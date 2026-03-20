每一部都是爆款巨作！11部好看「律政韓劇」這演員是真法官出身

圖片來源：프로보노、서초동、에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들

律政題材就是能大快人心，從溫暖療癒的《非常律師禹英禑》、暗黑動作的《來自地獄的法官》，到即將開播的奇幻風格《神與律師事務所》。其中又以韓國著名的前法官「文裕皙」最具代表性，他曾任首爾中央地方法院部長法官，轉型編劇後憑藉深厚實務經驗，打造出高度專業且細節寫實的法庭劇，代表作如《漢摩拉比小姐》、《惡魔法官》、《公益律師》皆在播出期間掀起話題熱潮，以下精選「11部必看律政題材韓劇」！

律政韓劇推薦必看1.

《榮耀：她們的法庭》

圖片來源：아너 : 그녀들의 법정

李奈映、鄭恩彩、李清娥主演的《榮耀：她們的法庭》，聚焦「尹羅映」、「姜信才」和「黃賢珍」三位大學摯友，共同創辦了專為受害者成立的公益律所，為性侵、家暴等女性犯罪受害者發聲，在處理性侵與權勢壓迫案件時，直面司法體系中的性別不平等。劇情以娛樂圈醜聞為引線，帶出輿論操控與資本勢力。劇中辯論場面犀利寫實，呈現法律攻防的殘酷與溫度，是近年少見以女性視角切入的律政作品！

律政韓劇推薦必看2.

《公益律師》

圖片來源：프로보노

鄭敬淏、蘇珠妍主演的《公益律師》，講述從國民法官轉職公設辯護人的「姜大衛」，因個人經歷發生重大轉折，離開司法體系，轉而投入公益法律服務，致力於協助弱勢群體維護權益。透過流浪狗所有權、私生飯網暴、弱勢邊緣家庭、社會福利制度等，層層揭露資本與制度的壓迫。劇本節奏沉穩卻張力十足，每一場庭辯都兼具專業與情感重量，被觀眾評為「最寫實也最刺痛人心」的律政劇之一！

律政韓劇推薦必看3.

《法官李漢英》

圖片來源：판사 이한영

池晟主演的《法官李漢英》，描寫出身地方大學的「李漢英」，成為大型法律事務所女婿，長期屈從岳家壓力，以不公判決換取利益，後遭陷害身亡，意外重回十年前，他決心匡正過去的錯誤，重啟不同的人生。他在辯護過程中不僅挑戰權貴，也直面自身過去的妥協與軟弱。池晟以沉穩內斂的演技詮釋角色內心拉扯，法庭戲緊張刺激。該劇透過個人對抗體制的故事，探討法律究竟是守護正義，還是服務權力！

律政韓劇推薦必看4.

《死亡之花》

圖片來源：블러디 플라워

厲雲、成東鎰、琴世祿主演的《死亡之花》，講述一位能醫治不治之症但同時是連環殺人魔的「李宇謙」、一位為了拯救女兒的律師「朴漢俊」，以及一名誓要將其繩之以法的檢察官「車怡妍」之間的犯罪驚悚故事。劇中探討「救人」與「殺人」的矛盾，殺人魔自稱為研發解藥而殺害惡徒，引發道德與法律的激烈衝突，劇中包含大量激烈的法庭攻防，攝影手法高壓真實！

律政韓劇推薦必看5.

《瑞草洞》

圖片來源：서초동

李鐘奭、文佳煐、姜有皙、柳惠英、林成宰主演的《瑞草洞》，以首爾瑞草洞法律圈為背景，描寫「安宙恆」、「康喜智」、「趙昌原」、「裴文婷」和「何昇基」五位受僱律師在事務所的日常、成長與人際互動的現實職場劇。劇中對律師日常工作的細節刻畫細膩，文件攻防與證據蒐集過程寫實嚴謹。該劇展現法律菁英光鮮背後的壓力與代價，是近期職場向律政劇代表！

律政韓劇推薦必看6.

