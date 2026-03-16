2026-03-16 21:06 谷帥臻
先送窮，再迎富！ 正月晦日「送窮神」，清掉你的負能量！
先送窮，再迎富！ 正月晦日「送窮神」，清掉你的負能量！
窮神纏身財運受阻？正月晦日必做這5件事，轉運迎財。
俗話說：「錢不是萬能，沒錢萬萬不能」，坊間有各種求財方法，但為什麼有些人求財總是不靈？關鍵在於「窮鬼」纏身，財運 自然難以提升。古人認為，「窮鬼」使人貧困，財富容易流失，若不先送走「窮鬼」就算努力求財，效果也難顯現。因此，想要財運旺，第一步就是先送窮，才能迎來富貴。
什麼是「送窮」？為什麼要送走窮鬼？
谷帥臻老師表示，「送窮」的習俗 源於漢代，又稱「晦日送窮」、「送窮船」或「破五窮」。歷史文獻《荊楚歲時記》記載：「正月晦日乃是『送窮日』，二月二日則為『迎富日』。」宋代文獻也提到：「俗以正月廿九日送窮，二月二日迎富。」
在傳統觀念中，「窮神」與「窮鬼」會阻礙財運，因此每年農曆正月的最後一天，民間都會進行送窮儀式，擺脫困境，迎接新一年的富貴運勢。送窮的核心原則：「先捨後得」。當我們願意捨棄舊有、不好的習慣，並行善積德，才有空間容納新的福報與財富。2026年正月晦日送窮迎富，完整儀式與步驟：
1.送窮最佳時間
2026年3月18日（農曆正月30日），這一天可全天進行送窮儀式。
2.捐贈物資或財物佈施（行善積福）
整理舊衣、毛毯，清洗乾淨後捐給需要幫助的人。捐款佈施，資助急難救助、賑災、認養兒童、救濟弱勢家庭。捐贈醫療設備，助人行善，為自己累積福報。透過這些善行，能夠將「窮氣」轉化為「福氣」，讓財運重新流動起來。
3.居家大掃除，清除窮氣
重點打掃陽宅門廳、房間四角，象徵掃除不良運勢。將灰塵、雜物清理乾淨，讓居家空間迎來新氣場。可燃香淨宅，使用艾草、檀香等薰香，幫助轉運。乾淨的環境有助於提升整體運勢，讓財氣更容易進入家中。
4.送窮儀式：誦念「送窮咒語」
佈施與大掃除後，可向天祈福，誠心念誦「送走窮神，財運大開」，將窮氣徹底送走。送窮咒語是用來祈求去除窮困與晦氣的咒語，搭配誠心祝禱，可加強轉運效果。
5.送窮後再迎富，求財更靈驗
農曆正月最後一天（3月18日）完成送窮儀式，農曆二月二日（3月20日），土地公 生日再求財。土地公又稱「福德正神」，是掌管財運的神明。民間信仰認為，若先送走窮鬼，再向土地公求財，財運效果更顯著。這樣的做法能幫助自己擺脫阻礙財運的因素，讓貴人、財氣更容易進入。求財最怕財氣受阻，而「窮神」與「窮鬼」正是影響財運的關鍵因素。農曆正月晦日（3月18日），務必先送窮，透過捐物資、掃除窮氣、誦念送窮咒，為自己創造全新的能量場。接著，在農曆二月二日（3月20日），再向土地公求財，如此一來，財運將會更加順暢，讓新的一年富足豐盛。
這樣的傳統智慧，歷經千年流傳至今，實際驗證過許多人的財運變化。不妨試試這個方法，讓2026年的財運更上一層樓。
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