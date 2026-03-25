2026-03-25 08:00 J.T
96億台幣買一張紙？我盯著這個數字看了三分鐘
哇！大多數中產階級還在盯著保單建議書發愁，手指在螢幕上滑來滑去，每個月幾千塊保費就猶豫半天，甚至為了多加一份住院醫療險，跟業務員你來我往殺價殺到臉紅脖子粗。同一時間，金字塔頂端那0.01%的菁英，已經默默用行動劃出一條界線：真正的財富維度，是用保險來定錨的。
2026年2月，宏利新加坡（Manulife Singapore）桌上多了一張保單，保額3億美元，換算台幣約96億元。這數字像一記重拳，直接把2024年香港匯豐（HSBC）創下的2.5億美元金氏世界紀錄砸碎。對我們這些普通人來說，這簡直是張讓人頭暈目眩的天價紙張；但對那位神秘富豪，這不是合約，這是一份用鋼鐵寫成的家族財富主權宣言。
外人總忍不住酸一句：三億美金丟銀行領利息不香嗎？幹嘛買保險？哈哈，這句話一出口，就把階級盲區暴露得乾乾淨淨。在頂級富豪的腦袋裡，砸下數億換來的不是保障，而是普通資產永遠給不了的「財富豁免權」。光是想像這邏輯，就讓人忍不住倒抽一口氣。
▋富豪追求的確定性到底是什麼
普通資產——房產、股權、藝術品——在風平浪靜的日子裡閃閃發光，可一到傳承關卡，地雷就四處埋伏。投資報酬隨景氣起伏，法律政策隨政權翻臉，遺產稅務像隱形剪刀隨時準備下手。流動性一斷、稅務一變、家族官司一來，整座資產山瞬間裂開。
這張保單卻像把這些不確定性直接焊死成鐵板契約。身故那一刻，現金立刻湧出，受益人欄寫誰就是誰，分配規則不容任何人挑戰，金額牢牢鎖定，不受市價任何風吹草動。普通資產傳承時流動性差、容易吵架、被市場與法律牽著鼻子走；這張保單卻給出極高的穩定性。它能瞬間清掉天價遺產稅，避免家族核心企業在權力真空期被迫低價甩賣。在專業稅務布局裡，這筆錢就像一把精準的手術刀，切開傳承真空期的風險，讓家族事業平穩過渡。新加坡能強勢崛起，正是抓住了這一點。
▋保險已成家族辦公室核心的覺醒
這不是單一事件，而是整個階級在集體甦醒的信號。過去12個月，宏利新加坡就簽出25張保額超過5000萬美元的個人保單。保險已經正式坐上家族辦公室的中央位置。
像Signature Legacy Harvest這樣的高階工具，專門幫富豪拆解傳承難題。備位要保人機制讓保單主權在世代交接時無縫滑過；身故受益金分期給付則把巨額財富變成一具精密運轉的時鐘，一步步釋放，擋住二代揮霍把家族推向懸崖。
新加坡因此成為亞太區的避風港。但你知道嗎？台灣這片土地其實藏著更大的潛力。它擁有全亞洲最完整、監理最嚴謹的壽險市場，滲透率高、生態健全。金管會的TW-ICS清償能力監控像一道鋼牆，為高資產族群撐起極高的安全感與公信力。比起新加坡的跨境優勢，台灣有深厚的本土產業根基，一旦保險搭配信託制度，就能生出保障與管理並行的雙軌守護，在本土環境裡，往往能讓家族走得更遠、更穩。
▋看透財富後才懂的真安全感
真正看透的人心裡清楚：安全感從來不在於現在帳面數字有多漂亮，而在最壞的情況砸下來時，有多少資產是被法律契約牢牢綁定、絕對聽話的。投資像在賭桌前押注，保險卻是把規則寫進公投。保險就是那顆沉進深海的定錨，任憑海面狂風巨浪，家族財富主權依然紋絲不動。這種邏輯讓人一邊焦慮一邊忍不住笑著感動。這也讓人突然懂了，為什麼契約保護總能在極端時刻，成為家族最硬的後盾。
這張保單再一次把真相攤開：財富厚度決定你今天過什麼日子，傳承深度才決定家族能站多久。在黑天鵝四處飛的時代，確定性才是最貴、最稀缺的維度。而這種深度，正是專業規劃裡最被反覆強調的一件事。
如果你今天手上握著三億美金，你會把它丟進隨時可能晃動的銀行帳戶，還是換成這份用契約鎖死、讓家族財富主權延續百年的絕對確定性？
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是新加坡富豪， 但有些想法，想跟你分享。
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