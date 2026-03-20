2026-03-20 15:29 熱血阿舜
《陽光女子合唱團》：歌聲不再受限地讓愛蔓延，幸福就像陽光般無所不在
高懸18年的國片票房紀錄，終於在今年2月被打破，當年由《海角七號》創下的5.4億高標，如今正式被《陽光女子合唱團》超車，更令人難以想像的是，本片上映初期其實並不被看好，前兩週票房僅有1,500萬的成績，甚至傳出首映場只有8名觀眾的門口羅雀，眼看就要平淡收尾的黯然收場，沒想到靠著觀眾好評的逐漸發酵，再加上社群媒體口碑擴散的推波助瀾，《陽光女子合唱團》表現出驚人的長尾效應，不但後勁十足的人氣爆棚，目前票房更已突破7億元大關，持續刷新國片票房紀錄的全新高度。
《陽光女子合唱團》是改編自2010年韓國票房冠軍的《美麗的聲音》，故事背景設定在台灣的一座女子監獄，長期受到丈夫家暴的惠貞（陳意涵 飾），為了要保護腹中的胎兒，在衝突中失手殺了丈夫，而因此被判入獄服刑，懷孕的惠貞在監獄內生下女兒，但依照法律規定，受刑人在獄中撫養孩子滿18個月後，必須強制送往領養家庭，為了讓女兒在離開前留下最美好的回憶，惠貞萌生一個天馬行空的大膽念頭，要在獄中組成合唱團，像陽光一樣充滿希望的開懷歡唱，於是「陽光女子合唱團」就此誕生。
《陽光女子合唱團》由導演林孝謙與編劇呂安弦攜手合作，兩人過去在《比悲傷更悲傷的故事》的大獲好評後，再次展現愈加成熟的默契十足，有了前次復刻翻拍的成功經驗，更是駕輕就熟的游刃有餘，不但融入了許多接地氣的台灣元素，也針對原版力有未逮的缺憾之處，大幅改善的全面提升，尤其是催人淚下的煽情指數，青出於藍的火力全開，讓《陽光女子合唱團》成了少數後來居上，甚至超越原版的翻拍作品。
儘管在整體劇情架構上，《陽光女子合唱團》與韓版《美麗的聲音》大同小異的方向一致，然而擅長處理細膩情感的林孝謙，在所有角色的人物刻畫與感情鋪陳，呈現出精準詮釋且充滿渲染力的鏡頭語言，透過極度飽滿的角色形塑，讓我們看見每個受刑人背後，都有屬於自己一言難盡的人生故事，也讓整部電影在情感層次上更加立體。
像是酒店妹阿蘭（安心亞 飾）的直率傻氣，詐騙犯阿珮（孫淑媚 飾）的刀子嘴豆腐心，因被性侵而反擊殺人的宥芯（何曼希 飾），外表看似倔強孤傲，內心卻是渴望被理解認同，她們從互看不順眼的不打不相識，到後來在困境中的彼此扶持，逐漸建立起患難與共的姊妹情深。
還有討債大姐頭美麗（鍾欣凌 飾），則負責整部片淚中帶笑的開心果，用幽默歡樂來化解許多沉重的氛圍，另外科長（苗可麗 飾）與獄警（陳庭妮 飾），也展現出剛柔並濟的女性力量，從最初秩序維護的鐵腕管理，到歷經幾番波折的同甘共苦，讓女人何苦為難女人的同理情感，成了化解彼此對立的將心比心。
能夠創下國片票房紀錄，《陽光女子合唱團》絕非僥倖的實至名歸，笑中帶淚的溫馨敘事，令人心碎的情感轉折，成功感動無數觀眾的聲淚俱下，再藉由療癒人心的動人旋律，迴盪出極具感染力的視聽體驗，當合唱團歌聲響起時，監獄高牆彷彿不再是限制與隔閡，讓愛沒有界限的持續蔓延，至於看似平凡無奇的璀璨陽光，則是成了貫穿全片的核心意象，它不但代表著穿越囚禁的平等自由，或是跨越遺憾的希望救贖，更是象徵著溫暖幸福的如影隨形，就如同那陽光般的無所不在。
《陽光女子合唱團》觀影重點：
1.層次豐富的角色群像。
2.笑中帶淚的敘事鋪陳。
3.璀璨陽光的幸福希望。
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