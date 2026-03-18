2026-03-18 08:00 廖嘉紅
家族土地放著不管，最後土地變國家的—這才是最貴的代價
你以為「財產放著，子女自然會繼承」。
但現實是：放著不管，不是維持現狀，而是一步一步走向消失！
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每個家庭都以為：財產放著就好，繼承的事子女自然會處理最近有位網友分享了他們家族的故事。
他說，他是第三代，從小只聽長輩提過：「家裡好像有些土地。」
但因為長輩意見不合，誰也不願意處理繼承。
大家都覺得土地放著就好，反正不會怎樣。
直到這次有人去查，才發現——有幾筆土地已經不是他們家的，變成國家的，甚至已經被拍賣。
長輩們才開始緊張、開始討論。
沒想到，還沒談出結果，又有土地被拍賣。
那一刻，他們才真正明白一件事：沒有安排，最後真的會變成最貴——什麼都沒有。
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不動產不是放著就好，是最需要提前設計的資產
⒈ 價值大、占比高，是家庭衝突的起點
台灣家庭 6～8 成的資產都在不動產。一旦進入繼承程序，稅負、分配、現金流壓力會集中爆發。
⒉不動產不能切割、不能平均
股票可以分，不動產不能。一間房分給３個子女，只有其中１個住，公平嗎？
三間房分給三個孩子，一間在南港、一間在南崁、一間在南投，公平嗎？很多時候，每個人都覺得自己吃虧。
⒊價值認知不同 → 爭議自然發生
有人覺得值錢
有人覺得難賣
有人覺得不公平
→價值認知不同，就是爭議的開始。
⒋不動產牽涉的是「家庭關係」，是最容易讓家人翻臉的資產
因為它不是冰冷的資產，而是：
• 家族回憶
• 公平感
• 父母期待
• 子女的生活安排
• 「住哪裡」這種高度情緒化的議題
所以，不動產不是放著就好的資產，而是需要提前設計。
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真正的「最貴」不是稅，而是：整塊土地離開家族
最貴的是：
• 家族辛苦留下的土地
• 因為沒有人處理
• 因為沒有人溝通
• 因為沒有人願意負責
• 最後整塊變成國家的
家族什麼都沒拿到。
只留下遺憾。
這才是最貴！
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那家族談不攏怎麼辦？
這時候「遺產規劃＋保險現金補位」就能發揮力量保險不能解決土地的法律問題，但它能解決家族「不處理」的根本原因。
1.保險提供現金
有錢，就能：
• 繳遺產稅
• 找專業
• 補償不想要土地的家族成員
• 避免土地被放著不管
2. 保險讓分配更公平
A 想要土地，B、C 想要公平
這時候可以透過： A 拿土地，用保險金讓 B、C 拿現金
以「遺囑＋保險」換公平，其實是很多家族最後能談成的關鍵。
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R姐的結語
不動產不會跑，但會因為「沒有人妥善處理」而離開家族。不動產需要被安排，是為了避免家族辛苦留下的資產，在無聲無息中消失。如果你家裡也有不動產，也正在思考未來的傳承，那麼你已經走在正確的路上！
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】
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＃不動產繼承＃國有＃保險
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