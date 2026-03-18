家族土地放著不管，最後土地變國家的—這才是最貴的代價

你以為「財產放著，子女自然會繼承」。

但現實是：放著不管，不是維持現狀，而是一步一步走向消失！

－－－

每個家庭都以為：財產放著就好，繼承的事子女自然會處理最近有位網友分享了他們家族的故事。

他說，他是第三代，從小只聽長輩提過：「家裡好像有些土地。」

但因為長輩意見不合，誰也不願意處理繼承。

大家都覺得土地放著就好，反正不會怎樣。

直到這次有人去查，才發現——有幾筆土地已經不是他們家的，變成國家的，甚至已經被拍賣。

長輩們才開始緊張、開始討論。

沒想到，還沒談出結果，又有土地被拍賣。

那一刻，他們才真正明白一件事：沒有安排，最後真的會變成最貴——什麼都沒有。

－－－

不動產不是放著就好，是最需要提前設計的資產

⒈ 價值大、占比高，是家庭衝突的起點

台灣家庭 6～8 成的資產都在不動產。一旦進入繼承程序，稅負、分配、現金流壓力會集中爆發。

⒉不動產不能切割、不能平均

股票可以分，不動產不能。一間房分給３個子女，只有其中１個住，公平嗎？

三間房分給三個孩子，一間在南港、一間在南崁、一間在南投，公平嗎？很多時候，每個人都覺得自己吃虧。

⒊價值認知不同 → 爭議自然發生

有人覺得值錢

有人覺得難賣

有人覺得不公平

→價值認知不同，就是爭議的開始。

⒋不動產牽涉的是「家庭關係」，是最容易讓家人翻臉的資產

因為它不是冰冷的資產，而是：

• 家族回憶

• 公平感

• 父母期待

• 子女的生活安排

• 「住哪裡」這種高度情緒化的議題

所以，不動產不是放著就好的資產，而是需要提前設計。

－－－

真正的「最貴」不是稅，而是：整塊土地離開家族

最貴的是：

• 家族辛苦留下的土地

• 因為沒有人處理

• 因為沒有人溝通

• 因為沒有人願意負責

• 最後整塊變成國家的

家族什麼都沒拿到。

只留下遺憾。

這才是最貴！

－－－

那家族談不攏怎麼辦？

這時候「遺產規劃＋保險現金補位」就能發揮力量保險不能解決土地的法律問題，但它能解決家族「不處理」的根本原因。

1.保險提供現金

有錢，就能：

• 繳遺產稅

• 找專業

• 補償不想要土地的家族成員

• 避免土地被放著不管

2. 保險讓分配更公平

A 想要土地，B、C 想要公平

這時候可以透過： A 拿土地，用保險金讓 B、C 拿現金

以「遺囑＋保險」換公平，其實是很多家族最後能談成的關鍵。

－－－

R姐的結語

不動產不會跑，但會因為「沒有人妥善處理」而離開家族。不動產需要被安排，是為了避免家族辛苦留下的資產，在無聲無息中消失。如果你家裡也有不動產，也正在思考未來的傳承，那麼你已經走在正確的路上！

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

＃不動產繼承＃國有＃保險