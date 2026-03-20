上張專輯失利後 Ava Max 再次捲土重來！最新單曲〈KiLL iT QUEEN〉氣勢滿滿！

via Ava Max's Facebook

Hi there，在上一張專輯《Don't Click Play》(2025) 陷入稍嫌成績失利情境的Ava Max，很快地在今年初重整旗鼓，顯然在知道自己近期聲勢低迷的情況下，他也非常努力地在社群上去推廣最新單曲〈KiLL iT QUEEN〉(2026)。而在前一張專輯經由 Atlantic Records 發行之後，Ava 與其之間的唱片合約也隨之結束，因此〈KiLL iT QUEEN〉是由他自己獨立發行，所以可以看出他對於此次作品的掌控度要高得多。

一開始在社群平台上貼出英國女王 Queen Elizabeth II (伊莉莎白二世) 的惡趣味照片，這很明顯地就在預告了，而果真新單曲〈KiLL iT QUEEN〉就是和女王有關的主題，並且也被粉絲們認為 Ava 是想要延續自己熱門單曲〈Kings & Queens〉(2020) 的概念，讓當時的氣勢再次延續，朝著下個專輯時代前進。而這首〈KiLL iT QUEEN〉的發行及宣傳啟動後，上一張專輯也就成為了 Ava 最短的宣傳期間，讓大家能夠看出 Ava 當機立斷的果決。

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從幾年前的〈Kings & Queens〉到現在的〈KiLL iT QUEEN〉，消失的 King、變成大寫的QUEEN，我認為可以從這些小細節看出 Ava 的心境變化，儘管在一開始他對於女性權利就已經非常重視了，不過經此一變就顯得更加集中這項概念了。而在這樣的差異之下，歌曲風格也出現了有趣的改變，從澎湃、層次豐富的流行歌曲，到這次輕鬆自如的歐陸舞曲，給人一種心境更強大而舉止更輕鬆的感覺。

能夠聽得出 Ava 的歌聲在面對不同風格時並沒有出現太大變化，不過他能夠用相似的音質去詮釋各種曲風倒也無傷大雅，雖然因為個人音質特色太過強烈而常被說每次新歌聽起來都很像，但我認為這次〈KiLL iT QUEEN〉是真的有跳脫出流行舞曲的那個 Ava，在旋律、節奏的編排可以聽出其中的不同，而且也可以感受到他想要帶給大家不同氛圍的用心，儘管在第一印象並不算太過搶眼，但卻是讓人越聽越上癮的類型。

via Ava Max's Facebook

〈KiLL iT QUEEN〉發行已經快一個月了，現在仍然沒有 MV 的影子，從 Ava 的各個社群來看似乎也沒有之後會釋出的感覺，這讓我覺得有點可惜，因為 Ava 的視覺一項都非常精彩，單就這次單曲的概念沙龍照就大概能夠看得出來；然而從歌詞版影片音樂能夠大致看出他想表達的態度，所以即使蠻重複性太高，但也算是勉強有表現出整體概念了。

不曉得 Ava 接下來的動向會是如何，嚴格來說他對〈KiLL iT QUEEN〉這首單曲的推廣力道不小，但目前為止的迴響卻依然普通，會不會繼續使出其他招數來宣傳，或是要直接前進下一首單曲呢？現在作為獨立歌手的他都必須慎重考慮。我個人非常希望大家能夠再注意到 Ava 的新歌，除了歌曲品質確實很好之外，Ava 真的是為值得更多人看見的歌手啊！因此個人私心期待〈KiLL iT QUEEN〉可以再來多一點的宣傳手段啊！

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🎧〈KiLL iT QUEEN〉官方收聽連結：a-vamax.lnk.to/Killitqueen

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