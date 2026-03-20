官玥 Calista 新歌⟪今生今世⟫催淚來襲！跨越千年宿命愛戀「今生今世 還是錯過」

誰能定義她? 繼⟪做自己的女王⟫ 點燃自我意識後，來自科技業跨界音樂人官玥Calista，今日再度攜第二首單曲⟪今生今世⟫來襲。這次直接風格大變，這兩首單曲的巨大反差，再次證明了她不被定義約束，如果前作是 ⌈我命由我不由天⌋ 的自信宣言，那這首新作，則是一是對 ⌈緣分與宿命⌋ 的深情叩問。

MV連結 :https://youtu.be/p_zPmy-mpUM

⌈如果愛一次次被拆散，她是否依然值得相信 ?⌋ ⟪今生今世⟫ 直擊每個為愛掙扎的靈魂

⟪今生今世⟫的創作靈感來自 官玥Calista 觀察到人們對愛情的渴望。在各式各樣的偶像劇與愛情影視作品中，愛情總是被描繪得浪漫而動人。一次次的相遇、相知與相愛，讓人相信只要足夠努力，幸福就會有圓滿的結局。也正因為這樣的題材不斷被創作、被觀看，其實反映出大多數人心中，對真摯愛情始終存在的嚮往。

今生今世MV

人們雖然被殘酷的世界逼得必須現實，在愛情與麵包的抉擇，必須選擇麵包，但其實心底始終渴望著愛情。影視作品中的愛情往往努力就能夠圓滿，但現實卻往往是: 相遇是偶然，錯過是常態。官玥以 ⌈今生今世⌋ 為題，構築了一段跨越時空輪迴不止的的愛情悲歌。

那些未說完的情話、未等到的歸人 ⟪今生今世⟫歌詞細膩到讓你窒息

歌曲從戰國烽火狼煙到民國的動盪不安，到現代霓虹閃爍的都市，每一世她們都曾相遇相戀，卻又在命運的捉弄下，一次次的擦肩而過，無法白首。那句反覆低語的 ⌈今生今世，還是錯過⌋ 把所有愛情的遺憾，濃縮成一聲聲嘆息! 讓你回想起生命中那些錯過的緣分，那些未能說出口的愛，是不是只能在記憶中永恆?

今生今世MV

開放式結局: 愛情的答案，由你來寫!

經歷千年的戀人，究竟是再次錯過，還是在輕聲呼喚中讓愛重新回應? 那些被時代切斷的承諾，成為了一世又一世的遺憾。也許，遺憾是愛情最真實的樣貌。 它不一定完美、不一定圓滿，卻因為一次次被記得、被等待，而顯得格外動人。⟪今生今世⟫寫的不是童話，而是我們心中那份，即使知道結局未必美好，仍然願意相信、仍然願意呼喚的愛。 MV最後開方式的結局，將詮釋交給的聽者。

一位來自科技業工作者，以獨特背景跨界，她不僅是一位創作者，更勇於探索人性的深度，用藝術和歌曲為大眾帶來啟發與共鳴。

官玥 Calista IG

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