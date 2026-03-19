2026-03-19 19:19 PREMIER MEDIA
演藝圈大咖齊聚、黃仁勳親提筆祝福！主播劉盈盈婚宴星光璀璨
文／克拉大
財經主播劉盈盈婚宴未演先轟動，將於3月21日舉行的「3-2-1幸福倒數」主題婚禮，因集結演藝圈與新聞圈多位知名人士，備受關注。整體規劃跳脫傳統婚宴形式，融入舞台表演與互動橋段，規模宛如一場小型綜藝秀，也讓這場人生大事提前成為話題焦點。
婚宴主持由主播丁元凱與歌手寶寶搭檔，兩人過去多次合作，默契十足。演出陣容方面，邀來台語歌手陳雷與藝人唐從聖輪番獻唱，另有宋少卿、秦楊等人參與演出，讓現場氣氛預期將相當熱絡，呈現跨界交流的熱鬧景象。
值得一提的是，好友Makiyo擔任伴娘成為現場焦點之一，新娘更在婚宴中幽默替她「公開徵友」，增添輕鬆氣氛。伴郎葉澤毅與Makiyo之間的緣分，也因雙方孩子曾由同一位保母照顧而牽起，讓這段人際連結多了幾分生活趣味。
此外，資深音樂人季忠平與歌手陳明真的雙胞胎兒子擔任花童，為婚禮增添溫馨畫面；魔術師神奇傑克則將帶來表演橋段，為流程增添驚喜元素。
新聞圈方面，包括房業涵、張予馨、林季瑩等主播也將出席，平日螢光幕前形象專業的她們，難得以輕鬆姿態現身婚宴場合，預料也將成為另一道亮眼風景。
而本場婚宴另一話題，則是黃仁勳親筆簽名的祝福曝光。劉盈盈因過往採訪結識，獲得對方送上祝賀，雖本人未能出席，但這份來自科技界的重要人物祝福，仍為婚禮增添不少討論熱度。
整體而言，劉盈盈婚宴從來賓陣容到流程設計，皆展現高度個人風格與人脈連結，也反映近年婚禮逐漸走向客製化與多元表現的趨勢。在喜慶之外，亦成為一場跨界交流的社交場合。
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