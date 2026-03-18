2026-03-18 10:34 女子漾／編輯ANDREA
一看就上癮！盤點「捨不得棄追」古裝陸劇TOP5，這部女主家鬥逆襲大受好評
現在古裝劇市場百花齊放，但真正能做到劇情緊湊、邏輯在線，讓人完全捨不得按下暫停鍵的作品卻是可遇不可求。這次特別精選了五部一追就上頭的古裝神劇，無論是權謀算計還是絕美虐戀，保證讓你深陷其中，讓你捨不得棄追！
TOP5 慶餘年
主演： 張若昀、李沁、陳道明
說到零棄劇率代表作非它莫屬。這部劇最成功之處在於將嚴肅朝堂權謀與現代幽默完美融合，張若昀飾演的范閑帶著現代記憶穿越，開外掛般的聰明才智讓人直呼過癮。劇情反轉再反轉，老戲骨同台飆戲火花四射，每集都在挑戰觀眾腦力，永遠猜不到下一步發展，自然捨不得移開目光。
TOP4 蒼蘭訣
最初許多人以為這只是普通古裝偶像劇，沒想到卻成為現象級爆款黑馬，王鶴棣詮釋的霸道魔尊與虞書欣飾演的蘭花仙子，兩人靈魂互換，這部劇讓人無法棄劇全憑飛快的節奏與打破常規的套路，沒有討人厭的角色，以愛為主要主軸，看完絕對會罹患嚴重的「訣症」。
TOP3 星漢燦爛・月升滄海
主演： 吳磊、趙露思
這部劇的魔力在於細水長流卻波瀾壯闊的情感鋪陳，吳磊飾演的少年將軍與趙露思飾演的留守少女，兩人從互相試探到生死相隨的雙向救贖刻畫極為細膩。劇情不僅僅只有愛情，更融合了家庭倫理與成長痛楚，跟著角色一起成長的強烈共鳴感，是觀眾死心塌地追到最後的關鍵。
TOP 2 長相思
主演： 楊紫、張晚意、鄧為、檀健次
喜歡揪心情感拉扯的觀眾絕對不能錯過這部。楊紫飾演的女主角小夭與三位性格迥異的男性展開錯綜複雜的情感糾葛。劇本極具張力，每個角色都有自己的無奈與高光時刻，沒有絕對的對錯，觀眾會不自覺代入其中為命運走向揪心，這種強烈的情緒牽引力讓人就算被虐也要咬牙看下去。
TOP1 知否知否應是綠肥紅瘦
主演：趙麗穎、馮紹峰
雖然是長篇大作，但它就像一杯上等好茶越品越有滋味，趙麗穎將明蘭這位庶女的隱忍與智慧演繹得淋漓盡致，這部劇吸引人的地方在於充滿煙火氣的生活感與堪比職場生存指南的宅鬥劇情。看女主角如何在夾縫中求生並最終逆襲，這種極具爆發力的爽感正是它成為無數人重刷首選的原因。
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