2026-03-23 07:20 女子漾／編輯張念慈
《逐玉》結局外流驚動報警！張凌赫撒嬌追愛遭田曦薇強吻 副CP狂吻名場面尺度爆表
古裝劇《逐玉》近期不只穩坐愛奇藝國際版熱播榜冠軍，更在全球15個市場奪下第一，聲勢全面炸裂。然而就在劇情更新至中後段時，卻爆出大結局外流事件，甚至流出4K高清版本並帶有內部審核浮水印，製作單位緊急報警處理。
意外的是，這場外流風波不但沒有削弱熱度，反而讓《逐玉》討論度再度飆升。隨著名場面持續洗版社群，觀眾一邊追劇、一邊瘋狂討論角色關係與情感走向，使這部劇成為近期最具話題的古裝作品。
文章目錄
《逐玉》爆紅理由1：戀愛線「甜到失守」又「虐到上癮」
《逐玉》最關鍵的吸引力，來自於主線CP的情感張力。張凌赫飾演的謝征，從冷靜克制的落難侯爺，一步步變成會撒嬌、會吃醋的戀愛腦角色，反差魅力直接收割觀眾。
當長玉決定離開時，他追上對方、靠肩低聲請求「說你喜歡我」，這段幾乎瞬間封神。緊接著田曦薇飾演的長玉霸氣回以深吻，讓整段情緒爆發到極致，也讓網友直呼「甜到直接失守」。
這種「剛剛好不膩」的甜，加上隨時可能崩裂的虐，精準踩中觀眾情緒，才是真正讓人停不下來的原因。
《逐玉》爆紅理由2：女主成長線夠狠！從市井到戰場直接封神
比起傳統戀愛劇，《逐玉》另一個成功關鍵，是女主角的成長曲線夠強、夠爽。
樊長玉從一開始的市井屠戶之女，逐漸走向更大的世界。尤其戰場橋段，她直接迷暈謝征、代夫出征，一身盔甲上陣迎敵，甚至兩鎚擊斃敵軍猛將，一戰封神。
這段不只是視覺爽感，更讓角色完成「從依附到主導」的轉變。觀眾不只是嗑CP，也是在見證一個女性角色如何掌握命運。
《逐玉》爆紅理由3：副線CP尺度拉滿！「純恨愛情」直接搶戲
《逐玉》的另一大話題來源，來自副線角色的強烈存在感。孔雪兒與鄧凱的「不齊而俞」CP，憑藉強制愛設定成功殺出重圍。
這段關係並非傳統愛情，而是帶有控制、執念與逃離的極端拉扯。劇中鴛鴦浴連續三次狂吻的橋段，更因情緒與性張力過於濃烈，直接登上熱搜。
觀眾一邊批判，一邊上頭，這種「越危險越吸引人」的關係設定，也讓整部劇的討論層次更加豐富。
《逐玉》爆紅理由4：角色魅力全面在線！「完顏團」撐起整體質感
除了主副CP，《逐玉》的角色群像同樣撐起作品質感。從田麗飾演的安太妃，到嚴屹寬飾演的舅舅角色，每一位配角都自帶氣場與記憶點。
高顏值之外，更重要的是角色立體度夠高，每個人都有自己的動機與情緒，使整體劇情不只是圍繞主角，而是形成一個完整的世界觀。
這也是為什麼觀眾會形容《逐玉》是「完顏團」，因為它不只是好看，而是每個角色都值得被記住。
《逐玉》爆紅理由5：戲裡極致浪漫，戲外反差笑翻更圈粉
戲裡甜到極致，戲外卻完全反差，成為另一種圈粉關鍵。
田曦薇在拍攝深情戲時頻頻笑場，甚至被導演虧「浪漫過敏」，張凌赫無奈求救導演的花絮曝光後，反而讓CP更顯真實可愛。
連餵糖戲都能被吐槽像「塞茶葉蛋」，最後還靠周杰倫〈不能說的秘密〉歌詞幫助入戲，這些幕後故事讓觀眾對角色與演員產生更多情感連結。
《逐玉》的爆紅，並不是單一元素的成功，而是甜、虐、爽、慾四種情緒同時發酵。當戀愛不只是戀愛，而是夾雜權力、身份與選擇時，觀眾自然更難抽離。
隨著劇情即將走向結局，長玉的身世與兩人關係的最終抉擇，也讓這段故事變得更加令人期待。
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