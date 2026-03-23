2026-03-23 13:17 女子漾／編輯張念慈
《逐玉》根本古裝顏控盛宴！5大男配帥到失控 銀髮皇孫＋叔圈天菜全網淪陷
古裝劇《逐玉》自開播以來熱度狂飆，不只主線CP甜虐交錯引發討論，劇中男配陣容更被網友狂讚「每一位都能單扛男主」。
從權傾朝野的叔圈天菜，到瘋批銀髮皇孫，再到溫潤貴公子與少年將軍，《逐玉》幾乎集齊各種古裝男神類型。也難怪不少觀眾直呼，這部戲不只是追劇，更像是在看一場顏值盛宴。
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以下盤點5位「帥到翻天」的男配角，每一位都值得單獨開一篇專題。
《逐玉》男配1. 嚴屹寬（飾 魏嚴）｜叔圈天菜一出場，全場氣場直接被壓制
魏嚴這個角色，幾乎是《逐玉》權力線的核心。他一出場，沒有多餘動作，只是一個眼神，就能讓整個朝堂安靜下來。身為權傾朝野的宰相，他把「一人之下、萬人之上」這句話演成了具體畫面。
嚴屹寬的臉，本來就帶有一種天生的古裝優勢，骨相立體、五官深邃，再加上多年累積的氣場，讓魏嚴不需要過多台詞，就能讓人感覺到壓迫感。
尤其與張凌赫同框時，那種「一家人顏值都很誇張」的畫面，更直接被網友笑稱是選角太犯規。當年被封為「天涯四美」的他，如今再回古裝劇，依舊是那種讓人一眼記住的存在。
《逐玉》男配2. 鄧凱（飾 齊旻）｜銀髮瘋批皇孫，危險到讓人移不開眼
齊旻的魅力，是那種「明知道不對，卻還是會被吸進去」。銀白長髮、黑色毛領、蒼白臉色，再加上總是帶著情緒裂痕的眼神，他一出場就不像正常人。
但真正讓人上頭的，是他對俞淺淺的感情，不是溫柔守護，而是帶著控制、佔有與執念的極端愛。尤其在兩人對峙或親密戲中，他的靠近永遠太近、太急，讓人感覺這段關係隨時會失控。
也正是這種「愛到像恨」的狀態，讓鄧凱直接憑角色爆紅，一週狂漲50萬粉絲，成為全劇最大黑馬。
《逐玉》男配3. 任豪（飾 李懷安）｜溫潤貴公子，愛而不得讓人最心疼
如果說齊旻是危險，那李懷安就是另一種極端克制。
他初登場是在雪地救下女主，長袍翻動、神情冷靜，那一幕幾乎就是標準古裝男神畫面。任豪把這個角色的「溫潤」演得很細：說話不急、動作不誇張，但眼神裡永遠藏著沒說出口的情緒。
他喜歡樊長玉，卻在知道對方已有婚約後選擇退後，甚至轉為默默守護。這種「明明可以爭，卻選擇不爭」的愛，反而最讓觀眾心疼。也難怪不少人看完直呼：「這種男二真的很難不心動。」
《逐玉》男配4. 李卿（飾 公孫鄞）｜白衣軍師，溫柔與權謀同時存在
公孫鄞這個角色，看起來最溫和，實際上卻最危險。他總是一身白衣，站在書院或戰局之外，像是與世無爭，但真正關鍵時刻，卻能一句話扭轉局勢。
李卿的表演很細膩，他不是用大情緒去撐場，而是用細節讓角色成立，一個壓住情緒的停頓、一個微微顫動的眼神，都能讓人感覺到他內心的波動。
尤其與長公主的感情線，更是典型「愛而不得」。兩人明明互相喜歡，卻因誤會與身份錯過，那種克制與遺憾，被他演得非常有層次。
《逐玉》男配5. 林沐然（飾 隨元青）｜瘋感少年將軍，狠到讓人不敢靠近
如果說齊旻是陰鬱，那隨元青就是外放的瘋。他身披戰甲登場時，是那種典型「鮮衣怒馬少年郎」，但下一秒就能做出極端殘酷的行為。
劇中他不只屠村、綁人，還會用輕浮語氣挑釁對手，那種不把人命當回事的態度，讓觀眾又怕又恨。但也正因為如此，這個角色反而非常有記憶點。
更讓人意外的是，林沐然拍這部戲時年僅19歲，卻能把這種狠勁與不穩定感演得如此到位，也讓不少觀眾開始注意這位年輕演員的潛力。
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