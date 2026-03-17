2026-03-17 11:07 女子漾／編輯許智捷
三麗鷗三狗軍團26款全開箱！7-ELEVEN集點3/18開跑 從通勤到遛狗全部萌翻
迎接國際小狗日，7-ELEVEN這次直接把三麗鷗人氣最高的布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗集結成「三狗軍團」，推出《三麗鷗一起狗狗GO》集點活動，從3月18日下午3點正式開跑。
這波不只主打可愛，更是少見把「日常生活＋旅行＋寵物」全面整合的系列，一口氣推出26款商品，幾乎每個生活場景都能被三狗包圍。
通勤日常直接萌化 從飲料袋到安全帽全包
首先在外出與通勤用品上，最吸睛的就是「布偶吊飾飲料提袋」，把布偶造型與飲料提袋結合，既能實用又能當吊飾。
「立體造型冰壩杯」則以大頭造型設計搭配304不鏽鋼雙層真空結構，兼具保溫與保冷效果。騎車族也能被照顧到。
「雨傘造型機車手機架」支援360度調整角度，同時具備遮陽與擋雨功能。
而「輕便摺傘」則採抗UV塗層與三折設計，面對台灣多變天氣更加實用。
此外，「USB電源供應器」提供多國插頭與三孔USB配置。
「大頭造型計算機」支援太陽能與電池雙模式。
就連「安全帽」也推出三麗鷗聯名款，從通勤到日常全面滲透。
出遊收納神器上線 滑輪購物袋成最大亮點
若是出遊或收納需求，這次也有不少實用亮點。「滑輪拖車購物袋」主打摺疊收納與滑輪設計，加上拉鍊上蓋，成為旅行或採買的神隊友。
「分隔旅行袋」則擁有20公升大容量與多分隔設計，手提或斜背都方便。
而針對追星族與收藏控，「布偶掛飾痛包組」不僅可收納，還能搭配吊飾展示，兼具實用與展示功能。
圖片來源：統一超商
居家療癒感升級 洗臉、洗澡都被三狗包圍
居家療癒感升級 洗臉、洗澡都被三狗包圍
回到居家生活，療癒系商品同樣不少。「絨毛造型吸水髮帶」採柔軟材質與彈性設計，洗臉、化妝時都能保持清爽。
「立體造型浴巾」則在使用後可收納成布偶造型，兼具實用與裝飾效果，讓日常生活也多了一點儀式感。
毛孩也一起可愛 寵物系列成隱藏爆款
而這波最大亮點之一，就是直接延伸到寵物族群。「寵物帽」採用魔鬼氈設計可調整頭圍，外出遮陽又能提升可愛度。
「輕便寵物便當盒」以雙碗設計，一次滿足飲水與進食需求。
「寵物牽繩背包」則結合收納與牽繩功能，底部開口設計可放撿便袋，搭配可調式背帶，讓遛狗變得更方便也更有造型感。
這次「三狗軍團」不只是單純的角色聯名，而是把三麗鷗的可愛延伸到日常每個使用場景，從通勤、旅行、居家到養寵生活全面覆蓋。對粉絲來說是收藏清單，對一般消費者來說則是兼具實用與療癒的生活選物。
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