2026-03-25 14:10 女子漾／編輯Wendi
2026年5大中生代男神們霸氣回歸台劇！張孝全、霍建華、鄭伊健…巨星影帝點燃小螢幕！
2026年台劇市場星光熠熠，5大資深男神接連重返小螢幕！3屆金鐘視帝李銘順在《凶宅專賣店》增重演出房仲公司店長，香港天王鄭伊健首度跨海參演《百萬人推理》化身孤傲刑警，不老男神霍建華睽違近20年重返《急診室的奇蹟》台劇男主角岡位，F4偶像言承旭《同棲散策》大膽突破尺度探討熟齡婚姻以及國民男神張孝全於《郵票與舒芙蕾》深陷毒品與慾望泥沼…快跟著女子漾一起來盤點吧！
盤點2026中生代男神主演台劇1：李銘順《凶宅專賣店》
出生於馬來西亞的實力派小生李銘順2014年正式來台發展，近年來先後憑著《親愛的，我愛上別人了》、《做工的人》、《逆局》、《八尺門的辯護人》斬獲金鐘視帝、迷你劇集視帝、戲劇節目男配角獎…等，演藝事業再創高峰。
今年初李銘順首度挑戰靈異影集《凶宅專賣店》，接演「義勝房屋」店長「雄哥」一角，甚至不惜增重演出，「雄哥」從業經驗豐富，但背後深藏滅門血案謎團，李銘順再次突破自我表現出色，可望再度敲響金鐘。
盤點2026中生代男神主演台劇2：鄭伊健《百萬人推理》
香港天王鄭伊健先前在疫情期間來台出演Netflix犯罪影集《百萬人推理》，這也是他首度參與台劇，在劇中飾演資深刑警「陳家任」，曾經是警界神射手，因性格孤僻、作風強硬導致與升遷無緣，在妻子離世後，又與青春期女兒關係緊張。
《百萬人推理》劇中多位網紅接連慘遭獵殺，彷彿應證神祕詭譎的死亡預言，資深刑警「陳家任」攜手人氣網紅「柚子」（婁峻碩 飾）聯手追查真相，同時也捲入百萬網友在線參與全民推理的火爆社會現象。
盤點2026中生代男神主演台劇3：霍建華《急診室的奇蹟》
風靡中港台的「老幹部」男神霍建華去年有2部人氣作品在Netflix熱播，包含與雙金影后謝盈萱搭檔的失和夫妻劇《忘了我記得》，以及改編自經典日劇的都市愛情輕喜劇《他為什麼依然單身》，亮眼表現再度圈粉無數。
霍建華、楊謹華領銜主演的Netflix全新醫療劇《急診室的奇蹟》即將於2026第4季上線，霍建華在劇中飾演醫術超群的急診醫學部副主任「周承俊」，楊謹華則演繹主治醫師「何宇華」，2人帶領年輕醫療團隊，在生死邊緣搶救大批病患傷者們，同時面臨權力鬥爭與倫理考驗。
盤點2026中生代男神主演台劇4：言承旭《同棲散策》
今年元旦迎來49歲生日的F4「道明寺」言承旭，一改以往偶像劇花美男包袱，與金鐘視后林依晨在全新台劇《同棲散策》化身一對「有愛無性」的熟齡夫妻，言承旭飾演建築師「周銘宇」，與室內設計師妻子「梁潔儀」結婚10年面臨婚姻瓶頸，面對性生活不和諧、新鮮感消逝及生活瑣碎帶來的倦怠與衝擊。
言承旭、林依晨搭檔演出的《同棲散策》被形容為「最赤裸的成人愛情故事」，預告中包含浴室激戰、背部全裸…等火辣情慾戲，18禁敏感題材引爆關注，但卻因為尺度過大播出時間一再延後，近期消息指出該劇將有望在今年開播。
盤點2026中生代男神主演台劇5：張孝全《郵票與舒芙蕾》
犯罪懸疑影集《郵票與舒芙蕾》劇名中的「郵票」暗喻讓人生蓬鬆、軟塌的新型毒品；「舒芙蕾」象徵短暫逃避的甜蜜慰藉，探討青少年成癮、校園毒品、社會慾望與家庭…等殘酷議題。
《郵票與舒芙蕾》由《聽說》、《做工的人》、《沉睡的青春》導演鄭芬芬執導，劇中「渣男元配」陳意涵因丈夫（張懷秋 飾演）出軌而與毒品牽扯，緝毒刑警「陳啟明」（張孝全 飾）偵辦案件時與初戀女友（陳意涵 飾）意外重逢，2人雙雙陷入難以戒斷的毒癮與情感之中。