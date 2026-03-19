2026-03-19 16:17 小R
網紅R妹｜在貓奴阿公日常裡，讓畫面更有溫度的人
近年來，越來越多家庭型網紅崛起，常常是一個人被看見，慢慢帶出整個家庭的故事。臉書擁有7萬粉絲的「貓奴阿公」，就是其中之一。
在這個帳號背後，除了阿公本人，還有兩個重要角色——孫子小R與孫女R妹。兩人輪流拍攝與記錄，R妹也經常出現在畫面中，成為日常的一部分。
R妹本身從事醫療相關工作，日常之外，也開始經營自己的臉書，目前粉絲數已接近萬人。許多原本喜歡阿公生活的觀眾，也會延伸關注她的分享。
在這些日常裡，多半圍繞著阿公的生活展開。小R與R妹共同記錄，也在畫面中參與互動，和阿公聊天、一起完成一些看似簡單的小事，讓內容多了一層生活感。
她的步調偏穩，做事細心，也習慣先注意身邊的人。拍攝時，常能看到她自然地接住節奏，不論是接話、補位，或是在阿公停頓時讓畫面延續，讓整體呈現更加流暢。
比起強烈的存在感，R妹更像是一種讓人安心的角色。在共同記錄的鏡頭裡，她不需要特別被強調，卻總在關鍵時刻出現。
看久了會發現，那些讓人覺得輕鬆、舒服的畫面，往往不只是因為故事本身，而是因為有人在旁邊，把一切默默地接住。
在這個由阿公、小R與日常組成的畫面裡，她一直都在重要的位置上。
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