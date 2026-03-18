因劉蕭旭、李柯以、張翅，我開始認識短劇的多樣面貌

劇情截圖

瞬息萬變的影音世界裡，不僅演員的起落更迭迅速，戲劇型態也隨著觀眾的觀看習慣不斷調整與重塑。特別是在短影音浪潮的推動下，傳統長劇正面臨「短劇」與「中劇」的夾擊與轉型。

相較於長劇常見的國仇家恨、門派爭鬥、宮廷權謀或仙魔對抗，短劇走向另一條路徑——它不以複雜敘事取勝，而是貼近日常，貼近人心。那些關於婚姻、家庭、階級與情感的議題，被壓縮進短時間裡，卻依然保有強烈的戲劇張力。

短劇的節奏明快，情緒直接，幾乎不給觀眾遲疑的空間。製作周期短、成本相對降低，使得演員流動性高，也因此帶來更多新鮮面孔與不同風格的表演可能。觀看短劇，彷彿在瀏覽一則則被戲劇化的社會切片——既像新聞，也像人物專訪，在碎片時間裡，觀眾便可迅速完成一次情緒的起伏。

其常見題材，大致可見幾種面貌：

一、聯姻

無論是商業合作、權力交換，或為應付長輩壓力而促成的婚姻，背後往往牽動利益與情感的拉扯。

二、代嫁

被忽視的女兒或身分低微者替嫁他人，命運看似被動，卻常在轉折中逆轉人生，帶來情緒上的補償與釋放。

三、霸總敘事

男主角或為權勢在握的強者，或為隱忍潛伏的落難者，最終皆完成自我翻轉。而女主角多半出身弱勢，在關係中逐漸獲得力量。這類型的魅力，不僅滿足觀眾對權力反轉的期待，也是一種情感的極致投射。

四、真假千金

身分錯置與血緣錯亂構成戲劇張力。真實與虛假的對立，不僅關乎身世，更關乎被愛與被承認的權利。

五、閨蜜與死黨

無論是女性之間的情感支持，或男性之間的權勢聯盟，這些配角關係構成主角行動的後盾，也映照出另一層社會結構。

在這樣的類型框架中，演員的表現便顯得格外關鍵。

劉蕭旭作為短劇領域的代表性演員，不僅擁有高度流量，更曾獲得2025年「年度微短劇品質演員」獎。他的存在，某種程度上象徵著短劇從粗製快銷走向品質提升的轉折，也展現了短劇市場逐漸成熟的可能。

李柯以則以穩定的表演與角色掌握能力，在多部作品中擔任女主角，並獲得愛奇藝「螢光之夜」年度微劇閃耀演員的肯定。她的表演不張揚，卻能在情緒細節中建立角色的真實感。

張翅橫跨演戲與歌唱領域，其表演最大的特色，在於眼神的運用——那種介於脆弱與狠戾之間的張力，使角色帶有一種令人難以抽離的矛盾感。觀眾在愛與厭之間擺盪，正是其魅力所在。

我從觀賞他們的表演出發，才一步步走進短劇的世界，並開始理解這種被時代節奏推動而誕生的新型敘事形式。

短劇或許不以深度見長，卻以速度回應時代；不以宏大取勝，卻在細碎之中映照現實。它讓觀看演出成為一種更貼近日常的行為，也讓演員有了不同於傳統舞台的發揮空間。當我從演員的表演出發，逐漸看見短劇的結構與脈絡，也重新思考「戲劇」在這個時代的意義。

或許不只是講一個完整的故事，而是在有限時間裡，留下足以被記住的情緒與片刻。