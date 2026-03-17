開箱實測！告別油塌頭皮與塑膠瓶的秘密武器✨BOB SOAP 天然植萃髮餅5款全體驗！從清爽控油到舒緩放鬆，敏感肌也能安心使用的無矽靈洗髮皂，帶你找回髮根蓬鬆的呼吸感🌿

這陣子天氣真的好悶 ，你也有這個困擾嗎？

每天早上明明才剛洗完頭出門，結果到了下午頭皮就像放了奶油的平底鍋 ，那種黏膩感真的會讓一整天的心情跟著跌到谷底..................路上簡直是個大蒸籠 ！髮型瞬間大崩塌 🤦‍♀️

我們其實都有個迷思 💭 總以為泡泡越多越好！

但保養頭皮就像照顧盆栽土壤，如果你天天給土壤倒滿滿的化學肥料 ，上面長出來的植物怎麼可能開得漂亮 🥀？

市售洗髮精加了太多化學物，長期下來毛孔都被悶住了 🚫🚫🚫

洗完當下摸起來是很滑順沒錯，但那種矽靈帶來的假滑感其實對頭皮負擔非常大 💣

後來我狠下心來大掃除，把浴室塑膠瓶全扔了 🗑️

換成了幾塊看起來超不起眼的小方塊 ，這就是最近讓我徹底愛上的 BOB SOAP 植萃髮餅✨

一開始我對固態洗髮皂有偏見 🤔

總覺得洗完頭髮一定會乾得像一把枯黃的稻草，結果用BOB SOAP 天然植萃髮餅第一次洗大驚艷 ！泡沫細得像鮮奶油啊 ！那個細緻綿密的觸感完全顛覆了我的想像 😲～～

說到這裡你可能會覺得奇怪～

前面才說不要追求多泡泡，後面怎麼又說這款髮餅起泡很好？其實最大的差別在於成分的「生物分解度」！

天然的植萃泡沫就像海浪的泡沫一樣，雖然搓揉時綿密細緻，但在排水孔完全不會像化學洗劑那樣死氣沉沉地堆積～

清水只要輕輕一沖就會馬上消散得無影無蹤，這才是真正不給環境與頭皮添亂的純淨配方 🌊





大油田的毛孔微型吸塵器 🌪️——無患子葡萄柚控油洗髮餅

到了下午就變大油田？瀏海直接分岔見客嗎 😱？

如果你是這種超級容易出油的體質，我強力推薦你一定要先試試看這款無患子搭配葡萄柚的洗髮餅，無患子是阿嬤的法寶 👵~~!!

最天然的清潔神物 ✨，它就像是一台溫柔但吸力超強的微型吸塵器，把毛孔深處的髒東西跟多餘油脂悄悄帶走，完全不會過度摩擦 🛡️

洗完感覺通透又乾淨，髮根整個站起來了 🧍‍♀️！

搭配上清新的葡萄柚果香🍋 洗完真的有一種房間剛大掃除完的通透感 ✨

那種清爽控油的效果絕對會讓你感動到想哭，再也不怕瀏海貼額頭 🙅‍♀️

油膩感徹底說掰掰，這款真的是油性頭皮必備的控油神隊友 🤝





換季乾癢的草本涼感貼布 🩹——蕁麻葉迷迭香舒緩洗髮餅

工作壓力實在太大了 🤯

遇到討厭的換季更煩 🍂！頭皮有時候就會開始發癢泛紅，甚至覺得緊繃不舒服，這時候我就會立刻請出蕁麻葉結合迷迭香這塊無敵救星 ，蕁麻葉是安撫的高手，能改善頭皮不乖的狀況

