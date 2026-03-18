2026-03-18 23:15 女子漾／編輯王廷羽
告別金魚腦！LINE全新神功能「行事曆」上線，3秒搞定約會聚餐不漏接
每次和朋友在 LINE 上約好聚餐或出遊，過幾天卻因為訊息狂洗版，又要往上狂滑尋找時間地點嗎？或者同時有好幾個群組在揪團，常常搞混行程、切換視窗確認到心累？LINE 聽到大家的心聲啦！今日正式宣佈在聊天室推出全新的「LINE行事曆」功能，幫你輕鬆搞定所有繁雜的行程管理。
目前 Android 用戶只要將 LINE 更新至 26.3.0（含）以上版本，就能馬上搶先體驗這項超方便的新功能，iOS 用戶也將在近期開放，快來看看這次的新功能有哪些必學亮點！
文章目錄
亮點1.聊天訊息一鍵轉行程，告別手動輸入
再也不用另外打開行事曆 App 慢慢打字了！在聊天室中，只要看到日期文字變成「超連結」，點擊下去就能直接建立行程；或是「長按」對話訊息，在選單中選擇「行事曆」，就能把約好的時間直接存起來，省去來回翻找對話紀錄的麻煩。
亮點2.跨群組整合，所有行程一目了然
過去在不同群組約的活動，總是很難拼湊在一起看，全新的 LINE行事曆可以整合你在不同群組建立的所有行程！只要打開統整畫面，最近有哪些局、誰會出席、要在哪裡集合，通通一目了然，再也不怕行程撞期。
亮點3.貼心自動提醒，不怕變成遲到大王
建立行程時，可以順手設定「提醒通知」，時間一到，系統就會透過官方帳號（綠盾）自動發送提醒給所有預定參加的成員，有了這個神隊友，主揪再也不用一個個點名提醒，超級省心！
亮點4.公私分明！「共用」與「個人」行事曆靈活切換
新功能在設計上也特別強調隱私與使用情境的區分，將行程管理分為「共用」與「個人」兩種模式，讓日常安排更有條理。所謂共用行事曆，是直接綁定在特定聊天室中，不論是一對一還是群組，只要建立或修改行程，聊天室就會同步跳出通知，所有成員都能即時查看內容，也能回報出席與否，對於聚餐、出遊或工作協作來說相當實用。
至於個人行事曆，則是完全屬於自己的私人空間，所有內容只有自己看得到，不會被分享到任何群組，所以無論是日常待辦事項、私人約會或生活規劃，都能安心記錄，而且還能依照不同需求建立多個分類，使用上更自由也更清晰。
亮點5.LINE行事曆7月升級獨立App
此外，LINE也同步預告，預計在2026年7月推出「LINE行事曆」的專屬獨立App版本，未來不僅功能會更加完整，還能與LINE內建行事曆無縫同步，讓使用者可以依照不同生活場景自由切換。對於已經習慣用LINE安排生活的人來說，這波升級無疑讓人更加期待。
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