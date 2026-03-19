【柴柴百科】你知道柴犬有四種顏色嗎？有一種竟然是「美麗的錯誤」！

走在街頭，最常看見那一身金黃、像烤焦麵包一樣的柴犬。但你知道嗎？根據日本犬保存會（日保）的標準，純種柴犬其實擁有四種截然不同的毛色。其中有一種顏色雖然在遺傳學上被視為「基因突變」，在生活中的見度卻比另一種天然色系還要高！

1. 經典領袖：赤柴

全台灣約有 80% 的柴犬屬於赤柴。這種亮眼的黃褐色是柴犬的標誌，優質的赤柴在臉頰、喉嚨及腹部會有明顯的「裏白」（白色毛髮），營造出鮮明的對比感。

2. 帥氣潮流：黑柴

黑柴並非全黑，而是由黑、白、褐三色組成。最迷人的特徵在於眼睛上方那兩點褐色的「豆豆眉」，讓牠們看起來既威嚴又帶點呆萌的喜感。

3. 神祕極品：胡麻柴

這是四種顏色中最罕見的。胡麻色的毛髮是由赤色、黑色與白色混合而成，必須均勻分佈，看起來像撒了黑芝麻。

培育的藝術： 胡麻柴的產生極其講究基因運氣。它並非靠簡單的公式就能「批量生產」，即便父母都是優秀的胡麻柴，下一代也可能完全沒有胡麻色。這種毛色通常要到 2-3 歲成年後才會定型，幼犬時期看起來像胡麻，長大後黑色退去的例子屢見不鮮，因此在專業犬舍中極其珍貴。

柴犬賓利

4. 驚喜存在：白柴

白柴是柴犬界最特別的存在，它的出現其實藏著一段有趣的科學邏輯：

結語：顏色是外衣，個性是靈魂

無論是基因突變帶來的白色浪漫，還是珍稀難得的胡麻魅力，毛色只是柴犬的外衣。那份固執、忠誠又帶點傲嬌的性格，才是牠們橫掃全球寵物界的真正原因。

下次在公園看到柴犬，不妨觀察看看，你眼前的是哪一種神祕色彩？