網紅R妹｜在貓奴阿公日常裡，讓畫面更有溫度的人

貓奴阿公(左)與孫女R妹(右)開心合影，手持數字氣球慶祝，畫面輕鬆又溫馨，展現祖孫之間自然互動與生活日常的幸福感。圖／小R拍攝

近年來，越來越多家庭型網紅崛起，常常是一個人被看見，慢慢帶出整個家庭的故事。臉書擁有7萬粉絲的「貓奴阿公」，就是其中之一。

R妹（左）與哥哥小R（右）換上聖誕節造型合影，營造溫馨歡樂的家庭氛圍，展現日常中的節日儀式感。圖／小R提供

在這個帳號背後，除了阿公本人，還有兩個重要角色——孫子小R與孫女R妹。兩人輪流拍攝與記錄，R妹也經常出現在畫面中，成為日常的一部分。

R妹於餐桌前對鏡頭比出手勢，展現輕鬆自然的一面，日常畫面帶出親切與生活感。圖／小R拍攝

R妹本身從事醫療相關工作，日常之外，也開始經營自己的臉書，目前粉絲數已接近萬人。許多原本喜歡阿公生活的觀眾，也會延伸關注她的分享。

在這些日常裡，多半圍繞著阿公的生活展開。小R與R妹共同記錄，也在畫面中參與互動，和阿公聊天、一起完成一些看似簡單的小事，讓內容多了一層生活感。

她的步調偏穩，做事細心，也習慣先注意身邊的人。拍攝時，常能看到她自然地接住節奏，不論是接話、補位，或是在阿公停頓時讓畫面延續，讓整體呈現更加流暢。

比起強烈的存在感，R妹更像是一種讓人安心的角色。在共同記錄的鏡頭裡，她不需要特別被強調，卻總在關鍵時刻出現。

R妹（左）、貓奴阿公（中）與哥哥小R（右）於廟前合影，記錄日常生活中的家庭時光與文化場景。圖／小R提供

看久了會發現，那些讓人覺得輕鬆、舒服的畫面，往往不只是因為故事本身，而是因為有人在旁邊，把一切默默地接住。

在這個由阿公、小R與日常組成的畫面裡，她一直都在重要的位置上。