不只《逐玉》張凌赫這部更是又甜又帥！全28集分集大綱整理，看過都說好

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近期張凌赫主演的古裝劇《逐玉》熱度席捲全網，傲嬌侯爺與颯爽殺豬女的先婚後愛設定讓無數觀眾上頭，但如果你還沉浸在張凌赫的超高顏值中意猶未盡，絕對不能錯過他的另一部現代甜寵力作《愛你》，這部劇由張凌赫與徐若晗主演，融合了中醫文化與現代職場愛情，開播後便收穫極高評價，這回大家深入了解這部爆款甜劇的魅力，並精簡整理全28集的故事大綱。

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為何《愛你》能大受歡迎？

不同於傳統偶像劇的過度夢幻濾鏡，《愛你》將鏡頭對準31歲的男主角何蘇葉與28歲的女主角沈惜凡，兩人的設定極具寫實感，面臨著職場困境、高壓生活與感情選擇。對於三十歲左右、正在努力兼顧事業與生活的女性來說，沈惜凡的經歷讓人特別有共鳴。

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其次，高甜互動與超強CP感喚醒了無數觀眾的少女心，張凌赫在劇中化身溫柔深情的中醫師，徐若晗則是飽受失眠折磨的飯店經理，兩人的感情發展自然流暢，劇中多場唯美吻戲更是引爆話題，無論是唯美的櫻花之吻、惹人臉紅的浴室之吻，還是充滿張力的車內深吻，都讓張凌赫獲封「接吻天才」與「純愛蘇神」，兩人同框的畫面每一幕都美得像畫。

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全劇基調溫馨，沒有刻意灑狗血的誤會，男女主角在互相理解與陪伴中共同成長，完美詮釋了細水長流的成熟愛情模樣。

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第1集至第5集：

失眠患者與溫柔醫生的初遇 身為飯店客房部經理的沈惜凡因長期的高壓工作飽受失眠折磨，無奈之下前往中醫科求診，遇見了溫潤如玉的主治醫師何蘇葉。何蘇葉不僅醫術精湛，更用耐心與溫柔安撫了沈惜凡焦慮的情緒。兩人在看診、抓藥與日常叮嚀的過程中逐漸熟悉，何蘇葉的細心成了沈惜凡緊繃生活中難得的慰藉。

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第6集至第10集

職場危機中的溫暖守候 沈惜凡在職場上遭遇刁難與突發挑戰，身心俱疲。何蘇葉在偶然間得知她的困境，開始默默在背後給予支持與實質的鼓勵。兩人不僅在醫院相見，私下的交集也越來越多。何蘇葉以朋友的身份陪伴沈惜凡度過低潮，兩人的關係在不知不覺中跨越了醫患的界線，曖昧情愫在日常細節中悄悄滋長。

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第11集至第15集

心動確認與甜蜜告白 隨著相處時間拉長，雙方都清楚意識到自己對彼此的心意。沈惜凡被何蘇葉的成熟與包容深深吸引，而何蘇葉也十分心疼沈惜凡的獨立與堅強。在一次浪漫的契機下，兩人終於戳破了那層曖昧的窗戶紙。何蘇葉深情告白，兩人正式確立戀愛關係，開啟了牽手、約會的高甜交往日常。

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第16集至第20集

熱戀期的考驗與磨合 進入熱戀期的兩人迎來了無數甜蜜瞬間，各種令人臉紅心跳的親密互動輪番上演。然而成人的戀愛總少不了現實的考驗。雙方家庭的關注、過往感情的偶然波瀾，以及高壓工作與戀愛時間的分配問題，都成了他們必須共同面對的課題。幸好兩人選擇坦誠溝通，用成熟的態度化解危機，感情反而更加穩固。

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第21集至第25集

異地挑戰與相互成就 沈惜凡為了追求更好的職業發展，決定報名為期兩個月的進修項目，兩人被迫展開短暫的遠距離戀愛。起初何蘇葉有些小失落，甚至罕見地展現出撒嬌的一面，但最終依然全力支持女友的決定。這段期間，何蘇葉主動幫忙照顧沈惜凡的家人，讓她能無後顧之憂地在外打拚。距離非但沒有沖淡感情，反而讓彼此更加確認對方就是攜手一生的人。

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第26集至第28集

最幸運的事就是愛上你 進修圓滿結束後，沈惜凡載譽歸來，何蘇葉親自接機，兩人在車內激動相擁。感情修成正果的他們開始籌備婚禮，並化解了長輩間的心結。在充滿春日浪漫氣息的戶外草地婚禮上，何蘇葉深情款款地對沈惜凡說出「愛上你，是我最幸運的事」。兩人在親友的祝福下交換戒指、浪漫共舞，全劇在溫馨喜悅的氛圍中劃下完美句點。

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