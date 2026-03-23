2026-03-23 15:46 谷帥臻
掃墓回家臉變黑、頭暈想吐？這三類人最容易「卡到陰」！風水博士公開 3 招自救法！
掃墓後不舒服？你的磁場可能「卡到陰了」 ！
文—風水命理專家 谷帥臻設計學博士
■她掃完墓回家，三天都說「就是說不出來，怪怪的……」。
我有一位個案，每年清明都認真祭祖，虔誠又孝順。掃完墓回家，臉色灰暗、胸口悶、睡不好、人恍惚——連狗狗都一直對著客廳角落低吠。她以為是累了，撐了三天，症狀才慢慢消退。後來她找我諮詢，我問她：「妳掃墓當天，有做淨化嗎？」她愣了一下：「沒有耶，不是拜完就好了嗎？」其實，不是帶了什麼「好兄弟」回家。而是她把墓區沉重「低頻殘留」的磁場帶回來了。就像手機收訊不好會發熱當機，人的能量場受到干擾，也會直接反應在臉色與精神狀態上。
■掃墓後不舒服，是你的「能量場」在告訴你：需要清理了
清明節前後，是陰陽交界最薄弱的時節。陰宅地氣潮濕沉重，加上人群聚集、香火瀰漫、悲傷情緒共振，整個墓區的空間頻率是偏低沉的。在這樣的環境待上一兩個小時，人的能量場會受到不同程度的「頻率拉扯」——體質愈敏感，反應愈明顯。尤其這 3 類人，最容易中招，對號入座看看你有沒有：
✦ 體質偏陰者（怕冷、血壓偏低、睡眠淺）
✦ 近期運勢低迷者（事業卡關、感情波折、身體剛康復）
✦ 情緒起伏較大者（心情壓抑、壓力過重、現場有哭泣）
這三類人的「氣場防禦」相對薄弱，掃墓後最容易出現：臉色突然黯淡、胸悶頭重、心情莫名低落、回家後特別嗜睡——甚至家中寵物對著空間異常不安。這不是心理作用，這是你的身體在反映能量場的狀態。
■ 谷博士公開 3 招自救淨化法，回家立即做！
行走各大廟宇與陰宅風水多年，這三招是我親身驗證、最有效的掃墓後淨化工具。
◆第一招｜跨金火除晦法：最簡單，掃墓當天回家入門前五分鐘完成
準備 7 張刈金（對摺、金箔朝外），放在自家門口地上點火焚燒。人跨火進門，同時口念： 「魁、碩、權、衡、畢、輔、飄」這七星字源自古籍淨煞口訣，有「火破晦、光驅陰」之意。燃燒產生熱氣流，能有效分散低頻能量殘留。「跨越火焰進門」這個動作，是一個明確的儀式訊號——告訴你的身心靈：戶外頻率到這裡為止，不進家門。
◆ 第二招｜化煞三寶洗身法：最溫和，洗掉黏在身上殘留的陰地風水穢氣
準備一桶「陰陽水」＋粗鹽，加入化煞三寶：艾草 ＋ 茉草 ＋ 芙蓉草。若有「午時水」（正午12時取的水）可加入強化，陽氣最足。從頭洗到腳，洗完立刻換上乾淨衣物。在藥草學中這三種草藥均有抗菌、淨化空氣的實證功效；粗鹽水能清除皮膚表面的雜質與靜電殘留。古人叫「化煞」，現代人叫「芳香淨化浴」，原理一樣。
◆第三招｜金光神咒淨化法 ：最深層，趕走低頻負能量最有感
洗完澡後，找安靜角落靜坐，緩慢念誦「金光神咒」數次。誦唸時，觀想一道金光照耀頭頂包覆全身，直到身體感到發熱或出汗。本質上這是一套「正念呼吸＋能量觀想」組合——重複誦唸可穩定神經系統，觀想金光幫助身體從「緊繃模式」切換回「修復模式」。感到微熱或出汗，是能量場開始回穩、低頻殘留正在排出的訊號。
以上3招祕法都很有效，任選一招，當天即可感受到明顯改善。若掃墓後連日不適、或有特殊狀況持續，建議立即看醫生或諮詢專業命理師協助判斷。
■ 最後，老師送大家一個清明「防煞小錦囊」
很多人問我：「掃墓要怎麼做，才比較不會帶走那邊的頻率？」我的回答很簡單：「去之前，穩住自己的頻率。 回來之後，做好能量清理。」
1. 出門前可佩戴天然木質或玉石類物件，保持心情穩定；
2. 墓地裡盡量不對著墓碑拍照留念，這些都是降低能量干擾的實用小細節。
3. 清明拜祖先有保庇—拜完記得做自我淨化，才是真正善待自己與家人。
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