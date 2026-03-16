2026-03-16 22:25 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【大谷翔平哭了】 ---面對失敗的勇氣
【大谷翔平哭了】
---面對失敗的勇氣
2026年WBC關鍵戰，日本準備邁向冠軍之路。
但對上委內瑞拉，就是這麼殘酷。
委內瑞拉投手
迪黑蘇斯與賽爾帕接力登板。
兩人輪流把這位大聯盟巨星三振。
九局下半，日本最後的希望。
大谷翔平站上打擊區。
全場屏住呼吸。
球被打出去了。
高高飛起。
那一刻，所有人都期待奇蹟。
但下一秒——
外野手穩穩接殺。
比賽結束。
日本輸了。
▋大谷面對失敗的勇氣
賽後，日本媒體觀察到，
大谷哭了。
整個人看起來很疲憊。
但他沒有找藉口。
沒有怪隊友。
沒有怪運氣。
他只說了一句很真實的話：
「真的、真的很不甘心。」
然後補了一句更成熟的話：
「對手真的很強。」
沒有戲劇化的情緒。
沒有英雄式的發言。
就是一個頂級運動員，
坦然承認——
今天，對方比我強。
▋更厲害的人，永遠存在
很多人以為，成功的人不會輸。
但真正站在世界頂端的人，其實最清楚一件事：
天外有天。
人外有人。
越強的人，越謙卑。
因為，他們知道世界有多大。
所以他們很少自滿。
也很少找藉口。
輸了，就承認。
這就是強者的底氣。
▋大谷說，下次再見吧
不是「裁判太爛」。
也不是「運氣不好」。
而是很簡單的一句：
下次再見。
這句話，其實很厲害。
因為它代表三件事：
第一，我接受這次輸了。
第二，我不會停在這裡。
第三，我們還會再回來。
▋成功的人，坦然處理失敗
很多人只看到
大谷翔平的光環。
10年7億美元的合約。
二刀流傳奇。
世界級巨星。
但很少人看到——
他面對失敗的不甘心。
就算是頂級選手，
也不可能一直贏。
而是輸了之後，
檢討改進，
繼續站上戰場。
▋失敗，其實是強者的訓練場
普通人遇到失敗，常常會想：
是不是我不夠好。
是不是我不適合。
但強者的想法不一樣。
他們會問：
「這次學到了什麼？
下一次，怎麼讓自己更好？」
輸掉一場比賽，
不代表輸掉整個人生。
反而是下一次更強的素材。
▋可以哭，但不要停在哭
大谷哭了。
這一幕很真實。
強者不是沒有情緒。
強者也會難過。
哭，是人的情緒。
但更重要的是——
擦乾眼淚，繼續往前。
輸了，可以難過。
但不能停在原地。
▋大谷翔平我們的事
我們認為大谷太厲害，不只是二刀流，更像是外星人，
但，再厲害的外星人，也會被三振，被接殺。
世界最強的人，
也會有失敗的時候。
差別只在於——
有人因為失敗停下來。
有人，因為失敗變更強。
真正厲害的人，不是從不失敗。
而是每一次失敗之後，
都還願意站起來說一句：
下次，再見吧。
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