2026-03-26 14:03 女子漾／編輯Wendi
盤點2026春季5大職人台劇！從凶宅房仲到動物保育，深度拆解社會百態！
2026年春季職人台劇大爆發！本季作品不再侷限於傳統職場，而是大膽深入「非典型」專業領域，從結合靈異事件、房仲實務的《凶宅專賣店》，到揭開大體老師神祕面紗的《以身相許》…，這些劇集不僅帶領觀眾們體會各行各業的辛苦與專業，更逐一揭開職人外殼下包裹的居住正義、數位犯罪以及生命價值…等發人深省的內容，現在就跟著女子漾一起來盤點吧！
2026春季職人台劇1：《凶宅專賣店》
今年初1月6日開播的口碑台劇《凶宅專賣店》以「專門買賣凶宅」的神秘房仲公司「義勝房屋」為背景，將房仲職人與超自然事件結合，雖然具有大量驚悚元素，但憑著感動人心的催淚情節，被劇迷們封為「暖心版靈異影集」。
賣座國片《女鬼橋》導演奚岳隆、郝芳葳受到韓國票房電影《與神同行》啟發，希望透過《凶宅專賣店》記錄下台灣的傳統民俗與喪葬習俗，劇中主角群：3屆金鐘獎視帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，金馬獎最佳男配角施名帥…等主角群們除了處理房屋交易，也揭開每棟凶宅背後的故事，化解亡靈的遺憾與執念。
2026春季職人台劇2：《人生只租不賣》
公視台語劇《人生只租不賣》是台灣首部以「租賃管理師」（俗稱包租代管）為題材的職人輕喜劇，金鐘視帝黃河、金馬最佳新人陳姸霏、文青女神林予晞、學霸女星王真琳、金獎演員謝章穎共同組成「星河事務所」租管5人幫，與各路難搞房東、房客交手過招。
《人生只租不賣》緊扣房地產議題，劇中寫實反映出歧視年長者租屋、偽貧戶搶社宅、青年購屋困境與不婚不育、高房價低薪、租屋糾紛、居住正義…等現下台灣社會議題痛點，被喻為台版《游牧人生》。
2026春季職人台劇3：《百萬人推理》
旗艦懸疑系列台劇《華燈初上》原班金獎團隊打造的Netflix犯罪影集《百萬人推理》，劇情融合網紅生態、死亡預言、偵查推理，透過「跨世代職人合作」拆解轟動全網的連環殺人案。
香港天王鄭伊健飾演資深刑警「陳家任」主張融合深厚經驗、直覺辦案的硬派作風；饒舌男神婁峻碩則扮演百萬人氣網紅「柚子」，利用社群號召力與數位操作專長協助辦案，該劇還邀請到阿翰、千千、草爺、琳妲…等超人氣真實網紅客串演出，來增添全劇臨場感。
2026春季職人台劇4：《動物園》
Disney+暖心影集《動物園》是台灣首部以「動物保育員」為題材的療癒系職人劇。女主角「朱欣葵」（邵雨薇 飾）原為廣告公司創意總監，曾是叱吒職場的霸氣女強人，卻因職涯遭遇重大挫折，意外進入高雄壽山動物園擔任實習保育員。
「朱欣葵」與外冷內熱、行事嚴謹的資深保育員「蘇冠州」（王柏傑 飾）從互看不順眼到逐步培養默契，他們在照顧白犀牛、非洲象、波爾羊…等動物的過程中，重新思考生命的價值。《動物園》深入探索動物園「幕後」真實日常，以及保育員工作的辛勞與專業。
2026春季職人台劇5：《以身相許》
大愛電視製作的熱播台劇《以身相許》改編自真人真事，將鏡頭對準守護「無語良師」（大體老師/Silent Mentor），呈現鮮為人知的專業領域。金鐘男配角獎得主楊一展飾演「曾國藩」教授，將醫學解剖與人文教育結合；演歌雙棲創作才子范逸臣演繹遺體處理技術員「陳鴻彬」，在往生者捐贈後的24小時內必須完成精密處理的挑戰與使命；金鐘視后黃姵嘉化身為解剖學教授「王曰然」，對待醫學生標準嚴格、重視生命責任。
《以身相許》是台灣首部以「大體捐贈」為核心的醫療職人劇，劇組直接在慈濟大學解剖室與模擬手術室取景，現場使用的骨骼標本皆為真實標本，帶給觀眾強烈的生命震撼，令人在生與死的交界學會慈悲與感恩。