從〈逐玉〉談起：顏值，為何成為觀眾的第一道篩選？

劇情截圖

近日打開臉書，可以看到許多影評社團、社群、個人帳號，頻繁出現關於戲劇〈逐玉〉的討論；而最常被提起的，並不全然是劇情，而是演員的「顏值」與「配對」。

有人說女主搶佔了男主的鋒頭、有人看好劇裡的女童星前途無量、有人喜歡嗑至少3對主角的CP、當然也有人會拿某些演員在這個劇裡的表現，與他之前的作品做演技上的比較。

這些聲音其實並不陌生，也沒有對錯，畢竟表演藝術在觀眾眼裡，既直觀又主觀。只是當它一次次出現在評論區、社群與短影音切片下方時，我們或許可以試著停下來問一個問題：大家究竟是在看一部戲，還是在看一張臉？

顏值，作為觀看的入口

在八秒決定去留的時代，觀眾的選擇從來不是「慢慢了解」，而是「快速判斷」。一張劇照、一段預告，甚至只是滑過的一秒畫面，都足以決定要不要點進去、看下去。於是，演員的臉成為劇情的前導，

顏值不再只是加分條件，而是逐漸成為一種「入口機制」——它替觀眾完成第一輪篩選，也替作品爭取那短暫卻關鍵的注意力。從這個角度來看，圍繞《逐玉》的顏值討論，或許不只是對個別演員的評價，而是現代人觀看戲劇的一種習慣縮影。

當顏值影響「相信」

然而，顏值之所以被反覆提起，並不只是「好不好看」這麼單純，而是它直接影響了觀眾是否「相信」。相信演員能否擔得起，對劇中角色恰如其份的演繹。一個角色的成立，往往仰賴外貌、氣質與表演之間的微妙平衡；當其中一環出現落差，觀眾便容易在心中產生距離。這也就是為什麼一個名不見經傳的演員，突然有了被關注的迴響，進而獲得更多關注與位置；也有頂流演員擔綱的戲劇，一開播就被棄劇。因此，每部戲劇「選角」的適切性，往往優於劇情的編寫與拍攝

顏值，真的決定留下與否嗎？

如果顏值能決定我們是否點進一部戲，那它是否也能決定我們是否留下？許多觀眾的經驗恰恰相反——再吸引人的外表，若無法支撐角色與情節，很快就會被遺忘；反之，即使初看並不驚艷，卻可能因為劇情推進與人物成長，逐漸讓人改變觀看的目光。所以，顏值或許是門檻，卻未必是終點。

回到〈逐玉〉所引發的討論，我們或許可以理解，那些圍繞在顏值、配對與演員表現之間的聲音，並不只是單一作品的偶發現象，而是整個追劇環境轉變後的必然結果。在影像內容極度充沛的此刻，觀眾被迫不斷做出選擇，而「臉」成為最直覺、也最有效率的判斷依據。這樣的判斷方式，某種程度上並非單純的偏好，而是被當代觀看節奏所形塑的結果。顏值不僅影響點擊意願，也間接引領觀眾對角色的想像，甚至左右了一部戲被如何理解與評價。

這樣以顏值作為主要判準的觀看方式，或許在效率上無可避免，但若過度依賴，也可能讓我們忽略戲劇本身更細緻的層次；這可能也不是編劇、導演所樂見的。

對演員而言，或許，顏值始終會是進入一部戲的門檻，但能讓人留下來的，從來不只是那一眼的好看。當我們在討論《逐玉》的同時，也許更值得思考的是：在快速判斷與深度觀看之間，我們願意把時間，交給哪一種選擇？