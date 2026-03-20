大砲一響，反而沒有讓你黃金萬兩？

最近讀到一篇標題很聳動的文章，說「大砲一響，黃金反而不響了」，還用了個聽起來很厲害的詞——「終極悖論」。讀完我腦中只有一個問號：這是在寫投資分析，還是在寫懸疑小說的序章？

作者開門見山就說美以伊衝突爆發，金價衝上每盎司 5,400 美元後「詭異的快速回落」，然後下了個結論：「避險功能失靈」。這句話的殺傷力堪比戰區的飛彈，直接轟炸所有相信黃金是避風港的投資人。

但這裡有個小問題他沒告訴你：那個「快速回落」是從歷史新高跌下來的。不是從平地摔進坑裡，是從喜馬拉雅山頂滑到山腰。5,400 美元是什麼概念？那是黃金有史以來最貴的時刻。就算跌到 5,148 美元，這個價格在 2025 年的投資人眼裡，依然是做夢都不敢想的數字。

他用了一個很聳動的說法：「你以為的避險天堂，有時僅僅是財富蒸發的開始。」但讓我們誠實一點——如果你在 5,400 美元追高，那確實是財富蒸發；但如果你是在 4,000 美元、4,500 美元甚至 5,000 美元之前布局的呢？這個「蒸發」的敘事，是不是只服務於那些最貪心、最後進場的投機客？

▋「買預期、賣事實」？這個劇本我們看過太多次了

作者搬出華爾街的老生常談：「買預期、賣事實」。他說市場交易的是「不確定性」，一旦砲聲響起，懸念消失，黃金就失去支撐。聽起來很合理，對吧？但這個邏輯有個致命的漏洞。

如果市場真的這麼理性，那為什麼 2022 年俄烏戰爭開打後，金價不是當天就崩盤，而是先暴漲 15%？作者自己提供的數據顯示，金價是在「隨著聯準會開啟升息週期」後才回落。換句話說，殺死黃金多頭的不是戰爭結束，是鮑威爾（Jerome Powell）的利率決策。這跟「砲聲響起黃金就跌」完全是兩回事。

更有趣的是 2003 年的「薩達姆證券（Saddam Security）」。他說預測市場顯示投資人開戰前就定價了 95% 勝率，所以「炸彈引爆，多頭撤退」。但這個故事有個他沒講的後續：伊拉克戰爭開打後，金價確實在短期內回調，但隨後因為中東地緣政治持續緊張、美元貶值預期升溫，黃金在 2003 年到 2011 年間從 300 多美元一路飆到 1,900 美元。那些「第一批撤退的散戶」，如果聽了「戰爭悖論」的建議在 2003 年賣出，後來會怎麼樣？他們會錯過有史以來最壯觀的黃金牛市之一。

他說「真正的贏家從不跟著砲聲買黃金」。但歷史數據告訴我們，真正的贏家也不會在砲聲響起時恐慌拋售。他們會看的是更大的圖像：這場戰爭會持續多久？會不會擴大？會不會影響石油供應？會不會讓美國債務雪上加霜？

▋那個被忽略的「流動性擠兌」真相

這篇文章最精彩的部分，是關於 VIX 指數的「兩日法則」。作者說當恐慌指數衝破 30，投資人會在最初 48 小時拋售流動性最強的資產來應付保證金追繳，黃金因此成為「首波被變現的對象」。這個觀察本身沒錯，但他的解讀方向讓我捏把冷汗。

他說黃金在這時候「保的不是投資人的命，而是現金流」。這句話的潛台詞是：黃金在危機中沒用，只是提款機。但讓我們換個角度想：如果黃金不是流動性最強、最容易變現的資產，投資人為什麼要在生死存亡關頭先賣它？正是因為黃金在全球市場上隨時有人接手、隨時能換成現金，它才會被選為「緊急備用金」。

這不是黃金的缺陷，這是黃金的超能力。你的房子能在 48 小時內變現嗎？你的股票在 VIX 破 30 的時候能不打折賣出嗎？你的加密貨幣在交易所當機時還能轉帳嗎？黃金可以。而且當那群被保證金追繳逼到牆角的投資人賣完黃金、撐過危機後，他們第一個想買回的資產，往往還是黃金。

他說「直到第 4 個交易日市場情緒趨穩後，（黃金）才可能回升」。那個「可能」用得真是微妙。根據他提供的 2026 年數據，3 月 12 日金價穩定在 5,148 美元左右。從 2 月 27 日的 5,400 美元高點算起，這是 13 個交易日，不是 4 個。如果「兩日法則」這麼神準，為什麼這次失靈了？還是說，所謂的「法則」本來就只是事後諸葛的敘事包裝？

