更何況還要加上 JVKE 一直以來都在一定水準以上的創作。
這不是 JVKE 第一次和 K-Pop 藝人合作，像是HENRY、i-dle的YUQI(雨琦)、TOMORROW X TOGETHER的TAEHYUN(太顯)、LE SSERAFIM的CHAEWON(采源) 等等，其實合作過的 K-Pop 藝人也不少，但說實話一聽到這首〈moonboy〉時，我就覺得這首或許會成為我最喜歡的、JVKE 和 K-Pop 藝人的合作曲，因為光是聽旋律、還沒有詳閱歌詞時，就已經讓我感到非常陶醉了，而看了歌詞後就讓人覺得更加唯美了。
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如果是有在關注 JVKE 的朋友，不曉得會不會覺得這首〈moonboy〉聽起來有點熟悉呢？在2024年時他曾經為一款叫做 Calm 的 app 譜寫配樂〈this is what sleep feel like〉(2024)，而這次的〈moonboy〉應該就是把這首配樂拿來重新編排、填詞而成，不確定 JVKE 使用的方式是重新編曲或是取樣，不過反正他自己就是創作者本人，所以追究這個問題也沒有太大的意義，只要歌曲好聽就行了！
再來說說 JVKE 和 SOMI 在歌曲裡的搭配，JVKE 的聲音其實沒有算太過獨特，是很文青、很柔和的紳士聲線，在這樣的情況下是很好搭配的，而 SOMI 清亮的聲音正好作為歌曲裡的亮點之一；兩人的搭配就像是 JVKE 的聲音托著 SOMI 前進，兩人展現出一起漫步到月球的那種輕鬆浪漫感，就像是只要擁有了自己所愛的人，不管是一起到哪裡都會非常地快樂一樣，把整體的氣氛營造得非常好。
〈moonboy〉的視覺用現場演出的影片剪輯呈現，在去年 (2025) 的八月時，JVKE 到了韓國首爾的 Olympic Hall 開了個人演唱會，其中就邀了 SOMI 搶先演唱了的這首〈moonboy〉，當時被現場的不少粉絲就覺得非常激動了，但沒想到他們時隔半年多才正式釋出這首歌。我一直都是現場演出忠實的擁護者，因此像是〈moonboy〉影片中那種氛圍感是演不出來的，就算剪接能夠多少修飾一下，但從小細節就能看出 JVKE 及 SOMI、還有觀眾們到底有多享受了，真的是把這首歌的氣氛都完美傳達出來了！
JVKE 近年一直都很穩定地在釋出作品，而除了自己的單曲，他也致力於嘗試與像是 SOMI 這樣、大家不會認為他們之間有什麼交集的音樂人合作，我很欣賞這種多方嘗試的努力，因為如此一來我們就能得到很不一樣的新作品可以小手，就像今天分享的這首〈moonboy〉實在非常打中我，能夠在今年初聽到這樣的作品真的很讓人振奮！期待 JVKE 和 SOMI 有機會能夠帶來更多的演出現場！
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🎧〈moonboy〉官方收聽連結：orcd.co/moonboy
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