每次用它洗頭的時候，那股淡淡的迷迭香氣會順著熱水的蒸氣飄散開來，就像在森林裡深呼吸一樣舒服 🌲

彷彿敷了涼感舒緩貼，癢癢的煩躁感全消散，感覺就像是給緊繃的頭皮敷了一塊涼涼的草本舒緩貼布 🩹

洗完之後頭皮環境整個變得超健康，髮根也超輕盈，真的非常神奇又療癒，完全安撫了我的焦慮 😌！

如果你也是那種動不動就想抓頭的脆弱頭皮，這塊絕對要囤貨起來 ，它會溫柔地接住你所有的不適 🤗





一秒飛到森林大口深呼吸 🌬️——尤加利原味清爽洗髮餅

早上總是起不來嗎 🥱？腦袋昏沉沉的好痛苦，有時候早上起床單純就是想要腦袋清醒一點，那這款帶來暢快呼吸感的澳洲尤加利原味洗髮餅絕對是你的第一首選 🥇

草本氣息超級暢快，充滿沁涼的潔淨感 ！

就像是剛下過大雨的清晨，你獨自走進一座佈滿露水的樹林裡大口深呼吸，所有的疲憊都被一掃而空 🌪️

頭皮彷彿自帶微空調，那種純粹乾淨好上癮，洗完之後髮絲超級蓬鬆完全不會扁塌，而且天然精油溫和去除了多餘油脂，給頭皮帶來滿滿的清爽能量，這味道男生也很愛 👨

對於喜愛那種極致清新潔淨感受的人來說，這塊髮餅絕對會讓你洗一次就深深愛上 💖





頂級飯店的木質香氛 🏨——槴子花梨木溫潤洗髮餅

週末想好好犒賞自己 ？或是今晚有浪漫約會 🌹？

每當這種需要一點特別儀式感的時候，我就會毫不猶豫地換上這塊槴子花與花梨木洗髮餅來寵愛自己

花梨木味道超級高級，絕對不是廉價化學香！結合了高雅的細膩花香，與溫暖沉穩的木質氣息，每次洗完都覺得自己剛從五星級飯店的頂級水療館走出來一樣 💆‍♀️

完美帶走頭皮的異味 ，隔天枕頭都香香的，它能很溫和地維持頭皮的清新健康，洗後髮絲輕盈，連隔天睡醒枕頭上都會留著那股悠然優雅的氣息 😌

好像噴了高級訂製香水，整個人都變得優雅了

如果你跟我一樣是個無可救藥的木質調控，這款帶著溫潤花香的洗髮餅絕對會直接命中你的紅心 💘





給失眠夜的溫柔擁抱 🫂——蝶豆花薰衣草淨化洗髮餅

最近晚上總是睡不好 ？腦袋轉個不停好焦慮 🌀

對於壓力大、容易出油又容易受刺激的敏感頭皮來說，這塊融合了花青素的蝶豆花薰衣草洗髮餅簡直就是最完美的晚安曲 🎶

薰衣草是放鬆的王者，舒緩神經超級有效💤💤💤

搓揉出來的細緻綿密泡沫在髮絲間穿梭 ，洗去的不是只有一整天的灰塵與疲憊，更是撫平了內心的躁動

煩人壓力全沖進下水道，洗完頭皮非常清爽，感覺就像是把那些難搞的客戶跟討厭的煩惱 ，全都順著溫熱的水流沖得一乾二淨，身心靈都得到了極大的放鬆 🧘‍♀️

髮絲柔順完全不乾澀，失🌙眠🌙夜🌙的完美伴侶啊🌙

讓每天洗頭的時刻，都成為一場療癒的淨化儀式，洗完之後帶著這股溫柔的花香鑽進被窩真的超級好睡 😴





全系列都是使用純天然精油而非人工香精製作的

精油揮發就像現泡的熱茶一樣，在洗髮當下浴室裡會充滿極度療癒的天然香氣，但它揮發速度比較快，不會像化學香精那樣死死黏在頭髮上一整天～

如果你出門約會對髮香有執念，建議可以自己在吹整前搭配喜歡的髮妝水或是香氛護髮油，這樣既能擁有健康頭皮又能保持迷人香氣喔！





告別塑膠瓶的純淨洗護日常 ♻️

你好奇髮餅怎麼用嗎 🤔？其實操作超級簡單的 👌

首先你得把頭髮徹徹底底地淋濕，這步驟就像幫海綿吸飽水一樣超級關鍵，千萬不能隨便沖兩下就結束喔 🙅‍♀️

髮餅弧度貼合掌心，完全不怕手滑飛出去 🛸！

你只要在濕潤的髮絲上輕輕畫個五六圈，放下髮餅後用指腹輕柔按摩頭皮，那泡沫簡直像變魔術一樣越搓越綿密 🪄

清水一沖就乾淨溜溜，毫無殘留感超舒爽，轉換洗髮習慣，就像是給身體一次重新認識自己的機會，剛開始你可能會稍微不習慣那種沒有矽靈假滑感的真實觸感 🧴

請給頭皮一週適應期 ，奇蹟就會慢慢發生 🌟！

你會發現原本死氣沉沉、容易扁塌的頭髮 ，竟然開始有了滿滿的空氣感，整個人的精神看起來都變好了 🥰

以前用市售洗髮精的時候，隔天頭髮總是塌扁地貼在頭皮上，但換了 BOB SOAP 之後，那個洗後的蓬鬆度真的是肉眼可見的誇張！

髮根就像是喝了能量飲料一樣，一根一根直挺挺地站立起來，就算到了下午依然清爽不扁塌🌟

不過我也要跟你說個大實話～因為它真的把毛孔與髮絲上的化學殘留物都洗得乾乾淨淨了，所以在剛沖完水的時候，髮絲摸起來確實會有一點點微澀感，這其實才是頭髮最真實的素顏狀態喔

完全不用擔心！你只要在髮尾稍微帶過一點自己習慣的潤護髮產品，吹乾之後，你會發現頭皮依然保持清爽呼吸，但髮絲卻變得超級柔軟順滑，那種真實的潔淨質感真的是一般洗髮精給不了的！

最讓我感動的是環保，完全沒多餘塑膠包裝，我們在用心照顧自己頭皮的同時，居然也順便照顧了這個傷痕累累的地球 ！

這種不用妥協就能愛護環境的感覺真的很棒，給自己一個全新機會，告別油膩與化學負擔 ❌！

感受一下來自大自然最真實的純淨力量，你會發現原來擁有會呼吸的頭皮跟自帶光澤的蓬鬆秀髮其實可以這麼簡單 ✨





別再讓頭皮受委屈啦！如果你也想體驗這種會呼吸的蓬鬆感

趕快到 BOB SOAP 的官方網站逛逛，挑選一塊專屬於你的植萃髮餅吧！

📍 品牌官網選購連結｜[https://www.bobsoap.com.tw/]

📍 BOB SOAP 官方 Instagram｜[@bobsoap.tw]