2026-03-23 10:01 女子漾／編輯ANDREA
他為戲瘦15公斤！章若楠新劇《冬去春來》5大精彩亮點整理，史上最浪漫「追夢」故事
劇迷們久等了！由實力派演員白宇、清新女神章若楠領銜主演的年代群像劇《冬去春來》，已經在3月22日正式定檔開播。這部劇集結了《甄嬛傳》、《南來北往》的超強幕後班底，將鏡頭對準了90年代的北京，刻畫出一群懷抱藝術夢想的年輕人，如何在殘酷現實中野蠻生長。如果你也曾在追夢的路上感到迷惘，這部充滿煙火氣與人情味的作品絕對會深深擊中你！
劇情大綱
故事背景設定在90年代的北京，以一間名為「冬去春來」的胡同小旅館為核心。這裡匯聚了一群來自天南地北、心懷壯志的藝術青年。面對交不出房租的窘境、屢次被退，的打擊，或是只能接廉價商演的無奈，他們沒有輕言放棄。在寒冷的現實中，他們互相取暖、彼此支撐，憑藉著不認命的倔強，一步步在各自的領域裡發光發熱，譜寫出一段熱血又感人的北漂追夢史。
必追！《冬去春來》的 5 大亮點
1.國寶級金牌幕後班底
本劇由《甄嬛傳》名導鄭曉龍與李昂聯合執導，並由《闖關東》、《山海情》的王牌編劇高滿堂執筆。這對被譽為「年代劇天花板」的黃金組合，保證了劇情不僅有深度，更能完美掌握時代的脈動與細膩情感。
2.主角大展「破釜沉舟」的敬業演技
為了演活落魄卻執著的編劇，白宇為戲狂瘦15斤，將只能靠泡麵度日的清瘦與倔強刻畫得入木三分；而有著「破碎感女主」之稱的章若楠，這次更大膽素顏上陣，在劇中貢獻了極具感染力的素顏哭戲。
3. 1:1 極致復刻 90 年代老北京
劇組在細節上堪稱魔鬼，實景還原了90年代的北京胡同，從斑駁的煤爐、永久牌自行車，到從二手市場淘來的熊貓牌收音機與牆上的劉德華海報，滿滿的年代氛圍感讓人一秒穿越。
4.拒絕懸浮，真實還原「北漂」群像
此劇沒有一見鍾情的浪漫，只有在低谷時遞上的一碗熱麵，這種帶著煙火氣的互相救贖，更貼近你我的真實生活。
5. 超豪華的老中青三代演員陣容
除了白宇、章若楠、林允、王彥霖四位亮眼的年輕主演外，還有田雨、丁勇岱、薩日娜、王勁松等40多位老戲骨傾情加盟。實力派演員同台飆戲，每一句台詞都充滿戲劇張力與時代的厚重感。
主要角色介紹
徐勝利（白宇 飾）
背著厚厚手稿來到北京追夢的山東青年。作為一名編劇，他的創作之路屢遭碰壁，經歷了一次又一次的退稿打擊，生活拮据到只能靠泡麵果腹，但心中對藝術的熱愛讓他始終堅守在書桌前。
莊莊（章若楠 飾）
溫暖樂觀的北漂歌手。她渴望站上真正的大舞台，現實中卻為了湊齊房租與填飽肚子，只能穿梭在商場開業、婚宴酒席等廉價商演中，她看似柔弱，內心卻充滿韌性，是徐勝利低潮時的重要支撐。
沈冉冉（林允 飾）
與徐勝利、莊莊同住在「冬去春來」小旅館的室友。個性直率、敢愛敢恨，一心夢想著有朝一日能成為影視作品裡的女主角，在追夢路上展現了女孩的勇敢與野心。
陶亮亮（王彥霖 飾）
才華洋溢卻又充滿喜感的音樂家。擅長吹奏薩克斯風，在小旅館裡是活躍氣氛的開心果，與大家一起度過了無數個笑鬧不斷又互相打氣的夜晚。
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