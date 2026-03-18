一場婚禮兩個家庭：《雙囍》揭開最真實的親子傷痕

陰錯陽差的烏龍事件，竟讓我們一家三口暨<陽光女子合唱團>之後，再一起手牽手走進戲院，欣賞聽說也很好哭的<雙喜>。而我短時間內含<大濛>創下三部連續進戲院看國片的紀錄。

港台實力派演員齊聚一堂，演繹人生大事最繁瑣又費神的婚宴，平常人辦一場傳統婚宴就很耗心力，導演從自身經驗出發的腳本，卻揭露了一心想討好父母的新郎官，處心積慮、精疲力竭的下場，依舊爆發幼時積習已久的夢魘。

戲中最挑戰、最頂壓的地方，還是幼時父母就離異，為了滿足雙方的期待，同天同場地的不同樓層，一起舉辦王不見王的爸媽，卻各自邀請親友的婚宴。

最感動的莫過於來自香港的新娘子一家親友，不只遠渡飛來參與盛會，還熱情配合演出，只為了親自獻上最誠摯的祝福。

愛情與親情是人類先天以來的本性，但往往 以愛之名 的創傷，深深隱藏內心處，不是消失不見只是刻意忘記，在最重要的時刻被掀起傷疤，即使事前最嚴密的準備，煎熬已久的情緒，當下也難以成熟的面對。

婚姻是兩個人的事嗎？華人社會的家庭，往往受文化習俗影響，背後牽動著人情世故與傳統禮教，不知在AI興起的時代，日後將有怎樣創新變革。

男女主角的人物設定，有個奇妙之處：都是單親家庭，由父親養大的獨生子女。但家庭環境與教養觀念的差異，造就孩子有不同解決事情的態度；不知道的是「養兒育女」本就有不同的做法嗎？這一點當爸爸的我也無法回答。

從小到大幸福如我，多了愛護有加的爸媽，回想自己那時的喜宴，長輩放手讓我們自行安排，只希望我倆幸福快樂，婚後生活美滿、相互體諒。承蒙眾親友盛情捧場，順利完成北中南訂婚、結婚、補請三場人生大事。

今年再過幾天，就是我結婚二十週年紀念日，謝謝爸媽們和老婆，我的日子充滿喜悅，也會長久幸福。