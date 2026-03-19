2026-03-19 12:30 巧比。針線包
那一刻，我們一起吶喊｜中華隊 2026 WBC 延長賽回顧
2026 WBC 四強終於出爐
意外的是亞洲勁旅全部無緣搶得門票，即便是有史以來最強的日本隊，除了火星人大谷翔平 之外，還有其他 8 名現役大聯盟 40 人名單的好手，依舊臣服球是圓的鐵律之下，敗給了有 23 名現役大聯盟 40 人名單的 委內瑞拉。
B、D 組前兩名晉升四強賽，A、C 組前兩名止步
唯一的歐洲名額 #義大利，創下有史以來的佳績，不僅首次進入四強賽，並且在預賽擊敗地表最豪華的美國隊，堪稱本屆賽事爆冷的結果之一。不管到底是數學不好誤解規則，或是胸有成竹志得意滿，運動精神永遠是賽場的真理。
不被看好沒關係，只要自己不放棄
中華隊從12強打起，再到本屆資格賽，最後前進東京力戰群雄；進入延長賽第十局的一分，終於打敗了「韓國自稱有史以來最強的組合」，現場歡呼尖叫聲，迴盪到電視機感動的我，振臂高喊回應連線現場，這是歷史性的一刻。
2013年，徐展源播報球賽時說出的夢想，
2026年，大家一起目睹一起吶喊，我們做到了！
我和棒球的距離
說來很遠，小時候沒打過幾場，投球丟球我不擅長。
說來很近，再晚進行的國際賽事，都是父子共處時光。
一聲「愛國的起床唷」，爸爸喚醒我的話，就能睡眼惺忪地盯著電視機，欣賞 #二郭一莊 締造黃金時代的輝煌戰績。當年的吳復連、羅國璋、趙士強、林華韋、江泰權、李居明、林易增等代表出賽為國爭光的選手，絕對值得犧牲睡眠跨海支援。
★「東方特快車」郭泰源於 1983年亞錦賽（奧運資格賽），一日兩戰擊敗韓國與日本，連續投17局無失分，帶領中華隊闖進1984年洛杉磯奧運。
★「鐵臂投手」莊勝雄在國際賽擊敗紅色閃電古巴隊，並於1984年洛杉磯奧運對決韓國宣銅烈，力撐10.1局無失分，助中華隊以3:0擊敗韓國。
★「小飛俠」呂文生1983和1984年兩次擊敗古巴的傑出戰果。「亞洲巨砲」呂明賜1985年單場轟出3支全壘打，包括14局下半的再見三分砲，反敗為勝擊敗日本。
這些陳年往事都與爸爸相關，也是我跟他擁有的寶貴回憶 ...
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