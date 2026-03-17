陸版《黑暗榮耀》！《她的盛焰》看到停不下來：閨蜜反目＋高智商復仇太狠，馬思純黑化開殺

陸版《黑暗榮耀》！《她的盛焰》越看越上頭：閨蜜反目＋高智商復仇太狠，馬思純黑化開殺。圖片來源：官方微博

2026年3月最有話題的陸劇之一，《她的盛焰》（原名《盛怒》）一開播就衝上熱搜。由馬思純、袁姍姍領銜主演的都市懸疑劇，被不少觀眾直接封為「陸版《黑暗榮耀》」，不只因為女性復仇題材，更因為整體節奏與狠勁都遠超預期。

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以下整理《她的盛焰》6大看點，追劇之前先預習一下吧！

劇情簡介

女主角饒雨瓷原本是數學天才與創業新星，卻在事業巔峰時，被最信任的閨蜜白靚靚設局陷害，背上藥物成癮與攻擊母親的罪名，被強行送進精神病院整整三年。



三年後，她重新回到現實世界。但這次，她不再是當年那個相信友情與理想的自己，而是帶著完整計畫與冷靜計算的「復仇者」。當年奪走她一切的人，如今站在權力頂端，而她要做的，不只是揭穿，而是一步步讓對方失去所有。

《她的盛焰》看點1.「陸版《黑暗榮耀》」：極致的女性復仇

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這部劇最吸引人的地方，在於其「高智商、不憋屈」的復仇設定。女主角饒雨瓷（馬思純 飾）並不是靠運氣或他人拯救翻盤，而是憑藉數學天才的邏輯與精密佈局，一步步奪回被閨蜜侵佔的一切。

劇中除了情緒張力強烈的正面對峙，更融入金融操作與股市博弈等元素，讓整場復仇不只是情感宣洩，而是充滿腦力壓制的精準反擊。

《她的盛焰》看點2. 馬思純「黑化」歸來：影后級的演技層次

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馬思純這次挑戰極具跨度的角色，從前期天真熱情的天才創業家，到中期被困精神病院三年、情緒崩潰到令人窒息的「破碎感」，再到後期歸來後冷若冰霜、眼神凌厲的復仇者，層層轉變極具說服力。

她細膩詮釋了角色從被摧毀到重新建構自我的心理歷程，尤其是眼神戲的轉換，更成為撐起整部劇情緒張力的關鍵。

《她的盛焰》看點3. 袁姍姍突破出演「假面惡女」

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袁姍姍在《她的盛焰》中徹底顛覆過往形象，飾演表面溫柔體貼、實則心機深沉的閨蜜白靚靚。

她將「精緻利己主義者」詮釋得極具層次，前一秒還在關心示好，下一秒卻能冷靜將人推入深淵。這種極具反差的「雙面人」設定，與馬思純的正面交鋒形成強烈張力，也讓整部劇的對決戲碼更加緊繃精彩。

《她的盛焰》看點4. 實力派「戲骨」寧理加盟：定海神針

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曾以《無證之罪》中「李豐田」一角深入人心的寧理，此次在劇中飾演集團大佬蔣東朝，延續他一貫「不怒自威、深不可測」的壓迫氣場。

他與馬思純之間既像引導者又帶著試探與算計的關係，在合作與對立之間反覆拉扯，也讓整部劇在復仇主線之外，多了一層更厚實的商戰格局與懸疑張力。

6. 頂級的「視覺敘事」：顏色與數學的心理戰

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《她的盛焰》不只是劇情爽，連畫面都在說話，這在目前的陸劇中非常罕見。

劇組透過色彩心理學強化角色狀態，搭配對稱與幾何構圖、旋轉樓梯等設計，呼應女主角數學天才的理性思維，讓復仇過程呈現出冷靜又殘酷的秩序感。同時，鏡頭多次捕捉馬思純在暴雨與密閉空間中的極致情緒，將破碎與瘋狂交織出強烈壓迫感，也讓觀眾不自覺被拉進她的內心世界。

《她的盛焰》看點6. 《慶餘年》導演操刀：快節奏的燒腦敘事

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由擅長處理複雜人際關係與節奏掌控的導演溫若寒執導，《她的盛焰》一開場就打破常見的拖戲節奏，前幾集便迅速完成入院、奪權、歸來到首次反擊的關鍵鋪陳。

劇中大量融入心理博弈與社會現實隱喻，例如對「瘋女人」的刻板標籤與輿論審判，使整體不只停留在復仇爽感，更延伸出對人性與社會結構的反思深度。

《她的盛焰》Her Blaze EP01