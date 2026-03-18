告別金魚腦！LINE全新神功能「行事曆」上線，3秒搞定約會聚餐不漏接。圖片來源：LINE提供

每次和朋友在 LINE 上約好聚餐或出遊，過幾天卻因為訊息狂洗版，又要往上狂滑尋找時間地點嗎？或者同時有好幾個群組在揪團，常常搞混行程、切換視窗確認到心累？LINE 聽到大家的心聲啦！今日正式宣佈在聊天室推出全新的「LINE行事曆」功能，幫你輕鬆搞定所有繁雜的行程管理。

「LINE行事曆」讓用戶可在LINE對話中快速建立行程，與群組共享管理，並搭配自動提醒功能。圖片來源：LINE提供

目前 Android 用戶只要將 LINE 更新至 26.3.0（含）以上版本，就能馬上搶先體驗這項超方便的新功能，iOS 用戶也將在近期開放，快來看看這次的新功能有哪些必學亮點！

亮點1.聊天訊息一鍵轉行程，告別手動輸入

再也不用另外打開行事曆 App 慢慢打字了！在聊天室中，只要看到日期文字變成「超連結」，點擊下去就能直接建立行程；或是「長按」對話訊息，在選單中選擇「行事曆」，就能把約好的時間直接存起來，省去來回翻找對話紀錄的麻煩。

「LINE行事曆」讓用戶可透過聊天室日期超連結或長按訊息快速建立行程，並提供提醒通知功能。圖片來源：LINE提供

亮點2.跨群組整合，所有行程一目了然

過去在不同群組約的活動，總是很難拼湊在一起看，全新的 LINE行事曆可以整合你在不同群組建立的所有行程！只要打開統整畫面，最近有哪些局、誰會出席、要在哪裡集合，通通一目了然，再也不怕行程撞期。

「LINE行事曆」支援個人與聊天室共享行事曆，集中管理行程並確認參與者狀況。圖片來源：LINE提供

亮點3.貼心自動提醒，不怕變成遲到大王

建立行程時，可以順手設定「提醒通知」，時間一到，系統就會透過官方帳號（綠盾）自動發送提醒給所有預定參加的成員，有了這個神隊友，主揪再也不用一個個點名提醒，超級省心！

亮點4.公私分明！「共用」與「個人」行事曆靈活切換

新功能在設計上也特別強調隱私與使用情境的區分，將行程管理分為「共用」與「個人」兩種模式，讓日常安排更有條理。所謂共用行事曆，是直接綁定在特定聊天室中，不論是一對一還是群組，只要建立或修改行程，聊天室就會同步跳出通知，所有成員都能即時查看內容，也能回報出席與否，對於聚餐、出遊或工作協作來說相當實用。

至於個人行事曆，則是完全屬於自己的私人空間，所有內容只有自己看得到，不會被分享到任何群組，所以無論是日常待辦事項、私人約會或生活規劃，都能安心記錄，而且還能依照不同需求建立多個分類，使用上更自由也更清晰。

亮點5.LINE行事曆7月升級獨立App

此外，LINE也同步預告，預計在2026年7月推出「LINE行事曆」的專屬獨立App版本，未來不僅功能會更加完整，還能與LINE內建行事曆無縫同步，讓使用者可以依照不同生活場景自由切換。對於已經習慣用LINE安排生活的人來說，這波升級無疑讓人更加期待。