2026-03-17 09:56 女子漾／編輯ANDREA
重刷N遍看不膩！5部超火「小說改編」愛情陸劇，《難哄》登榜、這一部網友最愛
近年來，網路小說改編成為影視作品的趨勢越來越火熱。許多原本就擁有廣大書迷的文學IP，經過真人化拍攝後，不僅讓書迷們的幻想具象化，更吸引了大批新粉絲入坑，無論是校園純愛還是都會職場，這些從文字躍上螢幕的戀愛故事，總能輕易觸動觀眾的心弦。
這回盤點5部在網路上討論度極高、由知名小說改編的熱門愛情陸劇，保證讓你甜到心坎裡。
TOP1《難哄》
改編來源： 竹已 同名小說《難哄》
這部作品從選角階段就備受矚目，講述了機智隨性的記者溫以凡，與外表冷酷卻極度深情的酒吧老闆桑延之間的愛情故事。兩人曾是高中同學，卻因種種誤會而錯過，多年後偶然重逢並意外成為合租室友。在朝夕相處之下，原本互相試探的兩人逐漸解開當年的心結。這不僅是一部破鏡重圓的甜寵劇，更細膩刻畫了主角們在職場與生活中的成長，絕對是近期討論度最高的現偶大作。
TOP2《偷偷藏不住》
改編來源： 竹已 同名小說《偷偷藏不住》
身為《難哄》的姊妹作，這部劇將少女的暗戀情愫展現得淋漓盡致。故事圍繞著女主角桑稚展開，她從小就默默喜歡著哥哥的好朋友段嘉許。隨著年紀增長，這份純粹的仰慕逐漸轉化為深刻的愛情，劇中細膩還原了暗戀時的酸澀與甜蜜，趙露思將桑稚的俏皮可愛詮釋得相當自然，而陳哲遠溫柔體貼的形象更是迷倒無數觀眾，是一部能夠喚起青春共鳴的溫馨佳作。
TOP3《你是我的榮耀》
主演： 楊洋、迪麗熱巴
改編來源： 顧漫 同名小說《你是我的榮耀》
這部劇堪稱是影視圈的顏值天花板組合。大明星喬晶晶為了挽救遊戲代言人的危機，在網遊中巧遇曾經暗戀過的高中同學于途。此時的于途已經是一位航太工程師，卻正處於人生的低谷與迷茫期。兩人在虛擬世界重新搭上線，進而在現實中互相扶持。這部劇不僅撒糖毫不手軟，更深刻探討了理想與現實的拉扯，浪漫中帶有成人世界的真實感，播出後口碑與收視雙雙爆棚。
TOP4《在暴雪時分》
主演： 吳磊、趙今麥
改編來源： 墨寶非寶 同名小說《在暴雪時分》
遠赴異國求學的職業撞球少女殷果，在一個十年難得一遇的暴雪之夜，遇見了曾經的天才斯諾克選手林亦揚Ｍ兩人的相遇彷彿命中注定，林亦揚對殷果一見鍾情，並在她的鼓勵下重拾球桿，重返競技賽場。整部劇的拍攝質感極佳，異國雪景的烘托讓浪漫氛圍直接拉到最高。男女主角之間從曖昧拉扯到堅定相守，情感過渡自然細膩，是一部能讓人感到溫暖治癒的唯美愛情劇。
TOP5《點燃我，溫暖你》
主演： 陳飛宇、張婧儀
改編來源： Twentine 小說《打火機與公主裙》
故事講述了肆意張揚的程式設計天才李峋，與乖巧優等生朱韻之間跨越多年的深刻愛戀。兩人從大學時期的歡喜冤家，到後來攜手創業，卻因突如其來的變故而跌入人生谷底。歷經三年的分離與沉澱，朱韻依然不離不棄，陪伴李峋一路逆風翻盤。這部劇跳脫了傳統的套路，展現了勢均力敵的愛情觀，男女主角之間強烈的化學反應，讓觀眾看得大呼過癮。
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