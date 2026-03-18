一口氣追到天亮！紅果8部「破10億短劇」必看清單 甜寵、宅鬥、系統流全包。圖片來源：翻攝網路

近年短劇市場快速崛起，靠著節奏快、情緒猛、反轉密集的特色，成功把大批觀眾一集一集黏在螢幕前。根據紅果短劇公布，已陸續出現多部「播放量破 10 億」的現象級作品，甚至有些劇集一路衝上 20 億、30 億以上，成為短劇圈公認的爆款代表。

這次整理 8 部在紅果平台討論度與成績都相當亮眼的短劇，題材從都市愛情、女性逆襲，到穿越重生、系統開掛通通有。無論你喜歡甜寵拉扯、爽感復仇，還是腦洞大開的奇幻設定，這份片單都很適合直接收藏。

都市情感題材：總裁、拉扯、反轉一次上頭

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都市情感、總裁、甜寵、身份反轉

《金屋藏驕》是近期在紅果短劇中討論度極高的代表作品之一。根據平台數據，該劇上線後迅速登上熱播榜單，成為短劇市場中的熱門話題作。

劇情以甜寵戀愛為外殼，實際內裡則鋪陳多重反轉，透過人物關係與身份設定逐步推進。故事從男女主角之間的情感拉扯展開，在曖昧、誤會與試探之間不斷升溫，隨著劇情發展逐漸揭開角色背後的秘密，提升整體張力。

2.《刺猬的擁抱》

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都市情感、總裁、追妻

《刺猬的擁抱》主打契約關係開局，將兩個原本立場對立的角色綁在同一段關係中，從一開始的互相防備，到逐漸產生情感依賴，鋪陳出層層遞進的情感張力。

劇情核心圍繞男女主角在誤解與試探中慢慢靠近，透過密集的情緒衝突與關係轉折，不斷拉高觀眾的情緒投入。整體節奏走的是典型都市愛情的「先虐後甜」路線，前期以誤會與拉扯製造張力，後期再逐步釋放情感，讓觀眾在反轉與和解之間持續被吸引。

3.《讀心老公有點甜》

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奇幻愛情、總裁、讀心術、先婚後愛

《讀心老公有點甜》之所以能在眾多短劇中脫穎而出，關鍵在於「讀心術」結合「情感拉扯」的反差設定。

劇情以先婚後愛為主軸，圍繞一段帶有特殊能力的關係展開。男主角擁有讀心能力，使兩人之間的互動充滿張力與變數，在甜寵表象下不斷出現心理博弈與情緒反轉。

女性成長主線：看女主逆襲真的最舒壓

4.《真千金她是學霸》

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女性成長、逆襲、校園、真千金

《真千金她是學霸》之所以受到關注，在於它把「逆襲爽感」建立在女主的實力之上，而不是單純依賴戀愛線撐場。

故事以「真假千金」設定為背景，但真正吸引觀眾的，是女主角並非靠外力翻身，而是憑藉腦袋、成績與清醒判斷，一步步把人生主導權重新拿回來。相較於傳統甜寵套路，這部劇更強調角色的自我成長與價值建立，也讓整體爽感來得更直接。

5.《侯府主母要壽終正寢》

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女性成長、宅鬥、穿越、主母逆襲

《侯府主母要壽終正寢》是近年相當受歡迎的「大主母題材」代表作之一。劇情設定結合穿越與宅鬥元素，描述一名歷史系女大學生意外進入小說世界，成為命運悲慘的侯府主母。為了避免重蹈原著結局，她開始運用現代思維與判斷力，在複雜的家族關係與權力結構中逐步布局，試圖改寫自身命運。

本劇最大的看點在於角色成長曲線，女主並非傳統隱忍型人物，而是在一次次局勢變化中逐漸強化自身能力，從被動承受轉為主動掌控，讓整體劇情更具爽感與張力。

穿越與重生題材：命運重開機，就是爽感來源

6.《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》

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穿越、家族、女性成長、系列爆款

《十八歲太奶奶駕到》系列近來在紅果平台的表現相當亮眼，被視為短劇邁向IP化經營的代表案例之一。

這類作品之所以具備高度吸引力，在於其角色設定具有強烈反差與新鮮感，透過「年齡錯位」帶出不同世代視角。同時，劇情結合家族關係、情感發展與命運轉折，多線並行推進，節奏緊湊且層層堆疊，使觀眾容易在連續反轉中持續投入。

7.《春深鎖玉郎》

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古風、重生、權謀、情感拉扯

《春深鎖玉郎》整體設定走的是高爽感古風路線，以「重生改命」為主軸，從一開始就帶出強烈的命運反轉張力。

故事圍繞女主在重生後不再重蹈覆轍，開始主動布局、一步步翻轉自身處境；而男主則以溫潤外表掩蓋權勢與城府，角色反差鮮明，兩人關係從試探、對峙到逐漸靠近，充滿張力。整部劇不只著重情感發展，更將權謀博弈、復仇布局與曖昧推拉自然交織，節奏緊湊且層次分明，是近期古裝短劇中討論度與完成度都相對突出的作品之一。

奇幻與腦洞題材：設定夠狂，才有一追到底的衝動

8.《荒年全村啃樹皮，我有系統滿倉肉》

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系統、穿越、種田、生存逆襲

這部可說是近年「系統流」短劇中相當具代表性的一作。劇情以極端生存環境為起點，結合災荒背景與資源匱乏的壓迫感，讓主角在困境中啟動「系統」能力，一步步逆轉命運。

從物資累積到局勢翻盤，節奏快速且爽感明確。作品將生存挑戰、成長線與開掛設定融合在一起，形成典型「越絕境越反擊」的敘事模式，也因此特別容易帶動觀眾的追劇沉浸感與情緒投入。