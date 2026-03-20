走錯門不吉利？！去廟裡拜拜要遵守8大禮儀

編輯/鄭欣宜撰文

雖然我們平常是走在時代尖端的潮流女子，但面對傳統信仰的奧秘，該有的優雅與敬畏還是要拿出來。入廟拜拜不僅是求平安，更是一場與神明對話的深度社交。為了不讓妳在廟裡顯得手忙腳亂，甚至不小心冒犯了神明大人的底線，這份「入廟社交禮儀與禁忌」請務必存入腦袋。學會這些，讓妳不僅拜得有誠意，還能拜得像個內行的高質感女孩。

1.左右出入的動線學問

進入廟宇的第一步就很有講究。請記得「入龍門、出虎口」的黃金法則。從神明看出來的方向，左邊是龍門，右邊是虎口，所以對我們來說，就是要以神明的方向「左進右出」。龍門代表吉利與生氣，虎口則代表災禍。妳如果從虎口進去，就像是自投羅網。至於中間的大門，那是給神明走的「神道」，我們凡夫俗子就別去跟神明擠那條VIP通道了，乖乖走兩側側門才是懂禮儀的表現。

2.門檻是用來跨的

這點真的超級重要！廟門下方的木頭門檻，在民俗中象徵神明的肩膀或是家門的面子。踩在門檻上是非常不尊重的行為，甚至有挑釁的意味。女孩們穿著漂漂亮亮時，跨過門檻的動作一定要俐落。請記得「男左女右」的原則，女孩要先跨出右腳。這不僅是尊重，也能讓妳入廟的姿態看起來更從容優雅。

3.左手遞香

在廟裡拿香或供奉祭品時，老祖宗留下來的智慧是「左撇子更珍貴」。因為古人認為右手常用來處理日常瑣事，甚至是殺生或清理，因此左手被視為較乾淨的「靈魂之手」。當妳向廟方接過香或是擺放水果時，試著用左手來主導。雖然現在不再那麼嚴苛，但這份細節能展現妳對神明最高等級的誠意與細心。

古人認為右手常用來處理日常瑣事，甚至是殺生或清理，因此左手被視為較乾淨的「靈魂之手」。當妳準備插香或是擺放水果時，試著用左手來主導。圖/123RF圖庫

4.避開生理期

這是一個相對傳統但仍被廣泛討論的禁忌。在民俗觀念中，生理期被認為是身體在排毒、氣場較不穩定的時期。如果妳正好處於生理期，建議可以用「雙手合十」代替持香。神明看的是妳的誠心，而不是妳手上有沒有那幾炷香。這時候靜靜地在心中與神明溝通，反而更有一種寧靜的連結。如果真的覺得不自在，就等身體舒服些再來拜訪，神明一定會理解妳的溫柔考量。

5.服裝儀容端莊

去廟裡雖然不需要穿到晚禮服，但「適度遮蓋」是基本底線。那些太過清涼的小背心、極短褲或破洞太大的牛仔褲，還是留給假日野餐吧。選擇簡約大方的穿搭，是對神明的一種視覺尊重。就像妳去面試或參加正式會議一樣，乾淨整潔的儀容會讓妳整個人散發出一種穩重且值得信賴的氣場，求起好運來自然事半功倍。

6.報上戶口名簿

拜拜時可別只會在心裡默念「請讓我變美變有錢」。神明每天要處理的案件量比我們處理的報表還要多。正確的禮儀是先報上姓名、出生年月日（記得報農曆更好）、現居地址以及妳今天要祈求的具體事項。邏輯清晰、條理分明，就像在做簡報一樣，神明才能精準地定位到妳，並給予最適合妳的保佑。

7.供品挑選有寓意的

供品不是隨便買幾包餅乾就好。水果建議挑選圓形的，像是橘子，象徵圓圓滿滿。忌諱使用蕃茄或芭樂，因為這些水果的種子較多，被認為不夠潔淨。如果妳是去拜月老或土地公，甜食是首選。想像一下，送禮物給長輩都要挑對方喜歡的，拜神也是一樣的道理。準備一份自己也喜歡吃的精緻甜點，拜完帶回家享用，也能把神明的加持一起吃進肚子裡。

水果建議挑選圓形的，像是橘子，象徵圓圓滿滿。圖/123RF圖庫

8.保持安靜

在廟宇裡保持安靜是基本的公德心。不要大聲喧嘩，也不要隨意對著神像指指點點或拍照。每尊神像都是信仰的藝術與寄託，保持適當的心理距離與物理距離，能讓廟宇維持神聖的氛圍。如果妳想拍照，請先觀察現場是否有禁止標誌，並以不打擾他人參拜為前提。

結語

總之，入廟拜拜就是一場修身養性的旅程。這些禮儀與禁忌並非為了束縛妳，而是為了讓妳在混亂的日常中，透過這些小儀式找回內心的秩序感。只要妳抱持著一顆善良、真誠且尊重的心，無論妳有沒有達成每一項細節，神明一定都能感受到妳那份想要讓生活更好的誠意。

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