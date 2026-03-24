【影評】體制外的母愛代價：解析電影《Sugar》中崔智友如何為愛犯法，在絕望中灑下希望的糖粉

有些電影，光看片名以為是甜死人的羅曼史，但點進去才發現，那是帶著刺、裹著糖衣的社會諷刺劇。今天我們要聊的這部 《Sugar》（슈가），正是 2026 年最具話題性的作品之一，它不只在釜山國際電影節引發熱議，更因為深刻描繪了現代家庭在崩潰邊緣的掙扎，成為了無數觀眾心中的年度私藏。(請準備好衛生紙!!!)

《Sugar》正式預告：





女神回歸與本色演出：崔新春導演捕捉最真實的母愛

執導《Sugar》的是 崔新春（최신춘）導演，他本身就是一位在小學六年級被診斷出「1 型糖尿病」的患者，這種切身之痛讓他能以最細膩、非外人所能及的視角執導本片。

而演員陣容更是讓人期待值拉滿。飾演母親「美拉」的是多年未見的 崔智友。據說身為人母的她，因為深受劇本中對 1 型糖尿病家庭掙扎的描寫所感動，二話不說便答應接演，展現了與以往偶像劇截然不同的層次感。 搭配實力派演員 閔鎮雄（민진웅） 飾演的丈夫，以及表現驚豔的童星 高東河（고동하） 飾演兒子東明，這組「一家三口」在開播前後就引發極高討論，網友紛紛表示：「看崔智友演媽媽，那種心疼感真的會溢出螢幕。」

※以下內容涉及電影《Sugar》劇透，請斟酌瀏覽※

365 天的採血噩夢：當「救命藥」成為非法進口貨

電影《Sugar》的劇情重心圍繞著一個平凡家庭的崩塌，軟體工程師美拉（崔智友 飾）原本擁有幸福的生活，直到 12 歲的兒子東明突然因「1 型糖尿病」昏倒。 這種病不同於一般印象中的糖尿病，患者終身需要注射胰島素與頻繁採血監測，東明每天必須忍受無數次的指尖採血，這對一個孩子和母親來說都是巨大的心理折磨。

故事最精彩的重點在於美拉的「覺醒」，身為工程師的她，利用專長在國外尋獲了先進的「連續血糖監測儀（CGM）」，讓東明再也不必忍受扎針之苦。 然而，這在當時的韓國卻是未獲許可的「非法醫療器材」！美拉在幫助其他病童家屬共同進口時，竟被冠上「非法進口、未繳稅」的罪名遭到舉報， 美拉必須在法庭、社會偏見與兒子的性命之間進行一場孤獨的戰爭。

真實故事的力量：金美英代表與 1 型糖尿病患者的抗爭錄

這部電影最讓人坐不住的原因，在於它 改編自轟動大韓民國的真實社會事件。 劇中美拉的原型正是「韓國 1 型糖尿病患者協會」的 金美英代表。當年她為了拯救患病的 3 歲兒子，頂著法律制裁的風險，引進了能遠端監控血糖的先進器材，卻因此被政府當成罪犯調查。

這個真實故事引發了重大的社會反思：當法律無法保障生命權時，法律的意義何在？ 電影揭露了官僚體制的僵化，以及社會對這種「隱形疾病」的冷漠與誤解，這種刺痛感讓觀眾在影廳內不只是流淚，更是在心中燃起對公平正義的渴望。

真心話：母子間互相扶持，終在苦澀中贏來甜蜜結局 (爸爸在哪???)

最後，分享我個人的觀影感受。這是我 2026 年看過最溫柔、也最有力道的電影之一 (《美味倒數》也是極度感人)。

母子間最純粹的相處： 我非常佩服崔智友的演技，她將一個母親從崩潰、無助到為了孩子變得鋼鐵般堅強的過程演得極其自然。特別是她對著法律體制吶喊「我只是想讓孩子不痛，這有什麼錯？」時，那種為了守護兒子不惜與世界為敵的決心，真的讓人心碎又崇拜。

完美的快樂結局： 雖然中途充滿了現實的苦澀，但《Sugar》最後給了一個 無比完美的快樂結局。隨著法律的修訂與社會的理解，美拉終於洗清罪名，東明也能在科技的輔助下像普通孩子一樣奔跑。 這種結尾並非廉價的安慰，而是一種「正義終將戰勝陳腐」的救贖感。

謎之音：每次這類電影，總是會有一個被遺忘的爸爸？！雖說這部電影中，爸爸「俊宇」也是給了媽媽美拉很大的精神支持，但戲份太少讓我常常忽略他，都懷疑美拉是不是單親。但是否有想過，為什麼孩子一出事，第一個都是找媽媽嗎？

總結來說，《Sugar》是一部提醒我們「愛能改變世界」的傑作。它讓我們看見，母愛雖然柔軟，但當它為了守護生命而綻放時，比任何體制都還要堅硬。

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

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