▋瑞銀（UBS）的預測：一個被選擇性呈現的未來

文章後段，他引用了瑞銀（UBS）的預測：金價可能在 2026 年 6 月因債務壓力推升至 6,200 美元，年底穩定在 5,900 美元。他用這個來支持他的核心論點——黃金應該用來防禦「貨幣風險」，而非「瞬時戰爭」。

但這裡有個有趣的矛盾。如果黃金真的會因為美國債務危機漲到 6,200 美元，那麼 2026 年 2 月到 3 月的那個「詭異回落」，不正是絕佳的進場時機嗎？他警告大家不要在戰爭初期買黃金，但瑞銀的預測顯示，如果你在 5,100 美元附近進場，半年後可能有 20% 的報酬。

這讓我想到一個老笑話：華爾街的分析師告訴你「現在不要買，等跌下來再買」，結果市場一去不回頭，他們又改口「這次不一樣」。這篇文章讀起來像是在提供「高級財務思維」，但骨子裡是不是在說：「散戶們，你們在恐慌時賣出的籌碼，我們專業機構收下了」？

他說「戰爭是財富的重新分配，而盲目在砲火聲中買入黃金，往往只是在幫別人繳保證金」。這句話的修辭技巧堪稱一流，把買黃金的人說成傻子，把賣黃金的人說成聰明人。但財富重新分配的真正方向，往往是從沒有資訊優勢的人，流向有資訊優勢的人。當一篇文章告訴你「戰爭來了黃金會跌，因為大家都會賣」，你有沒有想過：這個「大家」包不包括寫文章的人？

▋那個「金句」，我的問號

文章結尾留了個聽起來很深刻的句子：「在危機中，黃金是唯一說實話的資產，但在戰爭爆發的前 48 小時，它只是被推上祭壇、用來替別人的保證金追繳買單的犧牲品。」

但拆解一下邏輯：黃金是「唯一說實話的資產」，但同時又是「犧牲品」。如果它說的是實話，為什麼會變成犧牲品？如果它被當成犧牲品，那它說的實話是什麼？也許黃金說的實話是：「我很值錢，所以大家在缺錢時會先賣我」——這恰恰證明了它的價值，而不是反證。

我更好奇的是，這個「被推上祭壇」的意象是從哪來的？是交易數據顯示的，還是敘事需要這麼說？當我們用這麼戲劇化的語言來描述一個金融現象，我們是在分析市場，還是在編造一個讓讀者感到恐懼的故事？

▋所以，到底該怎麼辦？

讀到這裡，你可能期待我給出一個「正確答案」。但我沒有。我能做的是指出這篇文章沒告訴你的事：

第一，2026 年 2 月到 3 月的金價波動，發生在一個已經漲了兩年的多頭趨勢中。任何資產在創新高後回調 4% 到 5%，在技術分析上都是再健康不過的現象。把這個正常回調包裝成「避險功能失靈」，需要一點想像力。

第二，他強調的「實質利率絞殺」確實存在，但這是 2022 年到 2024 年的主題，不是 2026 年的新聞。2026 年的市場已經在定價聯準會的降息預期，即使戰爭推遲了這個預期，也沒有改變長期趨勢。用這個來解釋短期的金價回調，有點像用氣候變遷來解釋今天為什麼下雨——技術上相關，但沒什麼預測力。

第三，關於沙國（Saudi Arabia）用延布港（Yanbu）和減阻劑（DRA）技術緩解石油供應恐慌，這確實是專業的應對方案。但這個資訊是 3 月中旬才完全被市場消化的，而金價在 3 月初就已經開始回調。時間線對不上，這個「能源危機溢價消散」的敘事，可能是倒果為因。

最後，我想說的是：投資市場最危險的，從來不是某個資產漲或跌，而是那些看起來很有道理、但經不起細究的敘事。這篇文章提供了大量數據和案例，這值得肯定。但當作者把這些素材編織成一個「戰爭來了快賣黃金」的故事時，他可能在無意間（或有意地）服務了某個群體的利益——那些希望在散戶恐慌時低價收購黃金的人。

黃金是不是避險資產？這個問題沒有標準答案。但在你決定相信「大砲一響黃金不響」之前，也許該問問自己：這個結論，是從數據中長出來的，還是從一個想要你賣出的人嘴裡說出來的？

戰爭會重新分配財富，沒錯。但分配的方向，取決於你在砲火聲中，選擇相信誰的故事。