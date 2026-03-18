最新單曲〈404 (New Era)〉逆襲成功！KiiiKiii 終於迎來了第一次職涯高峰！

via KiiiKiii's Facebook

Hi there，於去年初剛出道的韓國女團KiiiKiii키키，在今年最新發行的第二張迷你專輯《Delulu Pack》(2026) 中，終於迎來了屬於自己的第一次職業高峰。在出道時的第一首歌，公司通常會加緊馬力地宣傳推廣，因此 KiiiKiii 以草原系風格為主軸的首支單曲〈I Do Me〉(2025)，雖然當時沒有迎來大爆紅的局面，不過在 K-Pop 圈中的普遍評價都還不錯，然而後續的歌曲品質以及公司行銷卻似乎沒抓住這波紅利，讓 KiiiKiii 出道的這一年內又默默地沉寂了下去。

幸好今年發行的最新迷你專輯中，主打單曲〈404 (New Era)〉(2026) 引起了不小的討論，而經紀公司及 KiiiKiii 也把握了機會宣傳，於是此次宣傳的打歌行程中，在三大電視台的音樂節目都拿下了打歌一位的好成績！而這樣的成果也逐漸擴散到海外的 K-Pop 粉絲，〈404 (New Era)〉也開始在鄰近的亞洲國家流行，可以說這首歌真的讓 KiiiKiii 知名度大幅擴增的關鍵點啊！

從〈404 (New Era)〉的歌名可以看出，KiiiKiii 借用了網路伺服器錯誤時會顯示的代碼「404 Not Found」，一般來說在網址輸入錯誤、網域失效或移動時會出現這樣的代碼，意思就是在看到這串字樣後需要進行其他的嘗試或是轉移網域，而 KiiiKiii 將這樣的情形用以代表「新生、重生」，也就是歌名副標題 New Era 所指的新時代；說來也很巧，這首他們想用來代表新時代的歌曲，剛好也開啟了 KiiiKiii 團體成績的新時代，這種巧合實在讓人覺得奇妙。

〈404 (New Era)〉算是首題材蠻有趣的歌曲，先是用網路代碼象徵著想要表達的新世代後，卻又在歌曲中呼籲大家要脫離網路，不過或許從另一面來看，就因為網路錯誤才有機會讓大家一起脫離網路；而歌詞部分只是蠻簡單、直白地表達，讓我覺得在音樂部份更有看頭，以偏向英國風的 House 舞曲做為主軸，再加上了 K-Pop 的編曲感受後形成了這首歌的音樂，在初次聽時就覺得層次感非常豐富，並且有很多的小細節值得去發掘，就好像這次的整體視覺一樣，一眼望去會有很多有趣的小東西讓人擁有發現的樂趣。

via KiiiKiii's X

〈404 (New Era)〉的整部 MV 使用了 Y2K 風格作為主要概念，內容大概是從 KiiiKiii 五人小時候的影片作為出發點，後續衍生出每個人對於夢想的不同想像及可能性，這點倒是蠻符合整首歌曲意涵的。雖然看得出來花了不小的心力去拍攝每個場景，並且每個成員的性格也在其中透露出來，不過整部影片看完難免讓人覺得有些凌亂，好在這一切在 Y2K 風格的覆蓋之下淡化了一些，總地來說我認為還算是有幫歌曲加到分啦。

我對於 KiiiKiii 的印象就像是前面所提過的、以草原系風格為主的出道單曲，沒想到在那首歌過後就沒什麼聽到 KiiiKiii 有較為成功的作品，因此今天分享的這首〈404 (New Era)〉實在蠻讓我驚艷的，不但在音樂風格及表現力方面成功地擄獲大眾，在歌詞、歌曲含義部分也就詮釋的很好。當初頂著IVE同公司師妹團光環而出道的 KiiiKiii，受到的關注就跟壓力一樣大，如今也算是打開了自己的路，期望在這之後還能夠再繼續推出適合他們、並且能夠引發迴響的音樂作品！

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🎧《Delulu Pack》官方收聽連結：orcd.co/KiiiKiii_delulupack

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