Netflix《訂閱男友》：李洙赫飾「崔時宇」成為眾人入坑的關鍵？剖析編導小巧思

Netflix《訂閱男友》上映後，除了以高演員、高顏質卡司引發熱議之外，後續雖有些影迷針對演技有兩方說法，但以劇情的設定來說還是非常吸引大眾的~

畢竟在戲劇中可反映真實社會的議題、狀況，讓觀者從投射當中，透過編劇導演的敘事讓我們從劇中有所省思(還是以浪漫喜劇的方式)，我想正是戲劇之所以存在、以及其魅力之處。

相信有許多觀眾都跟我一樣，被第一位虛擬男友「崔時宇」給迷得不要不要的，真的老套和經典就是一線之隔(或說是一體兩面呀!)

在《訂閱男友》的眾多虛擬戀人之中，第一個登場、由李洙赫飾演的角色，可以說是整部劇最關鍵的「入坑點」。

他所扮演的，是一個典型卻極致升級的角色—財閥三世、本部長級的完美霸總「崔時宇」

這個角色本身，其實就是從漫畫與韓劇中提煉出來的理想型。

但《訂閱男友》厲害的地方在於它不是單純讓你「看到」，而是讓女主角「進入」這個幻想之中。

一、經典「霸總」橋段被具象化

李洙赫這個角色的魅力，來自於他完美承接了觀眾熟悉的戀愛套路：

高冷但只對你溫柔

掌控全場卻對你特別

用行動而不是言語表達在乎

這些在過去韓劇裡已經很常見的設定，在這部劇中被「系統化」地呈現。

也就是說，這不是一個偶然出現的理想男人，而是被設計出來、專門讓你心動的存在。

因此每一個互動、每一個眼神、每一句低沉台詞，都像是精準命中觀眾心裡對「戀愛」的期待。

二、李洙赫本身就是「撕漫男」

這個角色之所以成立，很大一部分來自李洙赫本人的氣質。

他的特點非常明確：

極高辨識度的冷感外型

低沉磁性的聲音

帶距離感卻又危險迷人的氣場

也因此，這個角色幾乎像是「從漫畫裡走出來的人」，甚至連媒體也形容他是帶有AI夢幻感的理想型男友XD

當他出現在虛擬世界時，觀眾不會覺得誇張，反而會更投入劇情的設定當中：

這種人，本來就不屬於現實。

三、心動的關鍵：他是「完美回應你的人」

劇中最讓人上癮的橋段，其實不是單純的浪漫場景，而是這個角色「總是剛剛好地回應你」。

在你疲憊時給安慰

在你猶豫時給引導

在你需要被在乎時給關注

這種「完全被理解」的感覺，是現實戀愛中最難得到的。

但在虛擬系統裡，卻可以被完美複製。

這也是為什麼觀眾會這麼容易沉浸，因為一切都如自己所想像，如自己所願的「舒適感、安全感」，讓人感受到被滿足的情感需求，恰是現實生活中渴求而不可得的。

四、真正迷人的，不是他，而是「被設計的愛」

但如果再往深一點看，李洙赫這個角色的吸引力，其實帶著一點危險。

因為他之所以完美，是因為他本來就不存在於真實世界。

他不會犯錯、不會遲疑、不會讓人失望。所有的溫柔、霸道、浪漫，都是被設定好的結果。

於是觀眾在心動的同時，也會隱約感受到一點「不對勁」。少了寫實的困境之後，這樣的愛，還是愛嗎?

五、為什麼這個角色是「第一個」？

編導把這樣的角色放在第一個出現，其實非常聰明。

因為「霸總型男友」是最直覺、最容易讓人入戲的幻想。

他像是一個入口！先讓觀眾快速沉浸在戀愛的美好裡。

接著，當更多不同類型的男友出現時，觀眾才會開始比較、思考：

👉 哪一種愛情才是真正適合自己的？自己嚮往的？

👉 或者，這些其實都只是「被設計出來的選項」，

對於真實人生的成長或許除了情感上的寄託，更危險的是沉溺其中而無法逃脫。

(亦如後續女主角創造出來的理想型901號)

整部劇可以在輕鬆浪漫的喜劇氛圍下，包裝出科技帶來的心理陷阱與社會樣態，這部分讓我非常喜歡和驚豔~推薦大家在放鬆觀影之餘，也可以多做一分思考，相信對於快速變化的這個世界的樣態、人與人的交流與相處之道，都能夠進一步有體悟和省思~

ps會寫這篇文章也是覺得好可惜，怎麼和「崔時宇」的劇情這麼短，沒有後續XD(霸總題材沉迷者+1(趕緊寫一篇文章來紀念?