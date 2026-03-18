皮克敏是什麼？全台瘋走萬步停不下來 玩家狂瘦14公斤、長輩也上癮。圖片來源：WIRED、Niantic Support

最近如果你發現身邊的人突然開始狂走路，不是準備馬拉松，而是都在玩《皮克敏》。這款看似可愛的手遊，卻在2026年意外席捲台灣，不只登上免費遊戲排行榜冠軍，更直接帶動一波「全民散步運動」。

圖片來源：Pikmin Bloom

從學生到上班族，甚至連長輩都被圈粉，讓這款遊戲成為近期最具話題性的生活型手遊之一。

什麼是皮克敏？可愛外表下的「步行養成遊戲」

皮克敏其實是任天堂經典IP之一，角色設定為一種結合植物與生物特徵的小型生命體，頭上會長出葉子或花朵。過去多以策略遊戲形式出現，而這次爆紅的《Pikmin Bloom》，則是與《Pokémon GO》團隊合作開發的AR手遊。

圖片來源：Polygon.com

玩法相當簡單，只要帶著手機出門走路，系統就會記錄步數，同時在地圖上「種花」、培養皮克敏。玩家可以蒐集不同種類的皮克敏，甚至透過散步解鎖各種裝飾與任務，讓日常移動變得更有成就感。

為什麼突然爆紅？「邊走邊玩」剛好打中現代人

《Pikmin Bloom》會在台灣爆紅，其實關鍵就在於它把「運動」變得沒有壓力。不像傳統健身需要刻意安排時間，這款遊戲把走路變成一種自然行為。上下班、逛街、買東西的過程，都能累積進度，讓人不知不覺越走越多。

圖片來源：Niantic Support

不少玩家分享，原本只是抱著試玩的心態，最後卻養成每天走一萬步的習慣，甚至開始主動安排散步時間。

全家一起入坑！從年輕人玩到長輩也上癮

這波熱潮最特別的地方，在於玩家年齡層非常廣。許多網友分享，原本只是年輕人在玩，沒想到爸媽、長輩也被帶進坑。有人提到家中長輩每天固定出門走路，甚至一走就是幾個小時，鞋底都磨平。

圖片來源：GameRant

也有家庭因為這款遊戲，開始一起出門散步，讓原本各自滑手機的時間，變成可以共同參與的日常活動。

玩遊戲變瘦？玩家實測瘦14公斤引熱議

除了娛樂效果，《Pikmin Bloom》最讓人意外的，是它帶來的健康改變。有玩家分享，從開始玩遊戲後，每天幾乎都維持萬步以上的活動量，幾個月下來不只體重下降，睡眠品質也變好，甚至連身體不適的狀況都減少。

圖片來源：THREADS

相關討論在社群平台上持續發酵，不少人笑稱，這不是在玩手遊，而是在「付費督促自己運動」，甚至有人把課金形容成「健身費」。

圖片來源：WIRED

《Pikmin Bloom》的成功，某種程度上不只是遊戲本身，而是它改變了人們的生活節奏。

當走路不再只是移動，而是一種有回饋、有目標的行為，運動自然就變得更容易持續。對許多原本不愛運動的人來說，這樣的設計反而更容易長期養成習慣。

也難怪這款遊戲會從年輕族群一路擴散到家庭，甚至變成新的生活日常。