《夢想成為律師的律師們》

圖片來源：에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들

李陣郁、鄭彩娟、李學周、全慧彬主演的《夢想成為律師的律師們》，講述冷酷但實力超群的精英律師「尹錫勳」與正義卻笨拙的新人律師「姜孝敏」，兩人在一次次衝突中碰撞磨合，最終共同成成為真正的律師。案件深入探討人性矛盾與倫理灰色地帶，從財閥虐童案、不孕診所糾紛到殺妻疑雲等，主角群透過高智商辯論與職場生存法則解決困難案件！

律政韓劇推薦必看7.

《非常律師禹英禑》

圖片來源：이상한 변호사 우영우

朴恩斌、姜泰伍主演的《非常律師禹英禑》，講述患有自閉症光譜障礙的天才新人律師「禹英禑」，在大型律所中逐步站穩腳步。劇情透過多起案件展現主角獨特思考模式，從鯨魚比喻到縝密法條分析，帶來與眾不同的辯護方式。朴恩斌細膩詮釋角色內心世界，使觀眾既心疼又敬佩。該劇在播出後收視與口碑雙贏，不僅掀起社會對多元共融的討論，也成為近年律政劇代表作之一！

律政韓劇推薦必看8.

《惡魔法官》

圖片來源：악마판사

池晟主演的《惡魔法官》，以假想的反烏托邦大韓民國為背景，打造全民直播審判制度。劇情圍繞一位風格強勢的首席法官「姜耀漢」，被稱為懲罰貪婪權力者的「惡魔法官」，他在公開審判中懲治權貴，卻也被質疑是否操弄輿論。法庭成為舞台，正義與復仇界線逐漸模糊。池晟演出冷冽霸氣，將角色塑造成兼具魅力與危險感的存在。該劇融合政治驚悚與社會批判元素，是話題度極高的暗黑律政劇！

律政韓劇推薦必看9.

《漢摩拉比小姐》

圖片來源：미스 함무라비

高雅羅、金明洙主演的《漢摩拉比小姐》，改編自文裕皙同名小說，講述希望透過法庭保護弱者的新人法官「朴充滿」、堅守原則的菁英法官「林正直」及現實主義法官「韓世尚」，三個不同性格的法官組成的司法裁判部所。劇情聚焦民事案件與日常審理，呈現基層法院的真實樣貌。劇本以貼近生活的案件反映社會問題，台詞充滿金句，既有理性思辨也有情感共鳴，被視為韓國最具代表性的寫實法庭劇之一！

律政韓劇推薦必看10.

《來自地獄的法官》

圖片來源：지옥에서 온 판사

朴信惠主演的《來自地獄的法官》，結合奇幻與律政元素，講述冷血無情且判決果斷的精英法官「姜光娜」，實際上擁有「來自地獄」的神祕身分，專門懲罰逃過法律制裁的罪犯。劇情在現實審判與超自然審判之間交錯展開，當體制無法給出公平結果，她便以極端方式伸張正義。該劇以爽感十足的懲惡節奏與人性拷問並行，成功掀起討論，被視為近年最具話題性的暗黑法庭劇之一！

律政韓劇推薦必看11.

《神與律師事務所》

圖片來源：신이랑 법률사무소

柳演錫、李絮、金景南主演的《神與律師事務所》，結合奇幻與律政元素，圍繞在兩位律師如何運用法律武器，原本平凡但因緣際會下能看見鬼魂的律師「申怡朗」與追求 100% 勝訴率的頂尖菁英律師「韓娜賢」，為懷有冤屈的鬼魂及靈魂解決生前未竟的遺憾與不公。被描述為「又哭又笑」的溫暖系冒險故事，透過靈魂案件探討人性與社會正義，預計3月13日開播！

從熱血新手到黑暗審判，無論是文裕皙筆下貼近現實的制度批判，還是融合懸疑與情感的法庭攻防，韓劇律政題材早已發展出多元樣貌，如果你喜歡高張力辯論、角色信念碰撞與社會議題反思，以上11部律師韓劇絕對值得一次補齊！

【本文為造咖授權提供】

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